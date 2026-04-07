スタッフが豪快にばらまくポテト＆ナチョスに唖然！タワーの上からドロドロと流れるチーズがタコスを直撃！タワータコスの新プランをHangOut HangOverでスタート

株式会社エスエルディー

様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー（本社：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、HangOut HangOverにて、チーズが滝のように流れるタワータコスをメインとした期間限定コースの販売を開始いたしました。

SNSで話題となった「ジャンキーチーズタコス」の進化系の【手袋グルメ】を新たに考案。まずは、スタッフがテーブルにポテトとナチョスを豪快にばらまくというその光景に驚くはず！更には見たことがないようなタワーにのせられたタコスとトッピングのお肉が登場。真上からトロトロのチーズがタコスとトッピングに直撃しつつも、ドロドロと滴り落ちるその瞬間はまさにシャッターチャンス！滝のような、それでいて繊細な糸のような、そのチーズにディップしながらお好きなトッピングでも楽しめるタコスをワイルドにお召し上がりください。メインのタワータコスの他にも、「王道ジャイアントソーセージのジャーマンポテトサラダ」や「厚切りポークステーキ～レモンバター添え～」など全7品のボリュームあるプランでご用意しました。（ワンドリンク付）。友達同士でワイワイ盛り上がること必至の「【期間限定】進化系パーティータワータコス・全7品コース」をぜひお楽しみください！

11時半からご予約可能ですので、ランチでもディナーでもお楽しみいただけます。

HangOut HangOver西武新宿Brick St.店：

https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13193239/party/290747259

■タワータコスのプランについて

《プラン名》

【期間限定】進化系パーティータワータコス（メインの具材は5種類から選べる）の全7品コース《ワンドリンク付》

《価格》

グルメサイトのクーポン利用で4,000円（税込）



《プラン内容》

- 生ハム盛り合わせ- コールスロー- 王道ジャイアントソーセージのジャーマンポテトサラダ- 彩り野菜のピクルス- クリスピーフライドポテト- タワータコス【具材は下記5種よりお選び下さい】・ランプグリル～チポトレローストガーリック～・ミートボール～プッタネスカソース～・ローストポーク～ハニーマスタード～・ポップコーンシュリンプフリット～BBQマヨ～・スパイスチョリソー&厚切りベーコン～ケイジャンサルサ～- 厚切りポークステーキ～レモンバター添え～ハモンセラーノとローストビーフ盛り合わせ

※2時間制、ラストオーダーは30分前となります。

※プランは一例です。仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

■HangOut HangOver（ハングアウトハングオーバー）について

『世界の文化が混在する街 “NEW YORK”のSTREETにフォーカスし、仲間と集い、そして「酔える」All-DAY DINER』がコンセプトということで、大型ガレージをイメージした店内にはウォールアートや、こだわりのBGMなど様々なカルチャーが詰まっています。ゆったりくつろげるソファ席やテーブル席の幅広い席タイプがあるのが特徴的です。 TVモニターを8台設置しており、貸切パーティーにもご利用いただけます。

HangOut HangOver 西武新宿Brick St.店

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿駅Brick St.１階

※喫煙ブース完備

アクセス ：西武新宿線 西武新宿駅 徒歩2分

電話番号 ：03-6302-1690

営業時間 ：日～火曜日・祝日：11:30～22:30、水～土曜日・祝前日：11:30～23:00

席数：81席

URL ：http://www.sld-inc.com/hangout_shinjyuku.html