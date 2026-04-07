■ 背景：ブライダルエステにおける「不確実性」の解消

株式会社 Hands JAPAN

一生に一度の晴れ舞台を控えたプレ花嫁にとって、挙式直前のフェイシャル・ボディケアは欠かせないものですが、同時に「摩擦による赤み」や「オイルによる肌荒れ」「揉み返し」といったリスクが常に隣り合わせでした。また、サロン経営側においても、熟練スタッフによる技術の属人化や、長時間の施術によるスタッフの身体的負担が大きな経営課題となっています。

これらの課題を解決すべく、『Billy's care』は「テクノロジーによる手技のアップデート」を提案。摩擦を必要としない深層筋肉へのアプローチにより、挙式直前でも安全かつ劇的な変化を提供します。

■ 『Billy's care』がブライダル経営にもたらす4つの革新

1. 「摩擦レス」による圧倒的な安全性とダウンタイムの短縮

専用グローブを通じて微弱な生体電流を流すため、肌を強く擦る必要がありません。赤みや腫れのリスクを極限まで抑え、挙式前日でも安心して施術を受けられる「ブライダル・コンディショニング」という新カテゴリーを創出します。

iOSにのみ対応しております。2. iPad/iPhone連携による「電流の可視化」と教育の効率化

176gの超小型デバイスは、専用アプリとBluetooth接続。施術中の電流負荷や出力をリアルタイムで数値化します。これにより「熟練者の勘」に頼っていた技術を標準化し、新人スタッフでも短期間で高品質な施術の提供が可能になります。

3. 「水のみ」で完結。消耗品コストの極小化と高ROIの両立

特別な導入液やオイルを一切使用せず、水のみで施術が可能です。原材料費をほぼゼロに抑えられるだけでなく、施術後のシャワーや拭き取り時間が不要になるため、サロンの回転率と利益率を飛躍的に向上させます。

4. 医師開発によるエビデンスと信頼性

医学博士・織田聡氏の監修に基づき、自律神経や筋肉の構造を考慮したプログラムを構築。美容面だけでなく、結婚準備で多忙を極める花嫁のメンタルケア・ウェルビーイングをサポートする「医学的アプローチ」を付加価値として提供します。

■料金説明

ご利用期間 1～36ヵ月目 ： 月額 30,000円

ご利用期間 37～60ヵ月目 ： 月額 15,000円

ご利用期間 61ヵ月目～ ： 月額 4,500円

※Billy１台あたりの料金。

※利用年数に応じて自動的に料金が切り替わるため、申請等の手続きは不要です。

■ 開発者：織田 聡 氏（医学博士）のコメント

「現代の女性、特に大きなライフイベントを控えた女性の身体は、ストレスや疲労で生体電流のバランスが乱れがちです。Billy's careは、人の手の温もりとテクノロジーを融合させることで、無理な負荷をかけずに本来の美しさと健康を引き出します。ブライダルという極めて繊細な現場にこそ、この安全で効率的なケアが必要です。」

■ブライダル業界を支えるすべての皆様へ

深刻な人手不足や技術の属人化、そして挙式直前の肌トラブルリスク。これら業界共通の課題に対し、Billy's careは「技術の可視化」と「摩擦レス」という科学的アプローチで応えます。サロン経営の安定と高付加価値化を両立させ、次世代のブライダルビジネスを共創するパートナーとして、私たちは進化を続けてまいります。

お問い合わせはこちら :https://www.billyscare-system.com/contact.html

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPANは、医師開発の次世代ハンドテクノロジー『Billy's Care』を展開するウェルネススタートアップです。「176gの超軽量設計」「Webアプリ連携による施術の数値化」「医学的知見に基づく独自波形」を軸にプロフェッショナルケアのインフラ構築を目指しています。手技とテクノロジーを融合させることで、施術者の身体的負担を軽減し、多領域におけるコンディショニングの質を劇的に進化させます。

所在地：東京都渋谷区渋谷3-6-18-2F

代表者：織田しのぶ

HP：https://corp.hands-japan.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HandsJAPAN 担当：大橋・樋口

下記フォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.billyscare-system.com/contact.html