エリザベス2世 生誕100周年記念・オーストラリア造幣局パースミントのコインが発行！

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「オーストラリア 2026 エリザベス2世生誕100周年記念 プルーフ金/銀貨」を、2026年4月7日（火）に発売いたしました。

商品概要

1926年4月21日に誕生したエリザベス2世は、英国史上最も長く在位した君主として知られています。

その生涯を通じて、英連邦の元首として多様な国家の結びつきを支え、国際社会においても重要な役割を果たしました。

2026年、エリザベス2世の生誕100周年という節目を迎えるにあたり、その功績と生涯を称える記念コインが世界各国で発行されています。

その中でも今回ご紹介するパースミントのコインは、英国王立造幣局とは異なる視点からデザインされた、非常に魅力的な作品となっています。

ラインナップには、発行枚数わずか750枚の1/4オンス金貨、1オンス銀貨、金メッキ1オンス銀貨が含まれています。

1/4オンス金貨と1オンス銀貨の裏面デザインはデザイナーのナターシャ・ミュール（Natasha Muhl）氏によるもので、エリザベス2世の5種類の肖像を再構成し、中央には最新のジョディ・クラーク（Jody Clark）氏による有名な第五弾肖像が配置されています。

金メッキ仕様の1オンス銀貨に関しましては、また異なるデザインになっています。

こちらは1954年、エリザベス2世の初のオーストラリア訪問を記念して発行されたフローリン銀貨に着想を得たデザインで、ライオンとカンガルーが並び立つ姿が描かれています。これは英国とオーストラリアの結びつきを象徴する印象的なモチーフです。

ライオンとカンガルーに加え、エッジ部分には24金による金メッキが施されており、華やかな仕上がりとなっています。

すべてのコインにはパースミントを示す「P」ミントマークが刻まれ、表面にはダン・ソーン（Dan Thorne）氏によるチャールズ3世の肖像が採用されています。

英国王立造幣局とは異なる魅力を持つ、個性的なデザインの本シリーズ。

ぜひお好みの仕様をお選びいただき、この特別な記念コインをコレクションにお迎えくださいませ。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=545

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

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＜コーポレートサイト＞

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株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業