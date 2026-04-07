「よこすかカレーフェスティバル2026」開催決定！！個性豊かなカレーが一堂に集結する、2日間の食の祭典～

横須賀市

横須賀市は、平成11年（1999年）に「カレーによるまちづくり」を開始して以来、「カレーの街よこすか」の推進に向け、様々な取り組みを進めてまいりました。そのメインイベント「よこすかカレーフェスティバル2026」を以下のとおり、ヴェルニー公園で開催します。

会場では、「よこすか海軍カレー」や昨年リニューアルした「横須賀海自カレー」の販売に加え、毎年好評の「よこすかカレーバイキング」、「よこすかカレーパンまつり」を引き続き実施します。さらに、北は青森県から南は愛媛県まで、全国各地の個性豊かなカレーが一堂に集結し、多彩な味わいをお楽しみいただけます。

さらに、イベント２日目の５月17日（日）限定で、ヴェルニー公園に隣接する海上自衛隊横須賀地方総監部において一般公開も実施されます。普段は入ることができない基地内で、艦艇等をご覧いただける貴重な機会となります。

このほか、横須賀の食の発信拠点いちご よこすかポートマーケットで同日に開催される「横須賀朝市」とヴェルニー公園を結ぶ無料シャトルバスを運行し、両会場の回遊をよりスムーズにします。カレーも朝市も気軽に行き来しながら、横須賀ならではの食やお土産等の魅力を存分に満喫できる2日間をお届けします。

各イベントの詳細につきましては、決まり次第、横須賀市観光情報サイト等で順次お知らせしてまいります。

また、「よこすかカレーフェスティバル2026」の開催にあたり、カレー研究家、そして「よこすかカレー大使」としてご活躍いただいている一条もんこ様よりコメントを頂戴しております。コメントは「７ カレー研究家／よこすかカレー大使 一条もんこ様コメント」のとおりです。

１ イベント名称

よこすかカレーフェスティバル2026 supported by ハウス食品 X-BLEND CURRY（クロスブレン ドカレー）

２ 開催日時

令和８年（2026年）５月16日（土）、17日（日）10時00分～16時00分 ※雨天決行、荒天中止

３ 開催場所

ヴェルニー公園（神奈川県横須賀市汐入町１-１）

４ 出店事業者数（予定）

72事業者

５ 来場者数（見込み）

約60,000人（２日間合計）

６ 主な開催内容

（１）カレーの街よこすかエリア

１.よこすか海軍カレー、横須賀海自カレー、レトルトカレー等の販売

２.よこすかカレーバイキング、よこすかカレーパンまつりの開催

（２）全国カレーエリア

１.友好都市等の交流都市の出店

２.カレーでまちおこしをしている都市や事業者の出店

３.首都圏カレーの街（渋谷、神田、武蔵小杉、柏、下北沢）の事業者の出店

（３）全国海自カレーエリア

呉、佐世保、舞鶴、大湊の海自カレーが出店し、全国各地の海自カレーが集結

（４）エンターテイメント

会場内仮設ステージにおいて、SNS等で話題の人気若手アーティストによるライブ映像を配信するYouTubeチャン

ネル「Tokyo Street Live 4K」（チャンネル登録者数：約37万人）プロデュースの音楽ライブを実施

（５）海上自衛隊横須賀地方総監部一般公開（５月17日（日）限定）

５月17日（日）限定で、艦艇一般公開を実施します。なお、基地内への飲食物の持ち込みはできません。あらか

じめご了承願います。一般公開される日時は、５月17日（日）９時00分から16時00分まで（最終入場15

時00分まで）です。

（６）その他

１.その他詳細は、決まり次第、横須賀市観光情報サイトでお知らせしてまいります。

https://www.cocoyoko.net/event/curry-fes.html

２.会場に駐車場並びに駐輪場はございません。近隣の有料駐車場並びに有料駐輪場をご利用いただくか、公共交通機関でお越しいただきますようお願いします。

３.周辺道路の混雑緩和のため、公共交通機関でお越しいただきますようご協力をお願いします。

４.開催内容は急遽変更になる場合があります。あらかじめご了承願います。

７ カレー研究家／よこすかカレー大使 一条もんこ様コメント

「カレーの街よこすか」の“顔”ともいえる「よこすかカレーフェスティバル」が開催されることを心から嬉しく思います。

会場では、長く愛され続けてきた「よこすか海軍カレー」や、昨年10月にリニューアルした「横須賀海自カレー」をはじめ、全国から個性豊かなカレーが勢ぞろい。会場は“スパイスの香り”と“ワクワク感”でいっぱいになります。

今回は、私が監修、コラボしたカレー店も出店しますので、ぜひ味わっていただけたら嬉しいで

す。私自身も2日間会場に伺い、皆さんと一緒にカレーの魅力を存分に楽しみながら、会場を

盛り上げていきます。

港の景色が気持ちいい、ヴェルニー公園で、横須賀ならではのカレーとの出会いを、ぜひお楽

しみください。