【スポンサー契約締結】中島工業株式会社、大阪工業大学ラグビー部の公式スポンサーに就任

中島工業株式会社

中島工業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山脇 秀敬、以下「当社」）は、2026年4月1日付で大阪工業大学ラグビー部の公式スポンサーに就任したことをお知らせいたします。

企業スローガンとして“Beyond the Impossible” を掲げる当社は、スポーツを通じて心身を鍛えより逞しい若者を育成する同部の活動に共感し、常に上を目指し不可能を可能にしようと挑み続ける学生アスリートたちの活動を力強く支援してまいります。

（2026年4月1日調印式後／大阪市中島工業株式会社本社にて）

■ 公式スポンサー就任の背景

当社は創業以来、日本経済を支える大企業を始めとしたお客様の設備工事や設備コンサルティングを通じて社会基盤の整備に貢献してまいりました。

「お客様のために困難な課題に諦めず挑み続ける姿勢」を表現した当社スローガン”Beyond the Impossible”と、より上位を目指して切磋琢磨を続ける大阪工業大学ラグビー部の活動姿勢は、深く重なるものがございます。

日本の未来を担う若い世代が、スポーツを通じてチームワーク・精神力・粘り強さを磨いていく姿に心から敬意を表するとともに、その挑戦を側面から支えることが企業としての責務であると考え、今回の公式スポンサー就任を決断いたしました。

■ 大阪工業大学ラグビー部について

大阪工業大学ラグビー部は、日々高みを目指して練習・活動に励んでいます。部員一丸となってより上位の目標に向かう姿は、文武両道を実現する若者たちの逞しいモデルでもあります。

■ 今後の取り組みについて

当社は、今回の大阪工業大学ラグビー部への公式スポンサー活動を皮切りに、スポーツ・地域といった分野における社会貢献活動を推進してまいります。

次世代の社会を担う若者たちが夢や目標に向かって挑戦し続けられる環境づくりに、企業として積極的に関わっていく所存です。

【会社概要】

社名：中島工業株式会社

代表取締役社長：山脇 秀敬

本社所在地：大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14-14

事業：設備工事の施工管理事業 等

URL：https://nakajima-industrial.co.jp