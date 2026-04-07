【イオン限定】人気アニメ「トムとジェリー」とのコラボＴシャツを４月１０日(金)発売

イオン株式会社

イオンは４月１０日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「Ｄｏｕｂｌｅｆｏｃｕｓ（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約１７０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、人気アニメ「トムとジェリー」をデザインしたＴシャツ８種類を発売します。

“アニメ”や“漫画”は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいます。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。

「トムとジェリー」は１９４０年の誕生以来、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが、世代を超えて愛され続けているアニメシリーズです。今回のコラボＴシャツには、「トムとジェリー」の人気アートを使用し、キャラクターやモチーフの刺繡を施しています。ＳサイズからＸＬサイズまで展開しており、友人や家族とのお揃いコーデも可能です。

これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年４月１０日（金）

展開店舗：本州・四国・沖縄の「イオン」「イオンスタイル」約１７０店舗※１）

ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453010002&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453010002&psc=5)

商品数：８種類

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可

【商品一覧】

■ジェリー＆タフィー半袖Ｔシャツ

カラー：チャコール

商品特長： フロントにロゴ刺繍、バックにジェリーとタフィーのイラストの刺繍をあしらいました。

■タフィー相良半袖Ｔシャツ

カラー：サックス

商品特長：フロントにジェリーの刺繍、バックにタフィーのイラストのサガラ刺繍をあしらいました。

■ジェリー＆タフィー相良半袖Ｔシャツ

カラー：ブラック

商品特長：フロントにロゴ刺繍、バックにジェリーとタフィーのイラストのサガラ刺繍をあしらいました。

■トムとジェリーソーダ半袖Ｔシャツ

カラー：ピンク

商品特長：フロントにロゴ刺繍、バックにメロンソーダに乗ったジェリーのイラストのサガラ刺繍をあしらいました。

■ジェリーくま相良半袖Ｔシャツ

カラー：ブラック

商品特長：フロントにクマのぬいぐるみを抱いたジェリーのイラストをサガラ刺繍であしらいました。

■トムとジェリー並び刺繍半袖Ｔシャツ

カラー：チャコール

商品特長：フロントにロゴ刺繡、バックにトム、ジェリーのイラストのワッペン風刺繍をあしらいました。

■トムとジェリー後ろ半袖Ｔシャツ

カラー：オートミール

商品特長：フロントにロゴ刺繡、バックにトム、ジェリー、タフィーのイラストの刺繍をあしらいました。

■トムとジェリー刺繍半袖Ｔシャツ

カラー：チャコール

商品特長：フロントにトムとジェリーのイラストの刺繍とロゴのサガラ刺繡をあしらいました。

※１：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

以上