春の門出に、“想い”を結ぶ贈り物。BRUNOカタログギフト「オリジナル水引ギフトセット」新登場

BRUNO株式会社

ライフスタイル商品の企画／開発／販売を行う BRUNO 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、“たのしい”をつなぐ。 ライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、贈り物に最適な「BRUNOカタログギフト オリジナル水引ギフトセット」を2026年4月7日（火）よりBRUNO onlineで発売いたします。

URL：https://bruno-onlineshop.com/category/FE_CATALOG_MIZUHIKI/

今回、日本の伝統美と遊び心を融合したオリジナル水引きラッピングがラインナップ。

歓送迎や新生活が始まる春、人生の節目となる結婚祝い、送別、誕生日、引越し祝いなど、さまざまな“ギフトシーン”でお選びいただけるラインナップになりました。これまでの自由な組み合わせと選ぶ愉しさはそのままに、大切な想いを結ぶ「特別なひと品」として、さらに多くの方に支持されるギフトを目指します。

特別なギフトシーンを彩る２つのラッピングデザイン

BRUNOが新たに提案するオリジナル水引きラッピングは、日本の伝統的な結びの文化にBRUNOらしい遊び心を掛け合わせた、華やかで記憶に残る特別な仕様。それぞれのデザインには贈る相手やシーンに応じた縁起の良い意味が込められており、大切な人へのギフトをいっそう印象的に演出します。

■デザイン１. HAPPY WEDDING（あわじ結び）

「あわじ結び」は、一度結ぶとほどけにくく、末永いご縁や固い絆を願う特別な結び方です。

そのため、結婚式や結納など、人生の晴れの日に伝統的に用いられてきました。無病息災や健やかな日々を祈る「檜垣模様」の熨斗紙とともに、大切な門出を華やかに祝福する本デザインは、結婚祝いに最適です。

■デザイン２. CONGRATS（叶結び）

「叶結び」は、結び目が「口」と「十」から「叶」の字を表すことから、「願いが叶う」「ご縁が結ばれる」という想いが込められています。熨斗紙にあしらった七宝模様は、円満や良縁、調和の広がりを象徴し、新たなスタートや人生の節目を迎える方への贈り物にふさわしいデザインです。送別会や誕生日、出産、新築・引越しなど、さまざまなお祝いのシーンでお使いいただけます。

成長を続けるBRUNOカタログギフトの実績と選ばれる理由

BRUNOカタログギフトは、「選ぶ愉しさ」と上質なライフスタイル提案で毎年多くの方からご好評いただいている人気ギフトです。2023年の発売以来、毎年着実に売上を伸ばし、2025年6月期には前年同期比152％を達成。そして2026年6月期も、前年同期比122％（会社計画ベース）と、さらなる成長を見込んでいます。

多彩なラインナップと自由な組み合わせ

キッチン・インテリア・トラベルなど多ジャンルで厳選した約80点以上のアイテムを、受け取った方がポイント内で自由に選択可能。自分だけのご褒美や新しいお気に入りと出会えるわくわく感も、お客様から高いご支持をいただいています。

贈り手にも受け手にもやさしいギフト体験

WEBサイトから簡単に申し込み・配送ができるため、「好みがわからない」「遠方に直接贈りたい」「持ち運びが大変」といったギフトの悩みもスマートに解決。相手へ思いやりを伝えられる、新しいギフトのかたちとして、今後もより多くの方にご活用いただけることが期待されます。

※交換商品の掲載内容、掲載数は予告なく変更となる場合ございます。

ギフトで人気の家電ラインナップ！受け取った方に支持される理由

BRUNOカタログギフトでは、新生活を迎えるシーズンや“おうち時間”の充実を意識した家電が特に好評です。健康志向や時短ニーズを反映しつつ、デザインにもこだわった便利なアイテムが、ギフトを受け取った方から多く選ばれています。

はじめての離乳食づくりや、時短調理を応援「マルチスティックブレンダー2」

シリーズ累計115万台※の人気アイテム（2025年10月末時点）。

つぶす・混ぜる・刻む・泡立てる・砕くの5役で、日々の料理や初めての離乳食づくりをぐっとラクにします。電子レンジ対応の専用カップで下ごしらえから加熱まで時短調理も実現。“家事ラク”＆ハンドメイド志向のトレンドを背景に、ギフトとしても高い支持が集まっています。

【価格】7,700円 （税込）

【URL】https://bruno-onlineshop.com/item/07761135.html

ヘルシー志向＆時短ニーズに応える新定番調理家電「ガラスエアフライヤー」

揚げ物だけでなく、焼き・温め直しもおまかせのオールラウンド家電。

少量の油で熱風調理し、唐揚げもカリッとジューシー＆カロリーオフ。ガラスバスケットで調理の様子を愉しみながら、手軽に“おいしい・ヘルシー”を叶えます。健康意識の高まりを反映した、いま注目のキッチントレンドです。

【価格】13,200円 （税込）

【URL】https://bruno-onlineshop.com/item/07761168.html

ほったらかし調理で自炊をサポート「オートクックポット 0.6L」

刻んだ材料を入れてメニューを選ぶだけで、栄養たっぷりのスープやスムージーも簡単に完成。パワフルな刃と自動加熱で、ポタージュや豆乳、離乳食も手軽に作れます。新生活や一人暮らしの“自炊習慣”を後押しする“ほったらかし家電”として、選ばれるシーンが広がっています。

【価格】9,900円 （税込）

【URL】https://bruno-onlineshop.com/item/07761170.html

“おうちカフェ”も叶う、家族で囲める「スチーム＆ベイク トースター」

トーストはもちろん、温め直しや本格ベイク、ピザやケーキまで対応した多機能型。食パン4枚が一度に焼ける広い庫内で、家族や友人みんなで“焼きたて”をシェアできます。毎朝の食卓をアップデートし、新生活のスタートにも最適な家電です。

【価格】16,500円 （税込）

【URL】https://bruno-onlineshop.com/item/07760719.html

挽きたてを手軽に愉しめる「コンパクトミル付きコーヒーメーカー」

豆と水をセットしてスイッチひとつ、挽きたての香り豊かなコーヒーが自宅で味わえます。2～5杯分の抽出やペーパーレス仕様など手軽さ・サステナビリティもポイント。コンパクト＆レトロなデザインで、新生活を始める方や、おうち時間を大切にしたいギフト需要が高まっています。

【価格】11,000円 （税込）

【URL】https://bruno-onlineshop.com/item/07761164.html

用途・ご予算にあわせて選べる！4つのコース

BRUNOカタログギフトのラインナップは、パステルラベンダーからマゼンタピンクまで4つのバリエーション。贈るシーンやご予算に合わせて、気軽なライトギフトからプレミアムな贈答まで幅広くご利用いただけます。新生活のスタートや特別な記念日など、大切な方への“想い”を彩るギフト選びが、より自由に、愉しく広がります。

１. 気軽なご褒美にぴったり「パステルラベンダー」

気軽に贈れるアイテムが揃った、ライトなギフトコース。いつもの暮らしをちょっと特別に。

【商品名】パステルラベンダー【5,000 ポイントコース】水引ラッピング

【価格】\6,820（税込）（カタログ本体5,000円＋システム利用料800円＋オリジナル水引ラッピング400円＋税）

【ポイント数】5,000ポイント【掲載商品目安】80点以上

２. 万能ギフトな「ライトブルー」

価格と充実感のバランスが魅力。フォーマルからカジュアルまで、幅広いシーンにおすすめです。

【商品名】ライトブルー【10,000ポイントコース】水引ラッピング

【価格】\12,320（税込）（カタログ本体10,000円＋システム利用料800円＋オリジナル水引ラッピング400円＋税）

【ポイント数】10,000ポイント【掲載商品目安】100点以上

３. 充実ラインナップの「レモンイエロー」

定番人気の家電や実用アイテムが充実。幅広い層に喜ばれ、特別なお祝い事にぴったりです。

【商品名】レモンイエロー【15,000 ポイントコース】水引ラッピング

【価格】\17,820（税込）（カタログ本体15,000円＋システム利用料800円＋オリジナル水引ラッピング400円＋税）

【ポイント数】15,000ポイント【掲載商品目安】150点以上

４. 特別なギフトに「マゼンタピンク」

人気のホットプレートが全種から選べる、プレミアムなコース。

複数人で贈るときや、大切な方への贈り物に最適です。

【商品名】マゼンタピンク【20,000 ポイントコース】水引ラッピング

【価格】\23,320（税込）（カタログ本体20,000円＋システム利用料800円＋オリジナル水引ラッピング400円＋税）

【ポイント数】20,000ポイント【掲載商品目安】150点以上

BRUNO（ブルーノ）について

“たのしい”をつなぐ。

愉しみ上手な大人が集い、生まれた

ライフスタイルブランド「BRUNO」。

キッチン・インテリアをはじめとした、暮らしのアイテムを展開しています。

ご自宅用はもちろん、ギフトとしても選べる多彩なアイテムを揃えています。

日常のさまざまなシーンに寄り添い、あなたの一日を、ちょっとたのしく

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://x.com/bruno_enjoy）

【BRUNO TikTok】@bruno_enjoy_official（https://www.tiktok.com/(https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official)@bruno_enjoy_official(https://www.tiktok.com/@bruno_enjoy_official)）

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