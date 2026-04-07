３つの世界初(※)！みんなのハロが宇宙へ　自律型宇宙ロボット「みんなのハロ」プロジェクト始動　組立・試験など宇宙開発のプロセスを体験できる機会を提供

スペースエントリー株式会社

スペースエントリー株式会社(本社：茨城県つくば市、代表取締役 CEO：熊谷亮一)は、本日2026年4月7日、メカニックデザイナー大河原邦男氏がデザインした自律型宇宙ロボット「みんなのハロ」を国際宇宙ステーション（以下、ISS）へ打ち上げ、「きぼう」日本実験棟に長期滞在させるミッション「HELLO, HARO」を始動します。

本プロジェクトは、開発・試験・打ち上げ・宇宙での運用にいたるまで、一般の方々がだれでも関わること ができる体験を提供します。『見るだけの宇宙』から『参加する宇宙』へ変化する瞬間に立ち会えます。 宇宙は、もう遠い世界ではありません。あなたの想いが、宇宙に届く時代がはじまります！

(※)民間企業での自立型ロボットの ISS の「きぼう」日本実験棟に到達、最新 OS「ゼファー」搭載の宇宙ロボットの開発、会話ができる自立型ロボットであることは いずれも世界初の取り組み（2026 年４月７日時点、自社調べ）

第一弾は、『機動戦士ガンダム』のハロを手がけたメカニックデザイナー・大河原邦男氏にご協力いただき、「誰もが宇宙ミッションに参加できること」をコンセプトとした参加型プロジェクトです。 ロボットの開発・組立・打上げ・宇宙での運用までのプロセスを体験できるミッション参加権を、クラウドファンディングを通じ、2026年4月14 日(火)午前7時より募集開始します。

近年、宇宙開発は民間企業の参入により拡大を続けていますが、依然として一般の人々が直接関与できる機会は限られています。スペースエントリーは、「世界中の人が気軽に宇宙開発に参加できる世界の実現」をミッションに掲げ、本プロジェクトを通じて、宇宙開発への参加機会の拡大と裾野の拡張をめざします。

■ プロジェクト概要

本ミッションでは、「みんなのハロ」をISS へ送り、以下の3フェーズにおける検証を通じて、宇宙環境下における自律型ロボットの活用可能性に関するデータ取得を行います。なお、打上げおよび ISS での滞在は、民間事業者である株式会社日本低軌道社中を通じて提供される JAXA の「きぼう」有償利用制度(非定型サービス)の枠組みのもとで実施されます。

１. 地上環境下での稼働テスト（宇宙環境を想定した条件下での動作検証）

２. 微小重力環境での稼働テスト（地上と同様の動きができるかの検証）

３. コミュニケーション機能の検証（宇宙飛行士やユーザーとのやりとりを想定した運用テスト）

＜なぜ「みんなのハロ」なのか？＞

宇宙開発の現場はもちろん、たくさんの人たちが子供の頃、「機動戦士ガンダム」に心を躍らせ、宇宙に憧れてきたのではないでしょうか。「みんなのハロ」は、その原点の象徴です。「みんなのハロが宇宙へ！」あの頃、画面の向こうにあった夢が、いま現実の宇宙へ向かおうとしています。

ガンダムをしらない世代のみなさまにも、「みんなのハロ」の直感的な分かりやすさと親しみやすさを入口に、専門知識の有無に関わらず、多くの人に関心を持っていただき、宇宙開発に関わるきっかけを創出したいという思いが込められています。

＜機体仕様＞

本機体は、球体デザインを維持しながら、無重力環境における移動性・機能性を両立する設計が求められました。プロペラや各種センサーの配置については、メカニックデザイナー大河原邦男氏とエンジニアチームが協働し、宇宙機としての要件を満たす形で開発が進められています。

＜協賛パートナー：HELLO,HARO パートナーズ＞

大河原邦男、株式会社バンダイナムコフィルムワークス、愛三工業株式会社、

Uvance Innovation Studio、稲城市、学校法人柳商学園 ※2026年4月7日時点。

■ クラウドファンディングについて

本プロジェクトでは、クラウドファンディングを通じてクルー(参加者)とサポーター(支援者)を募集します。クルー(参加者)のみなさまは、特別にデザインされた T シャツ等を纏い、開発プロセスへの関与やプロジェクト関連の体験機会、打ち上げイベントなど様々なミッションにご参加いただけます。サポーター(支援者)のみなさまはお礼メッセージのみならず、特別デザインのノベルティを選ぶこともできます。

なお、募集開始は2026年4月14日(火)午前7時スタートです。

下記サイトより【お気に入り登録】のうえ、ミッション開始をお待ちください。

クラウドファンディング URL： https://camp-fire.jp/projects/934513/view

■ プロジェクトに込めた想い

スペースエントリー株式会社 代表取締役 CEO 熊谷亮一

このプロジェクトが、より多くの人の“宇宙への入口”になればと考えています。宇宙には、まだ見たことのない現象や発見の可能性が無限に広がっています。そうした未知のワクワクを、限られた人だけでなく、みんなで一緒に体験し、共有できる未来をつくりたい。みんなのハロはその第一歩です！宇宙はボーダレス。大人もこどもも同じ目線で、未来へチャレンジしませんか？そして一緒に新たな発見をしましょう。エントリーお待ちしております！

■ 会社概要

「世界中の人が気軽に宇宙開発に参加できる世界を創る」をビジョンに掲げ、宇宙開発の民主化を目指す

会社名 ：スペースエントリー株式会社

所在地 ：茨城県つくば市千現 2-1-6

代表取締役：熊谷亮一

事業内容 ：宇宙環境において動作するロボットの開発、及びそれらに関するサービス事業

設立 ：2023 年 6 月

URL ：https://space-entry.co.jp/

SNS ：X https://x.com/space_entry

Instagram https://www.instagram.com/space_entry_630