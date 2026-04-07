エンタープライズサーチ QuickSolution® が検索エージェントを搭載〜 AIエージェントが社内情報を検索して回答、情報探しの負担を大幅削減 〜

事前の情報源の絞り込み不要、試行錯誤は検索エージェントが代行



利用者は事前に情報源を絞り込む必要がなく、対象となるファイルの保存先やシステムを意識する必要もありません。検索条件の組立や見直しは、検索エージェントが試行錯誤し、回答を得るまでの手間と時間を大幅に省きます。



利用者による検索と同様に、検索エージェントは類似文書集約や総合スコアランキング*4、キーワード検索とベクトル検索*5を併用したハイブリッド検索など、QuickSolution®の高度な検索機能を最大限に活用できます。これにより、回答に必要な情報を漏れや重複なく高精度に検索し、生成AIから的確な回答を得ることが可能です。



生成AI連携(RAG)機能の強化により、さらに多様な使い方が可能に



検索エージェントを搭載し、生成AI連携(RAG)機能を強化することで、QuickSolution®は状況に応じて次のような多様な使い方が可能になりました。



・検索対象すべてに対して質問（保存先がわからない場合）