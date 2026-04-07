外壁塗装・屋根工事、みんなは何が不安？後悔しないためのポイントを調査（横浜ペイント調べ）

株式会社E-style

外壁塗装や屋根工事は、住まいを長く守るうえで欠かせないメンテナンスのひとつですが、実際には「そろそろ必要かもしれない」と感じても、すぐに依頼へ踏み切れるとは限りません。とくに持ち家に住む人にとっては、費用の大きさや業者選びの難しさ、工事内容の分かりにくさなど、さまざまな不安を感じやすい場面もあるでしょう。

また、外壁塗装や屋根工事に対する不安は、工事そのものだけでなく、見積もりや契約内容、説明の分かりやすさ、工事後の対応まで含めて生まれるものでもあります。そのため、実際にどのような点に不安を感じやすく、どのような要素が安心感につながるのかを知ることは、これから工事を検討する人にとっても、事業者にとっても意味のあることだといえます。

そこで、横浜市および周辺エリアの外壁塗装・屋根工事専門店である横浜ペイント（https://yokohamapaint.com/(https://yokohamapaint.com/) ）は、30歳以上の持ち家（戸建て）に住む人200名を対象にアンケートを実施しました。工事を検討する際に不安に感じやすいことや、契約前に説明してほしい内容、不安が和らぐ要素について分析しています。

本調査が、外壁塗装や屋根工事に不安を感じている方にとって、事前に何を確認すればよいかを整理するきっかけとなり、また事業者にとっても、より安心して相談しやすい案内や説明のあり方を考えるヒントとなれば幸いです。

目次

調査1 ：外壁塗装・屋根工事について不安に感じること

調査2 ：外壁塗装・屋根工事を依頼する前に説明してほしいこと

調査3 ：外壁塗装・屋根工事の不安が和らぐ要素

まとめ：外壁塗装・屋根工事の不安を軽くするためのポイント

Q1．外壁塗装・屋根工事について、あなたが最も不安に感じることは何ですか。

Q2．外壁塗装・屋根工事を依頼（契約）する前に、業者から説明してほしいことは何ですか。（複数回答：注1）

Q3．外壁塗装・屋根工事の不安が和らぐ要素として、当てはまるものを選んでください。（複数回答：注2）

まとめ：外壁塗装・屋根工事の不安を軽くするためのポイント

- 最も多かったのは「信頼できる業者の見極め方が分からない」19.0％（38人）でした。外壁塗装や屋根工事は、工事の良し悪しを契約前に見抜きにくく、施工後も専門知識がないと品質を判断しづらい分野です。そのため、費用や工事内容そのもの以上に、「そもそも誰に任せるべきか」という入口の不安が最も大きくなっていると考えられます。- 次いで「工事費用の相場や総額が妥当か分からない」16.0％（32人）が続いており、「見積書の内容が適正か判断できない（数量・単価・工事項目など）」12.5％（25人）とあわせ、費用や見積もりに関する不安の強さも目立ちます。総額だけを見ても高いか安いか判断しづらく、内訳を見ても専門用語や工事項目の意味が分からないため、結果として「適正価格かどうか分からない」という悩みに行き着きやすいことがうかがえます。- また、「施工品質が不安」13.5％（27人）が上位に入っている点からは、契約時の判断だけでなく、工事そのものの出来栄えに対する警戒感も強いことが分かります。外壁や屋根は工事後すぐに不具合が表面化するとは限らず、手抜きや施工不良があっても一般の人には気づきにくい場合があります。だからこそ、読者は価格の安さだけではなく、「きちんと施工してもらえるのか」という見えにくい部分に不安を感じやすいのでしょう。- 一方で、「工事後にどのくらい長持ちするか不安（耐久性）」は4.5％（9人）にとどまっていますが、これは耐久性への関心が低いというより、まずは契約前の不安のほうが優先されやすいことを示している可能性があります。- さらに、「工事が必要なタイミングや、対象範囲が分からない（外壁・屋根・付帯部など）」4.0％（8人）、「塗料や工法の選び方が分からない（塗装／カバー工法／葺き替えなど）」1.5％（3人）といった回答からは、工事の必要性や方法そのものに迷う人も一定数いることが読み取れます。- なお、「特に不安はない」は15.5％（31人）、「わからない」は6.0％（12人）で、少数ながら「近隣対応が不安（挨拶・粉じん・車両などのトラブル）」1.5％（3人）、「担当者・職人の説明や対応が不安」1.0％（2人）、「安全・防犯面が不安（足場・敷地内への侵入リスクなど）」0.5％（1人）といった声も見られました。注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は3つまでに制限しています。これにより、外壁塗装・屋根工事を依頼する前に説明してほしいことをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「費用の内訳（数量・単価・足場・付帯部・諸経費など）」41.0％（82人）でした。外壁塗装や屋根工事の見積もりには、普段あまり見慣れない項目も多いため、総額だけでなく、何にいくらかかるのかまで確認したいと感じる人が多いようです。足場代や付帯部、諸経費などは金額差も出やすく、契約前にしっかり説明を受けたいと考えるのも自然です。- 次に多かったのは「耐久年数の目安と根拠（メンテナンス周期の考え方）」24.5％（49人）でした。工事は終わればそれで終わりではなく、その後どのくらい安心して過ごせるのかも気になるところです。年数だけでなく、なぜその目安になるのかまで知りたいという気持ちが表れているように見えます。- 続く「保証内容（期間・対象範囲・免責条件）」は23.5％（47人）でした。保証があるかどうかだけでなく、どこまでが対象で、どのような場合は対象外になるのかは事前に確認しておきたい点です。内容に細かな条件が含まれることもあるため、契約前に具体的な説明を求める人が少なくないのでしょう。- 「追加費用が発生する条件と、その場合の目安」は18.0％（36人）、「工事後の点検・アフターフォロー（点検頻度、対応窓口など）」は16.0％（32人）でした。工事では、着工後に見えなかった傷みが見つかることもあるため、あとから費用が増える可能性を気にする人がいるのも不自然ではありません。また、工事後に気になる点が出たとき、どのように対応してもらえるのかを知っておきたいという意識もうかがえます。- 「工事範囲と施工内容（外壁／屋根／付帯部、下地補修の有無など）」は14.0％（28人）、「劣化状況と、工事が必要な理由（写真・診断結果など）」は13.5％（27人）でした。どこをどこまで工事するのか、なぜ必要なのかは、専門知識がないと判断しにくい部分です。言葉だけでなく、写真や診断結果を見ながら説明してほしいと感じる場面も多そうです。- また、「塗料・工法の違いと、提案理由（メリット・デメリット）」12.5％（25人）と「工事期間の目安（天候による変動を含む）」12.5％（25人）も同程度で並びました。塗料や工法は種類が多く、名称だけでは違いが分かりにくいため、特徴や提案理由まで知りたいと考えるのは自然です。一方で、工事期間については、生活や予定への影響を考えて事前に把握しておきたい人が一定数いることがうかがえます。- 「近隣への配慮・対応方法（挨拶、作業時間、養生など）」は10.0％（20人）、「工事の工程・作業手順（どの順番で何をするか）」は8.5％（17人）でした。戸建ての工事では、自宅だけでなく近隣への影響も気になりやすく、騒音や車両、養生の仕方などをあらかじめ知っておきたいと考える人もいます。また、工事の流れが見えていると、進み具合を把握しやすくなります。- そのほか、「施工中の生活への影響と注意点（騒音、洗濯、車の出し入れ等）」は6.0％（12人）、「支払い条件（支払いタイミング・分割・ローンなど）」は5.0％（10人）、「施工中の連絡・進捗共有の方法（連絡頻度、写真共有の有無など）」は2.5％（5人）でした。割合は高くないものの、工事が始まると気になりやすい内容でもあります。注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、外壁塗装・屋根工事の不安が和らぐ要素をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「工事後の点検やアフターフォローが明確である」22.0％（44人）と「担当者の対応が誠実で、押し売りやしつこい営業がない」22.0％（44人）でした。工事が終わった後の対応や、契約前の接し方に安心感を求める人が多いことがうかがえます。外壁塗装や屋根工事は、その場の説明だけで判断しきれない面もあるため、困ったときにきちんと相談できることや、無理に契約を迫られないことが、不安を和らげる要素になりやすいようです。- 次いで「見積・提案が具体的で、比較しやすい（根拠が明確）」20.5％（41人）、「契約内容や保証条件が明確で、書面で確認できる」18.0％（36人）となりました。見積もりや契約内容が分かりやすく整理されていると、何に対して費用がかかるのか、どこまで保証されるのかを把握しやすくなります。口頭の説明だけでは残りにくい内容も、書面で確認できることで不安が軽くなると感じる人は少なくなさそうです。- また、「地元密着で、相談しやすい（トラブル時も駆けつけやすい）」16.0％（32人）、「現地調査・診断が丁寧で、劣化状況や必要性の説明が分かりやすい」15.5％（31人）、「実績・施工事例が豊富で、自宅に近い条件の事例がある」13.5％（27人）も一定数集まりました。自宅の状態を丁寧に見たうえで説明してもらえることや、似た条件の施工事例があることは、工事内容を具体的にイメージしやすくする要素です。相談しやすさや地域との距離感も、いざというときの安心につながっているように見えます。- 一方で、「特に不安はない」は10.5％（21人）、「施工品質の管理体制が分かりやすい（工程写真・検査など）」10.0％（20人）でした。施工品質の管理体制は大切なポイントですが、契約前の段階では、まず担当者の対応や見積内容の明確さのほうが、安心材料として先に意識されやすいのかもしれません。ただ、工程写真や検査の有無が見えることで、見えにくい工事の中身に納得しやすくなる面はありそうです。- 割合がやや低めだったのは、「わからない」7.5％（15人）、「資格・許可・保険など、会社の体制が整っている」6.5％（13人）、「口コミ・紹介など、第三者評価が良い」4.5％（9人）でした。こうした項目も安心材料ではあるものの、実際には担当者の説明や提案内容の分かりやすさなど、目の前で確認しやすい要素のほうが印象に残りやすいのかもしれません。

今回の調査を通して見えてきたのは、外壁塗装や屋根工事で感じる不安は、価格や工事内容だけを切り分けて考えられるものではないということです。どのような工事を行うのか、その説明に納得できるか、工事後まで見通しを持てるかといった要素が重なり合いながら、安心感にも不安にもつながっている様子がうかがえました。

外壁塗装や屋根工事は、日常の中で何度も経験するものではなく、専門用語や見慣れない項目に触れる場面も少なくありません。だからこそ、難しい内容をそのまま伝えるのではなく、内容を無理なく理解できる形で整理し、必要な情報を一つずつ確認できることが、納得して判断するための土台になっていきます。工事の品質そのものはもちろん、説明の分かりやすさや対応の丁寧さも、安心して進めるうえで欠かせない要素といえそうです。

また、安心感は一つの要素だけで生まれるものではなく、見積もりの根拠、提案の具体性、相談のしやすさ、契約後の対応など、複数の要素が揃うことで少しずつ高まっていくものと考えられます。反対に、どこか一つでも曖昧な点が残ると、工事そのものへの不安だけでなく、依頼先への迷いも大きくなりやすくなります。後悔を防ぐためには、価格や見た目の印象だけで決めるのではなく、自分が理解できる説明になっているか、疑問を残さず進められるかを丁寧に見ていくことが重要になりそうです。

横浜ペイントでは、横浜市を中心に外壁塗装・屋根工事を手がけており、見積無料・診断無料での相談受付のほか、施工事例やお客様の声、初めての方向けの案内なども掲載しています。外壁塗装や屋根工事を検討する際に、進め方や確認しておきたいポイントを整理したい方は、横浜ペイントの公式サイトもご覧ください。

調査概要

横浜ペイントの公式サイトはこちら！ :https://yokohamapaint.com/

調査日： 2026年3月13日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 30歳以上の持ち家(戸建て)に居住している方200名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「外壁塗装・屋根工事専門店 横浜ペイントの調査」と明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://yokohamapaint.com/(https://yokohamapaint.com/)

https://yokohamapaint.com/rainleaking/(https://yokohamapaint.com/rainleaking/)

https://yokohamapaint.com/lp-hachiouji/(https://yokohamapaint.com/lp-hachiouji/)

横浜ペイントについて

横浜ペイントは、横浜市エリアに特化した外壁塗装・屋根工事の専門店です。1級塗装技能士をはじめとする経験豊富な職人が在籍し、「大切なお住まいを長く安心して暮らせる家にすること」を使命に、地域密着で高品質な施工をご提供しています。

「どのタイミングで塗り替えればよいのか分からない」「どんな工事や塗料を選べばよいか不安」という方のために、現地調査と劣化診断を行ったうえで、お住まいの状態に合った最適なプランをご提案します。外壁・屋根塗装はもちろん、屋根カバー工法や防水工事なども含めて、トータルでサポートいたします。

初めての塗装工事で「業者選びに時間をかけられない」「専門知識がなくて判断が難しい」という方も、診断・お見積りから施工、アフターフォローまでワンストップでお任せください。

Point（1）診断・見積もり無料の『まるごとお任せ塗装サービス』

多くの塗装会社では、簡易的な見積もりだけで詳細な診断や説明は別途対応となるケースも少なくありません。横浜ペイントでは、外壁・屋根の劣化状況を丁寧にチェックし、写真や図を用いながら分かりやすくご説明したうえで、複数プランのお見積りをご提示します。ご相談・診断・お見積りはすべて無料、相見積もりでのご相談も大歓迎です。

Point（2）自社職人による高品質施工と徹底した品質管理

横浜ペイントには、一級塗装技能士をはじめとした自社の職人が在籍しており、下地処理から仕上げまで一つひとつの工程を丁寧に行います。下請け任せにしない体制だからこそ、職人の技術力と施工品質を安定して保つことができ、「品質で選ばれる塗装店」として多くのお客様からご支持いただいています。

Point（3）ショールーム完備で住まい全体を見据えたご提案

横浜市港南区のショールームでは、実際の塗り板サンプルやカラーシミュレーションをご用意し、「仕上がりイメージが分かりづらい」という不安を解消します。外壁・屋根塗装だけでなく、屋根カバー工法、防水工事、住宅リフォーム全般まで含めて、お住まいを長持ちさせる視点からトータルにご提案できるのも横浜ペイントの強みです。

外壁・屋根の状態が気になり始めた方、どの業者に相談すべきか迷っている方は、まずはお気軽に横浜ペイントへご相談ください。

横浜ペイント 概要

屋号名 ：横浜ペイント

会社名 ：株式会社E-style

代表者 ：江川 賢斗

所在地 ：横浜市港南区笹下3-12-15

HP ：https://yokohamapaint.com/

事業内容：外壁塗装・屋根工事・板金工事・防水工事・住宅リフォーム全般