2026年5月開催の100DIVE 11期プロジェクト。ついに開催地が決定！～紀伊半島は三重県紀北町、能登半島は石川県能登町で開催～

株式会社100DIVE

現職を続けながら、地域に飛び込む。

複業×ローカルビジネス創出プロジェクト「100DIVE」。

2026年5月から開催される100DIVE 11期プロジェクトの舞台が、三重県紀北町・石川県能登町に決定しました。

海と山に抱かれた穏やかな営みのある紀北町、そして人の熱と文化が息づく能登町。

異なる魅力と可能性を持つ地域でどんな出会いが生まれ、どんな未来が描かれていくのか――

これから始まるプロジェクトに、ぜひご期待ください。

現在、この11期プロジェクトに参加する仲間を募集中です。

それぞれの地域に飛び込み、新たな担い手として地域課題に向き合い、ローカルビジネスの創出に挑戦しませんか。

参加をご検討の方は、ぜひ無料のオンライン説明会にご参加ください。

紀北町、能登町の魅力、そして、それぞれのプロジェクトテーマにかける想いを余すことなくお伝えします。

▼詳細確認・お申込みはこちら：

１.三重県紀北町：2026年4月12日（日）19:30-20:30

https://100dive-0412.peatix.com

２.石川県能登町：2026年4月16日（木）19:00-20:00

https://100dive-0416.peatix.com

※参加費は無料です。アーカイブあり。

■100DIVEについて

「100DIVE」は、地域が抱えるリアルな課題に向き合い、新たなビジネスで解決への道を切り開くための越境×実践型スタートアッププロジェクトです。

あらゆる地域において「事業を創出・育成する人材不足」という状況がで起きている中、

１.想いやビジョンを持った人材を地域内外で発掘・育成し、

２.その人たちがチームとなり、計画をつくり資金を集め、

３.地域に根付いた事業を立ち上げ・運営していく

という、“人”起点でのローカルビジネス創出プロセスを実現するプロジェクトとして始まり、3か月間、短期集中のプログラムとして、地域と連携し実施しています。

2021年から10期22地域で実施し、341名が参加。30チーム以上が活動を継続し、8つの事業が法人化を実現しています。

法人化の一例としては、3期兵庫県新温泉町から誕生した「株式会社KASEGI」が挙げられます（新温泉町プロジェクトは2022年7月から開始）。地域おこし協力隊を中心としたメンバーが、2025年4月に鹿などのジビエを特産品とすべく、加工処理施設をオープン。総務省ローカル10000や兵庫県の補助金に採択されながら、地域活性と美味しい鹿肉の普及に挑戦中。

■三重県紀北町・石川県能登町で開催決定！

今回100DIVE11期の舞台は”三重県紀北・石川県能登町”。

【開催地】

▼三重県紀北町

熊野灘の深い青と山々の緑に抱かれ、ゆっくりと時間が流れるまち。漁の営みや古道の記憶が日常に溶け込み、どこか懐かしい感覚を呼び起こします。

プログラムでは、海とともに生きる人々の暮らしに触れながら、地域の営みを支える現場と、その未来をともに考える体験ができます。

▼石川県能登町

里山里海の豊かな風景と、人のあたたかな営みが今も息づくまち。季節ごとに表情を変える自然とともに、誰かと関わりながら過ごす時間が、静かに心に残っていきます。

プログラムでは、「あばれ祭り」の熱気と活気、そして受け継がれてきた担い手の想いに触れながら、地域の力強いエネルギーを体感できます。

【テーマ】

▼三重県紀北町

～紀北町の海・山・人を掛け合わせ、日常を"非日常"に変えろ。～

受け継がれてきた自然・伝統・暮らしを体験型商品として"稼げる資産"へ変換し、付加価値1,000万円以上を生む事業を創出せよ

▼石川県能登町

～地域の人と関係人口が混ざり合い、つながり、担い手が増えつづけるなかで、能登半島の生業を受け継いでいきたい～

里山里海のなかで紡がれてきた能登の生業を付加価値1000万円以上の事業として創出または継承していく

【募集概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/146698/table/8_1_e4bd2f1ef19dd19a31c992a0504025c6.jpg?v=202604070151 ]【オンライン説明会】

100DIVEのことや、11期プロジェクトテーマにかける想いを語るオンライン説明会をPeatixにて開催いたします。まずは話を聞いてみたい方や、ご質問のある方はお気軽にご参加ください。

日程：

１.三重県紀北町：2026年4月12日（日）19:30-20:30

詳細確認・お申込みURL：https://100dive-0412.peatix.com

２.石川県能登町：2026年4月16日（木）19:00-20:00

詳細確認・お申込みURL：https://100dive-0416.peatix.com

※参加費は無料です。アーカイブあり。

■プロジェクトの流れ

3ヵ月のスタートアッププログラムを皮切りに、課題解決につながる事業の立ち上げ・運営を視野にプロジェクトを推進していきます。私達100DIVEと、参加者・参加自治体で協力して創り上げていきます。

〇創発が生まれるチーム

個人で課題に向き合うのではなく、多様な背景を持つ人が集い、チームとなり、議論することで課題の本質に向き合っていきます。また、チームには地域の内・外の人が参画します。

〇提案で終わらずに実践する

3ヵ月のスタートアッププログラムで生まれた提案を、株式会社さとゆめが伴走して事業化を目指します。提案だけで終わらず、泥臭く事業化へ向けて走り続けます。

〇自分の可能性へDIVE

チームとの対話や地域との関わりを通じて、自身の強みの再発見や、起業や複業への挑戦、これからのライフスタイルの模索など、参加者それぞれが新しい可能性を探求しています。

◼︎”100DIVEのこれまで”

100DIVEでは、2021年から10期22の地域で実施し、341名が参加。30チームが活動を継続し、8つの事業が法人化を実現しています。地域やチームごとの取り組み内容、事業化の進捗なども含めて、”100DIVEのこれまで”を下記の画像にまとめております。

また、地域に関係する方々が一堂に会するイベントとして、2025年10月8日に「100DIVE フェス」を開催しました。

104名もの方にお申し込みをいただき、イベントは大盛況のうちに終了いたしました。

本イベントはリアルとオンラインのハイブリッド開催となりましたが、会場は満席となり、参加者の皆さまの熱意と活気、そして地域への想いにあふれた時間となりました。

この開催を通じて、改めて「100DIVE」の可能性や価値、そして魅力を再確認する機会となりました。

これからも多くの仲間とともに、一人では成し得ない、地域のための価値創出に挑戦し続けていくことを、あらためて決意しています。

「100DIVE」では、この「100DIVEフェス」を、今後も継続的に開催していく予定です。

■法人情報

社名：株式会社100DIVE

設立： 2021年10月1日

代表取締役：庄司弥寿彦

本社所在地：東京都豊島区南大塚3－36－7 南大塚T＆Tビル6F

HP：https://100dive.co.jp/

事業内容：

・関係人口(地域と多様に関わる人々)による共創型地域課題解決プロジェクトの企画、運営

・地方自治体・非営利団体・人材育成団体等に対する経営資源の提供

・地方自治体・非営利団体・人材育成団体等への投資及びサポート

・地域課題解決に関する企画、設計、管理、運営及びコンサルティング

・人材育成に関する企画、設計、管理、運営及びコンサルティング

・ワーケーション(地域に滞在しての働き方)に関する機会の提供及び施設の運営

・地域社会の健全な発展を図る事業

■企業・自治体様及び取材等のお問い合わせ

問い合わせ先：100DIVE事務局 宛

メール：info@100dive.co.jp