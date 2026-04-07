TD SYNNEX、日本国内でDTEN Bar Connect × Lenovo ThinkSmart Core Gen 2バンドルの発売開始

TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京 代表取締役社長：國持重隆、以下「TD SYNNEX」）は、新しい会議室ソリューションとして、DTEN社製のビデオバー型端末「DTEN Bar Connect」とLenovo社の会議室向けコンピュートモジュールと操作用コントローラー「ThinkSmart Core Gen 2 + Controller」をセットにしたバンドル製品の取り扱いを開始することをお知らせいたします。本製品は日本市場向けにTD SYNNEXが国内独占販売として展開いたします。

本バンドルは、専用ケーブル1本でカメラ、マイク、スピーカーを接続できるシンプルな構成で、AIによる自動フレーミングやノイズキャンセル機能を備えた4Kカメラバーと、高性能なインテル(R)Core(TM) Ultra プロセッサー (シリーズ 1)搭載の会議室PCを組み合わせることで、より質の高いオンライン会議体験をリーズナブルな価格で提供します。

■背景：

ハイブリッドワーク定着で顕在化する日本における「会議室不足」と「会議品質」の課題

近年の大都市圏におけるオフィス需要に関する民間による調査では、会議室やオンライン会議ブースの不足を課題とする声が多く、約6割が会議室不足を実感し、オンラインコミュニケーションの不足を課題に挙げています。若手社員層においても、出社比率が高まる一方でハイブリッド勤務継続を希望する声が多く、会議室やコミュニケーション機器への設備投資不足を指摘する回答が過半数を占めています。

さらに、ハイブリッド会議の増加に伴い、音声・映像品質や接続の煩雑さといった運用面の課題も顕在化しています。会議室機器の選定において専門知識不足が課題とされるケースも多く、音質や映像品質が十分に担保されないまま運用されている現状があります。加えて、接続や設定に時間を要することが会議の生産性を下げる要因ともなっています。

こうした社会的背景を踏まえ、TD SYNNEXは小規模～中規模会議室においても簡単に導入でき、AIを活用した高品質な映像・音声環境をリーズナブルに実現するソリューションとして、「DTEN Bar Connect」と「Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 + Controller」のバンドル販売を開始いたします。1本のUSB-C接続で設置可能なオールインワン型ビデオバーと、高性能な会議室専用PCを組み合わせることで、導入の簡便性と会議品質の両立を実現します。Lenovoによるバンドル限定特別価格の提示を受け、TD SYNNEXが日本国内独占販売として提供いたします。

■製品概要：

●DTEN Bar Connect

小規模～中規模会議室向けに設計されたオールインワンビデオバー。4K解像度のカメラとAIによるスマートフレーミング、12エレメントマイクアレイによる高品質な音声、15W×2の前面スピーカーを搭載しており、会議参加者全員の姿を自動で最適なフレーミングで捉えます。1本のUSB‑Cケーブルで映像・音声の伝送とデバイスの給電が可能で、取付金具が付属し、水平・垂直どちらの設置にも対応します。

●Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 + Controller

会議室向けコンピューターと10.1型タッチコントローラーをセットにしたソリューション。インテル(R) Core(TM) Ultra 5プロセッサー 135Hを搭載し、16GB DDR5メモリーと256GB SSDにより高速な処理と安定した動作を実現します。Windows 11 IoT Enterprise を標準搭載し、Microsoft Teams Rooms に対応。10.1型HDタッチディスプレイは非光沢加工で340ニトの明るさを持ち、直感的な会議操作が可能です。Wi‑Fi 6EやBluetooth(R)、3年間のプレミアサポートも提供されています。

●バンドルでの提供メリット

両製品をパッケージにすることで、カメラバーと会議室PC間の接続やソフトウェア設定を統合し、短時間での導入が可能です。従来、個別に調達していた場合に比べて導入コストを抑えられるほか、TD SYNNEXを通じたバンドル専用価格により、コストパフォーマンスに優れた会議環境を実現します。

詳細については以下のURLをご参照ください。

https://jp.tdsynnex.com/vendor/dten/

■TD SYNNEXを通じて導入するメリット：

大規模導入・全国展開にも対応。会議環境の標準化を支える導入・運用支援体制

TD SYNNEXは、世界100カ国以上・取引メーカー数1,500社超のグローバルネットワークと豊富な製品ポートフォリオを強みに、国内外のIT製品を組み合わせた最適なソリューションを提案するソリューションアグリゲーターです。本バンドル製品の導入においても、その知見と実績を活かし、調達から設計、導入、運用支援までをトータルで支援します。

中堅・大規模企業における会議室の標準化や、複数拠点への一括展開においては、TD SYNNEX独自のサプライチェーンとロジスティクスを活用することで、全国規模での導入や段階的なスケール展開にも柔軟に対応可能です。あわせて、キッティングや初期設定支援により、設置・接続の手間を最小化し、IT管理部門の負荷軽減と迅速な立ち上げを実現します。

さらに、会議室デバイスの管理・セキュリティ運用に関する支援や、Microsoft Teams Rooms など各種プラットフォームとの最適な構成提案を通じて、企業が求める安定した会議環境の構築をサポートします。TD SYNNEXを通じて本バンドルを導入することで、企業は安心の導入体制と継続的な運用支援を得ながら、ハイブリッドワーク時代に適した会議環境の高度化を着実に進めることが可能となります。

TD SYNNEXエンドポイントソリューション部門 執行役員部門長 安部 正則は次のように述べています。

「ハイブリッドワークが定着した現在、会議室は単なる打ち合わせの場ではなく、対面とオンラインをつなぐ“コラボレーションの中核”へと進化しています。企業にとっては、出社しているメンバーとリモート参加者が同じ体験価値を共有できる環境を整備することが、生産性やエンゲージメントを左右する重要な経営テーマとなっています。

DTEN Bar ConnectとLenovo ThinkSmart Core Gen 2を組み合わせた本バンドルは、AIによる高度な映像・音声処理機能と、高性能なコンピュート基盤を融合させることで、質の高いハイブリッド会議環境を実現します。さらに、シンプルな構成と導入の容易さ、そしてコスト効率を両立することで、企業規模を問わず会議環境の標準化を支援できる点が大きな特長です。

TD SYNNEXは、グローバルに広がるパートナーネットワークと豊富な導入支援の実績を活かし、本ソリューションの調達から展開、運用までを一貫してサポートしてまいります。今後もパートナーの皆さまとともに、日本企業のDX推進と、より生産性の高いコラボレーション環境の構築に貢献してまいります。」

※本発表はTD SYNNEX株式会社（日本法人）による日本国内での販売開始に関するものです。



TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

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