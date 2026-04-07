AIインタビューマガジン「AI Future Talks」　第4・5回 公開のお知らせ

デフィデ株式会社

AI/DXコンサルティング企業のデフィデ株式会社（東京都港区赤坂2-4-6、代表取締役：山本 哲也）は、日本を代表するAI研究者へのインタビューシリーズ「AI Future Talks」の第4回・第5回を公開しました。

今回登場するのは、世界が注目するアンドロイド研究の第一人者・石黒 浩 氏（大阪大学大学院教授・大阪大学栄誉教授）と、AIのハルシネーション（誤情報生成）対策・知識グラフ研究の権威・市瀬 龍太郎 氏（東京科学大学工学院教授）の2名です。

「AIを使いこなしたい経営者」「AI・DX推進の責任者」「AI研究に関心のある学生」それぞれに響く具体的な問いと洞察が凝縮された対談です。

■ AI Future Talks 掲載対談シリーズ（一部）

【第４回】 大阪大学大学院 基礎工学研究科 教授（大阪大学栄誉教授） 石黒 浩 氏

「未来を創造しデザインするのが、人間の責務」

※推奨読者対象：経営者、AI/DX推進責任者、AI研究者・学生

石黒氏は、「自分にそっくりなロボット（アンドロイド）をつくることで、はじめて人間とは何かが見えてくる」と語る。ロボットは機械をつくる研究ではなく、人間を映す鏡だ。自身が万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」のプロデューサーとして問い続けた「いのちとは何か」は、企業経営における人材活用・組織設計・AIとの協業の本質的問いと重なる。

同氏はさらに、「日本人はロボットを道具ではなく、パートナーとして受け入れる唯一の民族」だと指摘する。これは日本企業のAI導入において、単なる効率化ツールとしてではなく、人と共創する存在としてAIを位置づける視座を与えてくれる。DX推進担当者が問い直すべき「AIと人の役割分担」に対する、研究の最前線からの答えがここにある。

▶ 経営者・実務家へのヒント

・ロボット研究は「人間の本質」を問う営みである―自社のAI活用目的を再定義するヒント

・AIを「道具」と捉えるか「パートナー」と捉えるかで、組織設計・人材戦略は変わる

・「未来を見据え、意図をもってデザインする」のは、今を生きる経営者・研究者の責任

・日本のロボット・AI受容文化が、世界市場での競争優位になりうる可能性

【第５回】 東京科学大学 工学院 教授 市瀬 龍太郎 氏

「AIの原理を知ることが基本」

※推奨読者対象：経営者、AI/DX推進責任者、AI研究者・学生

「生成AIがハルシネーション（誤情報生成）を起こすのはなぜか」-多くの経営者・実務家が直感的に感じるこの問いに、市瀬氏は知識グラフという技術的解法を通じて正面から答える。AIが「もっともらしい嘘をつく」メカニズムを理解することは、AI活用の判断基準を明確にし、導入リスクを最小化することに直結する。

機械学習・知識発見・知識共有の三領域を横断して研究を続ける市瀬氏は、「AIを正しく制御するには、その原理を知ることが不可欠」と断言する。「ブラックボックスに任せてしまう」組織と、「AIの得意・不得意を理解して活用する」組織では、中長期的に大きな競争差が生まれる。学生・研究者には、AIを表面的に使う前にその仕組みを学ぶ重要性を説いており、これはAIリスクリテラシー教育の視座としても貴重だ。

▶ 経営者・実務家へのヒント

・ハルシネーションが起きる理由を知らずに生成AIを業務導入するリスクとは

・知識グラフでAIの「補完」ができる―精度と説明責任を両立させる実践的アプローチ

・AIの原理を理解している組織が、DX競争で優位に立つ理由

・学生・若手人材へ：「使えるAI人材」になるには原理から学ぶことが出発点

■ AI Future Talks シリーズ概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/4868/table/59_1_ad3f9a29bbb25ceb200779686bb212bf.jpg?v=202604071251 ]

掲載URL：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks

■ 会社概要

社名：デフィデ株式会社（DEFiDE inc.）

所在地：東京都港区赤坂2-4-6

代表取締役：山本 哲也

URL：https://www.defide-ix.com/

AI Future Talks：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks

chai+：https://lp.chatbothub.ai/

Recotto：https://lp.recotto.ai/

SmartOps：https://smartops.jp/

JOB Scope：https://jobscope.ai/

生成AIワークバリュー・スコア分析：https://jobscope.ai/ai-survey/

HRキャピタルダッシュボード（JOBScope ISO30414）：https://jobscope.ai/hrcapital/

JOB Scopeマガジン：https://marketing.jobscope.ai/media/