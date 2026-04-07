「MISUMI floow」自販機の新モデル、ドロワー（引き出し）タイプを提供開始

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水新）が提供する、間接材トータルコストダウンサービス「MISUMI floow（フロー）」において、工場常設の自販機における新モデルとして、ドロワー（引き出し）タイプを提供開始します。本モデルは、切削工具をはじめとする小型部品や工具の間接材管理に適した仕様です。

「MISUMI floow ドロワータイプ」間口使用イメージ

「MISUMI floow」は、顧客の需要データに基づき最適なチャネルで商品を提供することで、発注業務や在庫管理にかかる負担を軽減する、間接材のトータルコストダウンサービスです。高頻度で使用する商品は工場常設の自販機で管理することができ、中頻度品は定期配送、低頻度品はECサイトや専任窓口で必要なタイミングで発注することができます。

日本の製造業は、自動車、電機・電子、工作機械、精密機器、半導体製造装置などの分野で、世界的に高い加工技術と品質を有しています。多品種・高精度な部品加工が日常的に行われる現場では、多種多様な小型部品や工具が大量かつ高頻度で使用されています。これらは欠品すると生産計画の遅延につながる重要な間接材です。これまでMISUMI floowでは、人手不足の社会課題に対応し、高頻度で使用される手袋やマスクなどの安全保護具の調達・在庫管理を中心に支援してきましたが、近年では、切削や保全といった生産工程に近い領域においても、調達や在庫管理の負担が現場課題として顕在化しています。

こうした背景のもと、今回、自販機の新モデルとして提供を開始したドロワー（引き出し）タイプは限られたスペースで小型の間接材を効率的に管理したいというニーズに応えるもので、従来比75%のスペース削減を実現しました。最大で70間口を設置可能で、切削チップやエンドミル、メンテナンス部品など、サイズが小さく、種類の多い部品の管理に適しています。重量センサーで取り出した数量を自動で把握し、在庫状況を可視化することで、必要なタイミングで自動発注を行い、現場の在庫管理を省力化します。

今後もミスミはサービスの向上を通して、マスオペレーションの現場課題に応えることで、グローバルに時間価値を提供し、現場における非効率の解消と生産性の向上に貢献してまいります。

■ 商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12100/table/347_1_ec2850f0ea4dfa805ee666d258472f9a.jpg?v=202604070251 ]

商品ページ：https://jp.misumi-ec.com/service/floow/detail/

紹介動画：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LsLqvUKqp-U ]

■ 間接材トータルコストダウンサービス「MISUMI floow（フロー）」

「MISUMI floow」はデジタル革新により、顧客の需要データに基づいた最適なチャネルでの商品提供を可能とし、工場における間接材調達の整流化を実現するトータルコストダウンサービスです。調達担当者の発注の手間を省き、在庫量を可視化することで、調達時間を7割削減し、適切な在庫管理を実現します。お客さまが高頻度で使用する消耗品は工場常設の自販機までミスミが納品を行う、製造現場における“富山の置き薬”です。自販機内の在庫はミスミ資産となるので過剰在庫を抱えることはありません。さらに、自販機から取り出す際は顔認証やIDパスが必要になるため、使い過ぎを防ぎ、社員のコストに対する意識改革にもつながります。同サービスの取り組みが評価され、2025年度にはグッドデザイン賞、IT賞でIT最優秀賞（顧客価値・サービス革新部門）、日本DX大賞では奨励賞（SX部門）を受賞しました。

▶MISUMI floowが実現する4つのレス

在庫レス ： 自販機内の未使用品はミスミ資産となり、お客さまの在庫ゼロを実現

発注レス ： 見積から発注、支払までの間接業務を削減

管理レス ： 在庫データ可視化により、棚卸や自社での在庫管理が不要

不正レス ： 誰が、いつ、利用したかをデータで可視化し、経営の透明化に貢献

MISUMI floowサービスサイト インフォメーション：https://jp.misumi-ec.com/service/floow/

お客さまの声：https://jp.misumi-ec.com/service/floow/#anc_case

■ ミスミの「デジタルモデルシフト」が拓く、ものづくりの未来

ミスミグループは、デジタル技術の力で、ものづくりプロセスのあり方そのものを変革してきました。

2000年には業界に先駆けてインターネット注文サービスを開始し、部品選定から発注までをWebで完結させる仕組みを構築しました。そして、3DデータのみでAIが自動見積もりをする「meviy（メビー）」をはじめ、数々の革新的なサービスを展開、産業界の生産性向上に確かな変革をもたらしてきました。

ミスミグループは、「デジタルモデルシフト」を成長戦略の核に据え、この度お客さまへ新たな価値提供として「得ミスミ・楽ミスミ」をご提案します。設計・調達プロセスのDX化で、設計・生産現場の生産性は飛躍的に向上し、最適な調達サービスを通じてコスト削減も同時に実現します。

お客さまが日々の煩雑な業務から解放され、より創造性の高い仕事に取り組めるようになる。

ミスミは、これからも一人ひとりの「時」を価値あるものへと変え、ともに持続的な成長を創造していきます。

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。