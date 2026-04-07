田中貴金属ネクスト株式会社が特例子会社に認定

株式会社田中貴金属グループ

株式会社田中貴金属グループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：田中浩一朗）は、2026年1月に設立した「田中貴金属ネクスト株式会社」が、2026年3月30日付で障害者雇用促進法に基づく特例子会社として認定されたことをお知らせします。

田中貴金属ではこれまでも、多様な人材が活躍できる環境づくりを推進してきました。その一環として2026年1月に「田中貴金属ネクスト株式会社」を設立し、障がいのある方がそれぞれの特性を活かしながら働くことができる職場環境の整備と、雇用機会の拡大に取り組んできました。今回の認定取得は、設立時に掲げた「働くことの喜び・楽しさを実感し、輝く未来と可能性を描ける会社をめざす」という理念の実現に向けた重要なマイルストーンとなります。

田中貴金属ネクスト株式会社では、田中貴金属グループ各社における障がいのある社員の採用支援および職場定着支援を行うとともに、障がい者雇用に関する理解促進を目的とした社内研修や啓発活動を実施しています。また、行政機関や支援機関、特別支援学校と連携し、雇用の受け入れ体制や育成のあり方を検討・構築し、障がい者雇用の促進につながる新たな事業の開発に取り組んでいます。日常業務では、事務系補助業務を中心としたバックオフィス業務を担うなど、個々の特性や能力に応じた業務を行い、安心して長期的に働ける環境の構築を進めています。

田中貴金属では、従業員一人ひとりの個性こそが価値を生み出す源泉であるという考えのもと、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）の推進を重要な経営戦略の一つと位置付けています。この方針のもと、特例子会社としての機能を活かし、障がいのある方の雇用機会の拡大および職場定着の推進に取り組むとともに、グループ内外との連携を通じて継続的な雇用の創出をこれからも進めてまいります。

<田中貴金属ネクスト株式会社 代表取締役社長執行役員 戸井 智博（とい ともひろ）のコメント＞

このたびの認定取得にあたり、ご支援いただいた皆様に心より御礼申し上げます。本認定は一つの節目であり、これまで進めてきた取り組みをさらに強化していくものと認識しています。今後、障がい者雇用に対する社会的要請が一層高まる中、当社はグループ内で働く障がいのある社員一人ひとりがより活躍できるよう、働きやすい環境の整備および新たな活躍機会の創出に向けた取り組みを、より一層加速してまいります。

■特例子会社概要

会社名： 田中貴金属ネクスト株式会社

設立日： 2026年1月5日

代表者： 代表取締役社長執行役員 戸井 智博

所在地： 東京都中央区日本橋茅場町2-6-6

資本金： 1,000万円

事業内容：田中貴金属各社の障がいのある社員の採用支援・職場定着支援

障がい者雇用に関する理解促進のための社内研修や啓発活動

行政機関・支援機関・特別支援学校との協働による雇用モデルの構築

その他障がい者の雇用促進につながる新事業の開発

事務系補助業務を中心としたバックオフィス業務（伝票起票、備品補充・発注、清掃等）

■田中貴金属について

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年にわたって、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しています。

2025年度（2025年12月期）の連結売上高は1兆978億円、5,778人の従業員を擁しています。