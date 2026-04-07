海外リモートチームのマネジメント方法とは？異文化コミュニケーションの課題と対策を解説する動画を公開｜インサイトアカデミー

インサイトアカデミー株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YaC2nxWvi9c ]

グローバル人材育成・研修事業を展開するインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、海外リモートチームの文化差と実践的な管理手法を学ぶ講座「海外リモートメンバーとの効果的なコミュニケーション」のサマリー動画を公開しました。

海外チームとのリモート業務においては、文化や価値観の違いにより、報告漏れや認識のずれといった課題が発生しやすくなります。

本講座では、こうした異文化によるコミュニケーション課題の背景を理解するとともに、プロジェクトの進め方や報告体制の整え方など、実務に直結する具体的なマネジメント手法を分かりやすく解説します。

本サマリー動画は、会員登録不要でどなたでも無料で視聴いただけます。

「海外リモートメンバーとの効果的なコミュニケーション」講座の概要

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/549

リモートワークの普及により、日本企業の海外マネジメントはこれまでとは大きく変化しました。

従来は、距離が離れていても対面でのコミュニケーションに依存する傾向がありましたが、今後は対面とリモートを組み合わせながら、リモート前提で海外拠点をマネジメントしていくことが求められています。

本講座では、日本企業の海外進出を支援してきた経営コンサルタントである講師が、リモートワーク導入に伴って生じる海外チームマネジメントの課題と、その具体的な解決策を実務視点で解説します。

例えば、海外チームとの業務では「問題の報告漏れ」が頻発することがあります。

その背景には、文化的なコミュニケーションスタイルの違いがあります。

アジアやアフリカの一部では、相手の面子を重んじるため、伝えにくい情報を控える傾向があります。

一方、アメリカやカナダなどの個人主義的な文化では、まず自分で解決しようとするため、報告が遅れることがあります。

講座内では、このような文化的背景に起因する課題に対し、「プロジェクトを細分化し、進捗を可視化・定期報告させる」といった具体的なマネジメント手法をわかりやすく解説しています。

海外事業に携わり、現地拠点とリモートで連携するすべての方に、ぜひご視聴いただきたい内容です。

講座構成

EP1：リモートで起きている問題を表面化させる方法

・自己紹介＆講義の全体構成

・なぜ今リモートワークをマスターすべきなのか？

・リモートワークに消極的な日本企業



EP2：リモートで働きながらチームの一体感を高める方法

・リモートで仕事はどう変わるか？

・リモートで直面する3つの“壁”



EP3：リモートワークで海外マネジメントはどう変わるか

・リモートワークに必要な4要件

・今すぐ導入すべきリモートツール



EP4：リモートワークに本腰で取り組む必要性

・リモートでの対話が抱える問題

・シリコンバレー企業に学べ

・１on1ミーティングを活用せよ



EP5：リモートワークのベストプラクティス

・進捗管理の必須3要項

・進捗管理の基本作法

・進捗管理に最適なソフトウェア



EP6：海外メンバーとのリモートによるコミュニケーション

・なぜ問題の報告が遅れてしまうのか？

・報告漏れの防止策

・“締め切り”の捉え方の違いを乗り越えよ



EP7：効果的な電話会議とテレビ会議のコツ

・リモート会議の基本作法

・リモート会議の効用を最大限に高めるには？



EP8：進捗情報把握とタスクマネジメント

・リモートにはカジュアルな会議が不可欠

・一体感を高める具体的メソッド

講師紹介

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/549

ロッシェル カップ

ジャパン・インターカルチュラル・コンサルティング社 社長

異文化コミュニケーション、人事管理、リーダーシップと組織活性化を専門とする経営コンサルタント.。エール大学卒、シカゴ大学経営大学院修了(MBA取得)。

大手金融機関の東京本社勤務を経て、日本企業の海外進出や海外企業の日本拠点をサポート。著書は『英語の品格』、『日本企業がシリコンバレーのスピードを身につける方法』など多数。

《異文化マネジメント力》シリーズとは

対象国でビジネスを成功に導くには、対象国の人々（部下・同僚・上司・取引先・提携先など）と連携を図り、シナジーを生み出していかなければなりません。

対象国の人々とどのように信頼関係を構築していけばよいかを理解し、実践していくことが求められます。

INSIGHT ACADEMYでは各国と日本でのマネジメント経験が豊富な講師陣による体系的な解説を通じて、異文化マネジメント力を鍛えます。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

■無料トライアル受付中！

ご担当者様向けに、160講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。

この機会に、ぜひお試しください！

会社概要

無料トライアルを申し込む :https://client.insighta.co.jp/trialインサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

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