【九州地方限定】ファミマ×HKT48プロジェクト4月7日スタート　HKT48メンバー直筆サイン入りポスターがあたる！？メッセージ入りブロマイドなど九州応援プロジェクトをさらに熱く、順次展開

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキ―ワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。

このたび「いちばん地域に愛される」を目指した取り組みの一環として、2025年より継続している株式会社Mercury（マーキュリー）（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：尾藤洋介）が運営する「HKT48」とのコラボレーション、「ファミリーマート×HKT48 地域密着・九州応援プロジェクト」の新たな企画を2026年4月7日（火）から開始いたします。

九州地方（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県）と山口県（一部店舗）のファミリーマート約1,500店でのキャンペーンを実施するほか、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」によるオリジナルブロマイドを全国のファミリーマート約16,400店舗で展開いたします。

※一部、マルチコピー機の設置のない店舗がございます。

■「HKT48とコンビに」を合言葉に、共に九州を盛り上げ！

ファミリーマートは“地域に寄り添う” という基本理念のもと、店舗を通じて「地域の家族のような存在」になることを目指しております。その一環として、人気コンテンツとのコラボを通じた『推し活』応援、具体的にはラッピング店舗やファミマプリント、コラボグルメの提供などのリテールエンターテイメントを強化しております。

「HKT48」は、2011年10月23日に福岡を拠点とするアイドルグループとして誕生し、2026年は結成15周年のアニバーサリーイヤーです。

2025年11月から1年間にわたり実施している本プロジェクトでは、「HKT48とコンビに」を合言葉に、さらなる地域の活性化を図ってまいります。社会貢献活動なども視野に入れ、活動の幅を広げてまいります。今後の展開にどうぞご注目ください。

■HKT48×アサヒ飲料キャンペーン開催！

キャンペーン期間中、対象商品を購入したレシートを、キャンペーンサイト（https://asahiinryo-hkt482026.ownly.jp/story/36928）上から登録するとポイントが貯まります。貯まったポイント数に応じてコースを選択すると、キャンペーンに参加することができます。HKT48メンバー直筆サイン入りポスターが抽選で当たったり、ファミリーマートの店内マルチコピー機でHKT48メンバーの特別メッセージ入りブロマイドが購入できるクーポンコード（英数10桁）がもらえます。

＜実施期間＞

商品購入・レシート有効期間：2026年4月7日（火）～4月20日（月）

ポイント登録・キャンペーンエントリー期間：2026年4月7日（火）～4月21日（火）

ファミマプリント販売期間：2026年4月7日（火）～4月27日（月）

＜実施店舗＞

九州地方（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）、山口県（一部店舗）

＜対象商品＞

・ワンダ コクのカフェオレ 370g

・カルピスウォーター （R）500ml

・ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア 500ml 【機能性表示食品】

＜景品＞

・1ptコース(もれなく進呈)：HKT48メンバー特別メッセージ入りブロマイド

・10ptコース(抽選で3名様)：HKT48メンバー直筆サイン入りポスター

※画像はイメージです。

■ オリジナルブロマイドがファミマプリントに登場！

全国のファミリーマート店舗に設置のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、「HKT48」の特別仕様のブロマイドを発売いたします。

【商品名】HKT48 15周年記念ブロマイド第2弾

【仕様】ブロマイドL判・シールL判

【価格】ブロマイドL判300円(税込)・シールL判600円(税込)

【発売期間】2026年4月21日(火)10時～6月30日(火)23時59分

【発売地域】全国

【販売方法】選択形式

【内容】全90種類からお好きなブロマイドを印刷できます。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

※ファミマプリントの価格は税込です。

■HKT48メンバーとコラボしたオリジナル「ファミマフードドライブ」寄付受付ボックスが登場！

地域課題の解決に貢献する「ファミマフードドライブ」をさらに盛り上げるべく、

HKT48ロゴ入りのオリジナル回収ボックスを4月22日（水）から期間

限定で設置展開いたします。思わず寄付したくなるはじめての工夫を凝らした

ボックスは4月22日（水）にお披露目予定です。

※詳細は後日ご案内いたします。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■HKT48について

AKB48プロジェクト第４弾として福岡・博多に発足。作詞家である秋元康が総合プロデューサーを務めるアイドルグループで、コンセプトは「会いにいけるアイドル」。TV・雑誌など幅広いメディアに出演しながら、連日、福岡市内にある専用劇場・17LIVE HKT48劇場にて公演を行っている。

・HKT48公式ホームページ：https://www.hkt48.jp/

■地域密着・九州応援プロジェクトについて

ファミリーマート×HKT48 地域密着・九州応援プロジェクト始動！HKT48がファミマに登場!?コラボ商品や、ファミマプリント、限定デザインのラッピング店舗に、1日店長など目白押し！：https://www.family.co.jp/company/news_releases/2025/20251127_02.html

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

・45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html