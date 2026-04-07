ものつくり大学と行田市が橋梁補修事業で連携 ー学生が実橋で実証実験 老朽化インフラの維持と実践教育を両立ー

ものつくり大学と行田市が橋梁補修事業で連携 ー学生が実橋で実証実験 老朽化インフラの維持と実践教育を両立ー