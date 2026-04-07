こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
成蹊大学、4月25日に講演会 「生成AIを仕事や学業に活かすコツ 」を開催 ―Society 5.0 研究所主催第19回講演会―
成蹊大学（東京都武蔵野市、学長：森 雄一）は、2026年4月25日（土）に成蹊大学Society 5.0研究所主催講演会「生成AIを仕事や学業に活かすコツ 」を開催します。当講演会では、Microsoft Innovation Hub・Principal Solution Engineerであり、佐賀大学客員教授でもある畠山 大有 氏をお招きし、講演いただきます。
生成AIは「革命的な技術」と言われていますが、自分自身が本当に効果的に使えているでしょうか。単なる生成AIのHow-Toは書店でもネットでも溢れているのに、なぜそれらを効果的に使えないのでしょうか。生成AIの具体的な使い方の例とともに、その効果についても取り上げます。
概要は以下の通りです。
開催日時
2026年4月25日（土）14時〜15時30分（開場13時30分）
会場
成蹊大学4号館ホール
申込不要 ※直接会場にお越しください。
講演者
畠山 大有 氏：Microsoft Innovation Hub・Principal Solution Engineer /佐賀大学客員教授
（司会）
小森 理：成蹊大学Society 5.0研究所所長/成蹊大学理工学部教授
プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（https://www.seikei.ac.jp/university/sss/）をご参照ください。
対象
一般、学生
主催
成蹊大学 Society 5.0研究所
講演会に関する問い合わせ先
成蹊大学Society 5.0研究所（アジア太平洋研究センター内）
TEL: 0422-37-3781
E-mail: sss@jc.seikei.ac.jp
公式サイト：https://www.seikei.ac.jp/university/sss
補足資料
YouTube公式チャンネルにて、講演会動画を公開しております。併せてご覧ください。
Society 5.0研究所：https://www.youtube.com/@Society5.0_official
アジア太平洋研究センター: https://www.youtube.com/@caps_official
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園 企画室 広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
生成AIは「革命的な技術」と言われていますが、自分自身が本当に効果的に使えているでしょうか。単なる生成AIのHow-Toは書店でもネットでも溢れているのに、なぜそれらを効果的に使えないのでしょうか。生成AIの具体的な使い方の例とともに、その効果についても取り上げます。
開催日時
2026年4月25日（土）14時〜15時30分（開場13時30分）
会場
成蹊大学4号館ホール
申込不要 ※直接会場にお越しください。
講演者
畠山 大有 氏：Microsoft Innovation Hub・Principal Solution Engineer /佐賀大学客員教授
（司会）
小森 理：成蹊大学Society 5.0研究所所長/成蹊大学理工学部教授
プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（https://www.seikei.ac.jp/university/sss/）をご参照ください。
対象
一般、学生
主催
成蹊大学 Society 5.0研究所
講演会に関する問い合わせ先
成蹊大学Society 5.0研究所（アジア太平洋研究センター内）
TEL: 0422-37-3781
E-mail: sss@jc.seikei.ac.jp
公式サイト：https://www.seikei.ac.jp/university/sss
補足資料
YouTube公式チャンネルにて、講演会動画を公開しております。併せてご覧ください。
Society 5.0研究所：https://www.youtube.com/@Society5.0_official
アジア太平洋研究センター: https://www.youtube.com/@caps_official
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園 企画室 広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/