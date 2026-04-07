成蹊大学（東京都武蔵野市、学長：森 雄一）は、2026年4月25日（土）に成蹊大学Society 5.0研究所主催講演会「生成AIを仕事や学業に活かすコツ 」を開催します。当講演会では、Microsoft Innovation Hub・Principal Solution Engineerであり、佐賀大学客員教授でもある畠山 大有 氏をお招きし、講演いただきます。

生成AIは「革命的な技術」と言われていますが、自分自身が本当に効果的に使えているでしょうか。単なる生成AIのHow-Toは書店でもネットでも溢れているのに、なぜそれらを効果的に使えないのでしょうか。生成AIの具体的な使い方の例とともに、その効果についても取り上げます。

概要は以下の通りです。

開催日時

2026年4月25日（土）14時〜15時30分（開場13時30分）

会場

成蹊大学4号館ホール

申込不要　※直接会場にお越しください。

講演者

畠山　大有 氏：Microsoft Innovation Hub・Principal Solution Engineer /佐賀大学客員教授

（司会）

小森　理：成蹊大学Society 5.0研究所所長/成蹊大学理工学部教授

プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（https://www.seikei.ac.jp/university/sss/）をご参照ください。

対象

一般、学生

主催

成蹊大学 Society 5.0研究所

講演会に関する問い合わせ先

成蹊大学Society 5.0研究所（アジア太平洋研究センター内）

TEL: 0422-37-3781

E-mail: sss@jc.seikei.ac.jp

公式サイト：https://www.seikei.ac.jp/university/sss

補足資料

YouTube公式チャンネルにて、講演会動画を公開しております。併せてご覧ください。

Society 5.0研究所：https://www.youtube.com/@Society5.0_official

アジア太平洋研究センター: https://www.youtube.com/@caps_official

▼本件に関する問い合わせ先

成蹊学園 企画室 広報グループ

TEL：0422-37-3517

FAX：0422-37-3704

メール：koho@jim.seikei.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/