成蹊大学、4月25日に講演会 「生成AIを仕事や学業に活かすコツ 」を開催 ―Society 5.0 研究所主催第19回講演会―

成蹊大学、4月25日に講演会 「生成AIを仕事や学業に活かすコツ 」を開催 ―Society 5.0 研究所主催第19回講演会―