Upstage、JTEKT、カラクリ、フィジカルAI実証プロジェクトを開始　　 ― AWS Japan支援プログラムに採択

Upstage AI株式会社

2026年4月7日、東京 - グローバルAI企業であるUpstage AI 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松下紘之、以下「Upstage」）は、トヨタグループの主要企業の1社であり、機械・自動車部品製造会社である株式会社ジェイテクト、ならびにマルチモーダルAI開発を手がける日本企業であるカラクリ株式会社の2社とともに、AWSが主催する「フィジカルAI開発支援プログラム by AWS ジャパン(https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-japan-physical-ai-development-support-program/#:~:text=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%20AI%20%E9%96%8B%E7%99%BA%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%20by%20AWS%20%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3.%20by,27%201%E6%9C%88%202026%20in%20General%20Permalink%20Share)」に採択されたことを発表しました。本プログラムでの採択を通じて、3社は製造業界におけるフィジカルAI活用の可能性を検証し、自律型・適応型生産システムの社会実装を目指します。

3社で進める共同開発について

本プログラムにおいて、3社は以下のアプローチを通じてジェイテクトの工場において自律型・適応型生産システムへの転換を実現することを目指しています。

Vision Language Action（VLA）の活用

マルチモーダル生成AIにより、画像・言語・動作を統合的に学習・推論することで、複雑な製造プロセスの自動化と最適化を実現します。

仮想空間での高速学習（Sim2Real）による試作コストの削減

シミュレーション環境での学習成果を実環境に転用することで、AIモデルの開発コストと試作期間を大幅に短縮します。

現場データの資産化とAI-Ready化

ジェイテクトの工場に蓄積されている多様且つ高精度なデータを、AIが最大限に活用できる形に変換し、現場データに基づいた専用モデルを構築します。

なぜ今、フィジカルAIなのか

日本の製造業は世界でも最も高度な産業の一つですが、急速な少子高齢化による労働力不足や、熟練工の技能伝承現場の複雑化といった構造的な課題に直面しています。フィジカルAIは、実際の現場データから学習し変化する環境に適応できる機械を実現することで、生産システムをより自律的でレジリエント、そして生産性の高いものへと進化させる可能性を持っています。

各企業の役割

本プログラムにおいて、Upstageは独自のLLM開発力(https://www.upstage.ai/blog/ja/upstage-ai-jp-syn-pro)と「Document Parse(https://www.upstage.ai/blog/ja/upstage-document-parse)」等のデジタル領域で培ってきた非構造データ構造化技術をフィジカル領域へ展開することで、これまで活用しきれていなかった現場データを、AIが処理可能な形に変換し、データの資産化を実現します。一方、カラクリは生成AI領域における高度な開発能力を活かし、CUAモデルで培った意図理解・画像認識技術を、ジェイテクトの製造課題に対応できる直感的なロボット制御（VLA）として実装することを推進します。そしてジェイテクトは、製造工程における多様で高精度なデータと実際の工場環境を提供し、フィジカルAIの社会実装が可能な道筋を確立するとともに、グローバルで競争力を持つ次世代生産システムの構築に貢献します。

日本の製造業におけるインパクト

日本の製造業は、グローバル経済における重要な産業です。しかし、製造業が直面する複雑な課題に対応できるAIソリューションが不足していました。

本プログラムを通じた3社の連携により、グローバルレベルの高性能LLM開発力とデータ構造化ソリューションを提供するUpstage、AWS Trainium(https://aws.amazon.com/jp/ai/machine-learning/trainium/)を活用した高効率なモデル学習技術を有し、複数の主要日本企業への実装実績を持つカラクリ、そして自動運転や精密製造技術の最前線に位置し多様で高精度なデータと実際の工場環境を提供するジェイテクトが統合されることで、フィジカルAIの社会実装が現実的に進展することが期待されます。この取り組みは、日本の製造業全体に大きなインパクトを与え、国内産業の国際競争力向上に向けた重要な一歩となります。

「フィジカルAI開発支援プログラム by AWS ジャパン」について

「フィジカルAI開発支援プログラム by AWS ジャパン」は、AWS ジャパンが主催する支援プログラムであり、ロボット基盤モデル等の開発をAWS上で推進する企業・団体に対して、技術支援、AWSクレジットの提供、コミュニティ形成、Go-to-Market支援を行い、ロボティクス分野におけるAI活用の促進を目的としています。

Upstage AI 株式会社 代表取締役 松下紘之 コメント

「製造業はデータで動いていますが、その多くはいまだに文書やログ、分断されたシステムの中に閉じ込められています。Upstageの強みは、そうした非構造情報、そして現場に眠る暗黙知を形式知へと変換し、AIが活用できるインテリジェンスにすることです。ジェイテクト様の製造業での知見、カラクリ様の生成AI開発力とUpstageのDocument AI技術を組み合わせることで、フィジカルAIをコンセプトから製造業の現場へと実装していく機会になると考えています。」

株式会社ジェイテクト イノベーション本部 研究開発センター長 小野崎 徹

「日本の少子高齢化による生産年齢人口減少へ迅速に対応するため、ジェイテクトが培ってきた『匠の技』と『現場の知』を、フィジカルAIとして昇華させることが、今まさに求められていると感じています。

自動車部品・軸受・工作機械の製造現場には、熟練技術者の経験と勘・コツに裏打ちされた膨大な暗黙知が蓄積されています。しかし、その多くはデジタルの力によっても、まだ十分には形式知化されていません。

Upstage様のDocument AI技術、カラクリ様の生成AI技術を組み合わせることで、現場の知をAIが扱える形式知へ変換し、製造現場におけるフィジカルAIの実装を加速させたいと考えています。

この取り組みを、世界に誇る日本のモノづくりの競争力を再定義する第一歩と位置づけ、製造業のフィジカルAI実装の型を共創していきます。」

カラクリ株式会社 CPO 中山智文コメント

「日本のものづくりの強みは『現場力』にあります。トップダウンでは考えきれない複雑な問題を、現場で改善サイクルを回しながら解決してきた力です。この強みをAIの時代にも活かすためには、現場の人間がAIを直感的に使いこなせる仕組みが不可欠です。カスタマーサポート領域で磨いてきた『人の言葉の意図を理解し、適切に応える』技術は、ロボットを人間の言葉で制御する技術にそのまま転用できます。Upstage様のデータ構造化技術、ジェイテクト様の世界トップクラスの製造現場と組むことで、日本発のフィジカルAIの新しい形を示していきたいと考えています。」

会社概要

Upstage AI 株式会社について

Upstageは、安全で高性能なLLMおよびドキュメントAIを提供するグローバルAI企業です。AmazonやAMDからの出資を受け、国内開発LLMである「Syn Pro」や、Document Parseなど企業向けAIプラットフォームを展開しています。

URL: www.upstage.ai/jp

株式会社ジェイテクトについて

事業内容：ステアリング、ドライブライン、軸受、工作機械、電子制御機器等の開発・製造・販売。自動車部品のステアリングシステムにおいては世界シェアNo.1。

URL: https://www.jtekt.co.jp

カラクリ株式会社について

カラクリは「FriendlyTechnology」というビジョンを掲げ、大規模言語モデル（LLM）のカスタマーサポートへの実用化を目指すAIスタートアップです。2018年からはトランスフォーマーモデルであるBERTの研究を開始し、2022年からはGPTを含む大規模言語モデルの研究に取り組んでいます。また当社のSaaS事業で提供するカスタマーサポート向けAIシリーズは、高島屋、SBI証券、セブン-イレブン・ジャパン、星野リゾートなど、各業界のトップ企業に選ばれ続けています。

URL: www.karakuri.ai