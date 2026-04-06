富裕層・意思決定層に直接届くゴルフ場広告 2026年6月枠募集【GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）】

株式会社エニアド

ゴルフ場に来場する月間約4,000人。そのうち約30％は年収700万円以上層。平均4～5時間滞在するプレミアム空間で、富裕層・経営層に複数回接触できる広告媒体が「GOLF xAdbox」です。

株式会社エニアドは、全国のゴルフ場クラブハウスに設置されたデジタルサイネージ広告「GOLF xAdbox」の2026年6月放映枠の募集を開始しました。Web広告では届きづらい“決裁者層”へ直接アプローチできる滞在型オフラインメディアとして、設置ゴルフ場は全国で拡大中です。

■ 2026年6月広告枠の募集を開始しました

GOLF xAdbox 2026年6月分の広告枠は、現在お申し込みを受け付けております。

広告主様のご予算や目的に応じた柔軟なプランニングが可能です。

この機会に、ターゲット層への効果的なアプローチを実現しませんか。

広告枠には限りがございますので、出稿をご検討中の方はお早めにご相談ください。

■ GOLF xAdbox6月枠の広告価値

6月はゴルフのハイシーズンであり、来場者数が安定的に多い月です。

企業コンペや接待ゴルフも増加するため、経営層接触率が高まるタイミングでもあります。

特に相性の高い業種は以下の通りです。

・高級車／輸入車

・資産運用／保険／不動産投資

・BtoB SaaS／DX関連サービス

・健康食品／サプリメント

・日焼け止め／化粧品

・熱中症対策商材

厳選されたターゲットへ、長時間×複数接触で訴求という媒体環境は、Web広告では再現が困難です。

■ GOLF xAdboxの媒体特徴

１. 絞られたターゲットに訴求できる

GOLF xAdboxは、ゴルフ場という特性を活かし、富裕層や企業の意思決定層など、購買力の高いユーザーにダイレクトにアプローチできる広告媒体です。

来場者の多くは高年収・高資産層であり、日常的にゴルフを楽しむビジネスパーソンが中心のため、効率的かつ質の高いターゲティングが可能です。

２. ゴルフ場という滞在時間の長い空間で1日を通して接触できる

ゴルフは1ラウンドあたり平均6時間以上と滞在時間が長く、その間にクラブハウス・コース・カート移動など複数のシーンが存在します。

GOLF xAdboxでは、こうした長時間の体験の中に広告接点を設けることで、単発ではなく継続的な接触を実現し、リラックスした環境下で情報に触れるため、広告内容の理解や記憶定着を高めることが可能です。

３. 来場者の動線上で複数回接触できる

クラブハウス内のサイネージ、ゴルフカート、サンプリングや体験ブースなど、来場者の動線に沿って複数の接点を設計。

受付・休憩・プレー中・移動中など、1日の中で何度も広告に触れることで、自然な形でブランドへの接触回数を最大化します。

これにより、認知形成にとどまらず、商品理解や体験、さらには購買行動までを一貫して促進できる点が大きな特長です。

■ オフライン統合プロモーションも可能

GOLF xAdboxでは、動画配信にとどまらず、ゴルフ場というリアルな接点を活かした多面的なプロモーション展開が可能です。

・サンプリング施策

来場時の受付やプレー後の精算時など、確実に接触できるタイミングで来場者へ直接配布を実施。

手渡しによる確実なリーチに加え、ゴルフ場という特性上、可処分所得の高い層へダイレクトにアプローチできる点が特長です。

また、プレー前後のリラックスしたタイミングで配布されるため、商品への関心喚起やその場での利用・体験にもつながります。最低配布数：4,000部～

・イベント／展示ブース

クラブハウス内に体験型の展示ブースを設置し、来場者が自由に立ち寄れる接点を創出。

商品展示や試飲・試用、デモンストレーションなどを通じて、理解促進と体験価値の提供が可能です。

プレー前の待ち時間や休憩時間といった余白の時間に自然に組み込まれることで、押し付け感のないコミュニケーションを実現します。

最低実施：1施設～、期間1ヶ月～

・カートラッピング

プレー中に長時間利用されるゴルフカートに広告を掲載することで、ラウンド中の継続的な接触を実現します。

同伴者同士での会話のきっかけにもなりやすく、自然な形でブランド認知を促進します。

また、コース内というクローズドな空間で繰り返し視認されるため、記憶定着にも寄与します。

サイネージ広告とこれらのリアル施策を組み合わせることで、

「視認（認知）→理解→体験→関係構築（商談）」までを一貫して設計可能です。

単なる広告配信にとどまらず、来場者との深い接点を創出できる点が、GOLF xAdboxの大きな強みです。

■ まずは無料で媒体資料をダウンロード

ご興味をお持ちいただけましたら、まずは詳細な媒体資料をご覧ください。設置ゴルフ場リスト、料金プラン、導入事例、広告効果データなど、ゴルフアドボックスの全てがわかる最新資料を無料でダウンロードいただけます。

資料はこちら :https://golf.xadbox.com/

■ お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL ：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■ 株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

事業内容：

・アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営

・メディア開発事業：新規メディアの開発と提供

・オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援

・マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援