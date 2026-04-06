上場企業の不動産会社より依頼｜不動産の利益を守るサービス｜　　　不動産購入前の屋根・外壁ドローン調査で修繕リスクを可視化　　　調査費3万円（税別）＋交通費　立川のドローンスクールコモンズ立川立飛

株式会社エーアールエー

立川のドローンスクールコモンズ立川立飛

運営の株式会社エーアールエー（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：新井正徳）は、上場企業の不動産会社より、購入前物件における屋根および外壁のドローン調査のご依頼を受託いたしました。

本調査は、不動産購入後に発生する修繕費用のリスクを事前に把握し、適切な投資判断および修繕計画の策定を目的として実施されたものです。

■調査内容

・屋根および外壁の劣化状況確認

・高所部の安全な撮影・記録

・修繕にかかる概算見積の作成

■特徴

・足場不要のドローン調査により低コスト化

・短時間での調査が可能

・投資判断に必要な情報を可視化

■調査費用

・ドローン調査費用

30,000円（税別）＋交通費

※建物規模・内容により変動あり

■導入メリット（不動産会社様向け）

・購入前のリスク把握

・修繕費用の事前見積

・利回り精度の向上

・トラブル防止

■今後の展開

立川のドローンスクールコモンズ立川立飛

（運営：株式会社エーアールエー）では、ドローンを活用した建物調査サービスを通じて、不動産業界における意思決定の高度化とリスク低減に貢献してまいります。

■お問い合わせ

経営革新認定スクール

ドローンスクール東京グループ

ドローンスクールコモンズ立川立飛

所在地：東京都立川市

電話：0120-874-075

メール：drone@a-r-a-co.jp

運営会社：株式会社エーアールエー

所在地：神奈川県川崎市

代表者：新井正徳

電話：044-798-5454

メール：arai@a-r-a-co.jp

事業内容：大規模修繕工事、ドローン測量・点検、外壁調査 ほか

「現在、初回案件に限り特別価格にて対応中。

お問い合わせが増えているため、対応枠には限りがあります。」