【明治ブルガリアのむヨーグルトLB81 ONE SHOT】原菜乃華さん起用の新CM「なぜ」篇 2026年4月7日(火)より全国でOA開始

株式会社 明治

株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎）は、「明治ブルガリアヨーグルト」ブランドより、特定保健用食品の「明治ブルガリアのむヨーグルトLB81 ONE SHOT」を2026年3月10日（火）より全国（CVS先行）で発売しました。発売に伴い、俳優の原菜乃華さんを起用した新TVCM「なぜ」篇を2026年4月7日（火）より全国で放映開始いたします。

新CMでは、特定保健用食品として「腸内細菌のバランスを良好に保つ」効果が認められた本商品のベネフィットにちなみ、「腸内細菌のせいかもしれない」がコンセプト。原菜乃華さん演じる“仕事や日常でスッキリしなくてモヤモヤしてしまう女性”が、間宮くるみさんが声優を務める、腸のキャラクター「ちょぴ」との出会いを通じて、その原因が腸内細菌にあるかもしれないと気付き、商品を飲む姿が描かれています。前半の雨模様のオフィスでため息をつく等日常のシーンから一転、後半では木漏れ日の中で「ちょぴ」を抱きかかえてくつろぐ姿へ。原さんの等身大で自然体な表情と、不思議な相棒が見守る“ほっこり”した世界観が見どころです。

▼TVCMストーリー

◆明治ブルガリアヨーグルト ONE SHOT「なぜ」篇

舞台はオフィス。空もモヤモヤした雨模様の中、「カラス なぜ鳴くの～♪」のメロディで誰もが聞いたことのあるおなじみの童謡「七つの子」の替え歌を、原さんが美声で歌い上げるシーンからスタートします。

「スッキリ なぜしない だから どんより重い～♪」という歌声に合わせ、窓の外を眺めながらため息をついたり、仕事が捗らず机に突っ伏したり、慌てて駆け寄ったエレベーターのドアが目の前で閉まってしまったり、友人の楽しそうなSNSを見てしまったり……。「なんで わたしだけ モヤモヤするぞ♪」というリアルな本音の歌詞とともに、日常の些細な瞬間に感じる「どんより」とした重い気分を表現しています。すると突然、目の前に間宮くるみさんが声優を務める青いフォルムの腸のキャラクター「ちょぴ」が現れ、「それ、腸内細菌のせいかも」と涙目で訴えかけます。その言葉に「えっ！？ 腸なの？」と驚き、ハッとする原さん。場面は一転、光が差し込む晴れやかな白い空間へ。商品を手に「腸だったんだ！」と晴れやかな笑顔を見せる原さんに、ちょぴも「腸だっちょ！」と嬉しそうに答えます。最後は、スッキリとした表情で「ONE SHOT」を飲んだ原さんが、ちょぴに「いい感じ」と微笑みかけるカットで締めくくられます。

【新TVCM概要】

■TVCMタイトル：明治ブルガリアヨーグルト ONE SHOT「なぜ」篇

■出演：原菜乃華

■放送日：2026年4月7日(火)より順次

■放送地域：全国

■公式YouTube URL（2026年4月7日10時公開）︓

・明治ブルガリアヨーグルトワンショット「なぜ」篇 原菜乃華 30秒：https://youtu.be/I8refYBEAaA

・明治ブルガリアヨーグルトワンショット「なぜ」篇 原菜乃華 15秒：https://youtu.be/A6gcdUhJ5qo

・明治ブルガリアヨーグルトワンショット「登場」篇：https://youtu.be/J8_iYpbirco

▼TVCM撮影のエピソード

長回しで魅せる原さんの繊細な表現力！視線や仕草で繊細な感情を表現する女優の姿

春らしいジャケット姿の原さんがスタジオに登場し、オフィスを思わせる空間から撮影がスタートしました。窓際のカウンターに腰掛け、外の雨を眺めながら、どこか気分が晴れなそうな表情を浮かべます。頬杖をつきながら、どんよりとした空を眺める原さん。撮影後すぐにモニターをチェックし、監督から表情のニュアンスについて説明を受けると、再びカメラ前へ。カメラを長回ししながら、視線や仕草を少しずつ変えていき、繊細な感情の変化を表現していきます。そんな原さんの気分に呼応するかのように、現場も静まり返った雰囲気に。雨音を思わせる水滴の音が聞こえてくるほどの静けさの中で、リアルな空気感のあるカットが生まれました。

表情豊かな腸キャラクター「ちょぴ」とのかわいらしい掛け合い！

続いて撮影されたのは、エレベーターのシーン。開いたドアに向かって小走りで必死に駆け寄る原さんですが、乗る寸前でドアが閉まってしまい、まさかの乗り遅れ。あまりの“かわいそう”な、あるあるな展開に、スタッフから思わず「かわいそう……」という声が漏れます。すると原さんは思わず笑ってしまい、元気にツッコミ。現場は一気に和やかな空気に包まれました。その後のシーンでは、腸をモチーフにしたぬいぐるみのキャラクター「ちょぴ」が登場。まばたきや口が動く表情豊かなキャラクターで、原さんとのかわいらしい掛け合いも見どころです。実はこの「ちょぴ」、CGではなくコントローラーで目や口を動かすアナログな方法で操作。スタッフが細やかに動きを調整しながら、原さんとの自然な会話シーンを作り上げていました。

CMを彩る歌唱も原さん自ら担当！お芝居だけでなく歌唱の才能も披露！

さらに、CM内で流れる童謡のような歌声はなんと原さん本人によるもの。何度かバージョン違いを試しながら収録が進み、順調にレコーディングも終了。繊細な演技からコミカルな掛け合いまで、原さんのさまざまな魅力が詰まった撮影となりました。

▼インタビュー

Q.CM撮影を終えての感想をお聞かせください。

そうですね、歌唱シーンは楽しかったです。いろんなパターンを撮ったりとかして。お芝居っぽい歌い方をしてたりとか、今までにやったことのない感じだったので、どういう風に完成しているのか楽しみです。エレベーターが閉まっちゃって入れない、ギリギリのところで入れないっていうシーンがあって。経験あるので、「切ないな」ってなりました。

Q.この春、連続ドラマ初主演という大きな挑戦がありますが、プレッシャーを感じる場面はありますか？

もう変わらず、全ての作品やることは同じだと思うので、そんなに大きく構えてはいないですかね。困難にぶち当たったら人に意見を聞きます。自分なりになんとなく原因だったりとか、すぐに改善できるものは改善するし、すぐに改善できないものは「もうなんかしょうがないな」って諦めたりとか。なんか折り合いを自分の心の中でつけて、できるだけ早めに前を向くっていうのは気をつけています。

Q.以前某番組で「とにかく食べるスピードが速い」と語っておられましたが、早食いのせいでお腹の調子がスッキリしないなど、『実はこれ、腸内細菌のせいかも？』 と意識されたことはありますか？

早食いは自覚していて。(笑) 周りからも食べるの早いねっていう風に言われる、自他共に認める早食いなんですけど（笑）。最近朝バタバタすることが多くて、急いで朝ごはんとかを食べた日とかは、なんとなく（お腹）の調子がいまいちだったりとかもするので、「実は腸内細菌のせいかも」っていう風に思い始めました。

Q.SNSで「工場夜景」が好きと発言されていましたが、今、“○○マニアになりたいこと”や“極めたいこと”はありますか？(最近はじめた趣味など)

ちゃんとマニアであると自信を持って言えるものは…カイロ！「カイロマニア」だと思います。

とんでもなく私寒がりでして、冬場の撮影は全身にカイロを貼りまくって撮影しています。こないだは最高記録を更新しまして、22枚貼りました！なので、貼り方というか、どこに貼ったら一番あったかいのかみたいな、効率の良い温め方ができるカイロの貼り方を極めたいなと思っています。

(ちなみに、一番暖かくなる部位みたいなのって教えていただけますか？)

私はなんですけど、二の腕が一番貼りたい場所です。なんかカイロが2枚しかないって言ったら、大体の人は背中とかお腹に貼ると思うんですけど、私は二の腕に貼ります！なんか寒い時ってここ（二の腕）さすりません？私、寒さは二の腕で感知するんですよ（笑）。だからここが冷えると寒いと思っちゃうので、できるだけ温めるにしています。

Q.健康にも気を使われているとのことですが、女優業をする上で心身のバランスを整えるために実践されていることはありますか？

最近は、どんなに忙しくても絶対に湯船に浸かるっていうのを意識していますね。やっぱりお風呂に浸かった日の方が、翌日調子がいいなっていうのに改めて気づいて。「毎日サボらず入ろう」と思って。最近はめんどくさくならないように、入浴剤とか色々自分で好きなものを集めたりとかしながらやっています。

Q.みなさんへのメッセージをお願いします。

明治ブルガリアヨーグルト ONE SHOTの、新CMに出演させていただいている原菜乃華です。皆さんもトクホで腸活を、ぜひお試しください。

▼原菜乃華さんプロフィール

＜プロフィール＞

俳優。2003年8月26日生まれ。2009年芸能界デビュー。

映画「罪の声」「ミステリと言う勿れ」やドラマ「真犯人フラグ」「どうする家康」など、他多数出演。アニメーション映画「すずめの戸締まり」では1700人を超えるオーディションでヒロイン役に選ばれた。配信＆映画「【推しの子】」、NHK連続テレビ小説「あんぱん」などに出演。現在テレビ東京系で初主演ドラマ「るなしい」が放送中。

▼「ちょぴ」声優担当：間宮くるみさんプロフィール

＜プロフィール＞

81プロデュース所属。11月10日生まれ、滋賀県出身。

主な出演作に、アニメ「とっとこハム太郎」（ハム太郎）、「タコピーの原罪」（タコピー）、

NHK「いないいないばあっ！」（うーたん）など。

▼商品概要

商品名：明治ブルガリアのむヨーグルトLB81 ONE SHOT

レギュラー/ブルーベリー風味/ストロベリー風味

発売地域：全国

発売日：レギュラー：3月10日(火)CVS先行発売

フレーバー2品：4月7日(火)

内容量：120g

希望小売価格：138円（税抜）

賞味期限：製造日を含む25日

商品特徴：

・「腸内細菌のバランスを良好に保つ」、という表示が許可されている特定保健用食品

・手軽に取り入れやすい、飲み切りサイズの120gPETボトル入り

・毎日続けやすい、さわやかで飲み飽きないあじわい。

・レギュラー、ブルーベリー風味、ストロベリー風味のラインナップ

・「自然、さわやかさ、生命力」を表現した新形状PETボトルを採用。

・「明治ブルガリア」ブランドの信頼感を担保しつつ、登場感・新奇性を両立したパッケージデザイン

■世界的デザイナー・佐藤オオキ氏（nendo）が手掛けたこだわりの新容器

ボトルデザインは、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の聖火台デザイン、フランス高速鉄道TGV、大阪・関西万博 日本館のプロデュースに参画した実績を持つ佐藤オオキ氏が代表を務めるデザインオフィスnendoを起用し、「自然、さわやかさ、生命力」を表現した新形状のPET ボトルを採用しました。

ボトル上部には、花びらのようなやわらかな形状をほどこし、手に取った時に自然なふぞろいさを感じられます。

【佐藤オオキ氏（nendo）プロフィール】

2002年に佐藤オオキ氏を中心に設立されたデザインオフィス 。東京とミラノに拠点を持ち、建築、インテリア、プロダクト、グラフィックなど国内外の幅広い分野で活躍しています 。

代表的な作品は、ニューヨーク近代美術館、ビクトリア＆アルバート博物館（イギリス）、ポンピドゥー・センター（フランス）など、世界の主要な文化施設に収蔵されています 。

●近年の主な実績（2020～2025年）

・東京オリンピック2020聖火台

・大阪・関西万博日本館総合プロデュース

・ハンズ（旧東急ハンズ）の新ロゴ

・フランス高速鉄道TGV車両デザイン など。