SKE48・野村実代がデビュー10周年を記念した1st写真集『美しい方程式』を2026年6月15日（月）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区）は、SKE48 8期生の選抜メンバーで、今年デビュー10周年を迎える野村実代（ニックネーム：みよまる）の1st写真集『美しい方程式』を2026年6月15日（月）に発売いたします。

13歳でSKE48に加入し、現在23歳となったみよまる。本写真集は、大人っぽい雰囲気全開のみよまるはもちろん、ふだんあまり見せたことのないキュートな彼女にも出会えるファン待望の一冊となっています。

なんと、今回これまで封印していたグラビアにも初挑戦。衣装のフィッティング直前まで「肌見せは0.01ミリもしない！」と断言していたみよまるが一転、「今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです」と語るように、開放的な姿を惜しげもなく披露しています。

衣装はもちろんヘアメイクにいたるまで細部にもこだわり、自身が納得のいくスタイリングで撮影。

写真のセレクトから、配置や構成にも積極的に意見を出すなど制作にも深く携わり、まさにデビュー10周年を記念するみよまるの魅力がたっぷり詰まった1st写真集となりました。

撮影地はタイ・プーケット。カートに乗って移動する広大な敷地内に建つインフィニティプール付きのヴィラや、パトンビーチに近いリゾートホテルにてロケを敢行。

先行カットは、彼女のペンライトカラーである赤のランジェリーのバックショットや、赤いスカート姿。さらに、バラを手に持った大人っぽい黒のランジェリー、美しい谷間がちらりと覗く水色の水着、真っ白なワンピースを着てパトンビーチで戯れる様子のカットを公開。また、この写真集のためにみよまる自身がデザインし特注した、ピンクのアイドル衣装を着用した姿も公開しています。

ほかにも、絶対にやってみたかったというヒョウ柄のコスプレや、バラを浮かべたバスシーンにも挑戦。これまでグラビアをまったくやってこなかったみよまるの貴重な写真が多数収録されており、ファンならずともたまらない特別感満載の内容に仕上がりました。

通常版の表紙はブラックのランジェリーにファーのコートを持った姿で、みよまる自身が表紙にしたいと希望したカット。『美しい方程式』というタイトルは、秋元康氏がみよまるの魅力を表現して名付けたものです。

カバーは通常版のほか、「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」の限定版を含めた全3種類をご用意。

また、「Amazon」「セブンネットショッピング」「楽天ブックス」「ジュンク堂書店 名古屋店」大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」「SHOWROOM」「カドスト」でご購入の方には、特典として限定生写真が付いてきます。

さらに、発売記念イベントとしてお渡し会の開催も決定。

2026年6月27日（土）に「ジュンク堂書店 名古屋店」、7月11日（土）に「丸善 名古屋本店」、7月18日（土）に「ジュンク堂書店 池袋本店」にて、それぞれ限定特典付きのお渡し会を実施いたします。

加えて、「ジュンク堂書店 名古屋店」では2026年6月15日（月）～7月12日（日）、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では2026年6月15日（月）～7月5日（日）に、写真集のパネル展を開催。展示されたパネルの中から、サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーンも同時開催いたします。

野村実代 コメント

この度、野村実代1st写真集の発売が決定しました！

アイドルになって10年。

水着NGを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は

後にも先にもこの一冊だけになると思います。

私の人生の中で写真集を出す、そんなことはない、絶対に私には無理だ、

と心のどこかでずっと諦めていました。

でも私を応援してくださる皆さんがいるからこんなに凄いことが今、起きています。

皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです。

一生の宝物。きっと誰かのフェチに刺さる、そんなページがぎゅっと詰まった、

私にとって特別な一冊。

あなたの特別にもなれますように。

ぜひ手に取っていただけると嬉しいです！

秋元 康氏 コメント

最初は、そのスタイルに目を奪われる。

でも、知るほどに見えてくる。

飾らない性格。

夢に向かって進むまっすぐさ。

そして気づけば、心も奪われる。

この方程式は手強い。

プロフィール

野村実代（のむら みよ）

2003年2月1日生まれ。愛知県一宮市出身。

2016年、SKE48の8期生としてグループ加入。

2019年、ユニット「カミングフレーバー」始動。

2021年、SKE48 28thシングル「あの頃の君を見つけた」にて初の選抜入り。

2022年、AKB48グループ×Ray専属モデルオーディションで ランキング1位となり、“Raygirl”として活動。

2025年、SKE48現役メンバーによるeスポーツチーム「amshy（アムシー）」のメンバーに。

SKE48の中心メンバーとしてグループを牽引し、多数のファッションショーに出演するスタイルの良さがSNSで「アイカツ体型」と話題に。今年活動10周年を迎える。

書誌情報

『SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式』

著者：野村実代

撮影：下田直樹

定価：3,300円（本体3,000円＋税）

発売日：2026年6月15日（月）

仕様：A4判／128ページ

ISBN：978-4-04-738249-7

発行：株式会社KADOKAWA

カバー全3種類

【通常カバー】

【セブンネットショッピング限定カバー版】

https://7net.omni7.jp/detail/1107698493

※通常版のカバーは付きません。

【HMV&BOOKS online限定カバー版】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16801542

※通常版のカバーは付きません。

各ストア限定特典情報

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

ASIN：B0GTL5LZ39

JAN=4534993327005

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTL5LZ39

【セブンネットショッピング限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://7net.omni7.jp/detail/1107698494

【楽天ブックス限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://books.rakuten.co.jp/rb/18584227/

【カドスト限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322410000317/

【ジュンク堂書店 名古屋店限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://hoshinoshoten.jp/event/nomuramiyopanelexhibition/

【TSUTAYA EBISUBASHI限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsutaya-ebisubashi-n/nomuramiyo0615.html

【SHOWROOM限定特典】

生写真1枚付き

配信日時：2026年4月10日（金）20～22時予定、4月17日（金） 20～22時予定、5月1日（金） 20～22時予定

※特典はSHOWROOM配信中に予約された方が対象となります。

https://www.showroom-live.com/r/48_MIYO_NOMURA

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

限定特典付きお渡し会情報

【ジュンク堂書店 名古屋店 お渡し会限定特典】

生写真4種類

2026年6月27日（土）開催

https://hoshinoshoten.jp/event/nomuramiyojunkudonagoya/ ‎

【丸善 名古屋本店 お渡し会限定特典】

生写真4種類

2026年7月11日（土）開催

https://hoshinoshoten.jp/event/nomuramiyomaruzensakae/

【ジュンク堂書店 池袋本店 お渡し会限定特典】

生写真4種類

2026年7月18日（土）開催

https://hoshinoshoten.jp/event/nomuramiyojunkudoikebukuro/

パネル展情報

【ジュンク堂書店 名古屋店 パネル展】

2026年6月15日（月）～7月12日（日）

https://hoshinoshoten.jp/event/nomuramiyopanelexhibition/

【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展】

2026年6月15日（月）～7月5日（日）

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12960324310.html

（C）KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹