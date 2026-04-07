自分らしい看護のキャリアに出会える時間。看護職のためのトークイベントを5月10日に開催！

特定非営利活動法人あえりあ

看護師は、誰もが「看護師向いていないのかな」と考えたり、「もうやめたい」と思う時期があります。さまざまな働き方をしている看護職を知ることで、働く選択肢が広がり、道が拓けることもあると考えます。

しかし、看護職が活躍できる場について知る機会が少ないことから、キャリアに悩んだり、こうあるべきだという考えに捉われてしまう看護師も多くいます。

そこで、学生や若い世代が、自分らしいキャリアの作り方や楽しく働くコツを知る機会となり、職場以外のつながりもつくることができるイベントを開催します。

ナースのキャリア図鑑vol.5

看護職のMC2人が、ゲストの過去・現在の経験や想いを深掘りするトークイベントと、参加者とゲストの交流会の二部構成。

ゲスト

渡部益実 助産師／看護師／保健師

助産師13年目。多くの母子と関わる中で病院だけでは届けきれないケアがあることに葛藤し、病院勤務を続けながら2024年に開業。骨盤軸整体を通して産前産後のままの心身をサポートすると共に、「自分を大切にする力を育てる生教育」をテーマに生教育講師として活動中。

綿貫大智 看護師／大学教員

札幌市内の急性期病院で3年勤務後、公衆衛生大学院へ進学。時には保健所勤務、時には企業のプロジェクトに医療班・感染症対策班として参画。その後東京にて訪問看護師として勤務し、現在は大学教員として教育・研究に携わっています。博士課程にも在籍し、人々の健康に影響を与える社会的要因について探求中です！

能正聖未 看護師／手術看護認定看護師

「関東に住んでみたい…！」という憧れから関東圏の大学病院へ就職。学生時代の実習をきっかけに手術室への配属を希望し、5年間の実務経験を経て手術看護認定看護師資格を取得。

現在は地元の大学病院の手術室に勤務。新卒から一貫して手術室で働きながら、学会・研究会活動や看護学生との交流も楽しんでいます。

日時

2026年5月10日（日）15:00～17:00

場所

エア・ウォーターの森

住所：北海道札幌市中央区北8条西13丁目28-21

（JR函館本線・学園都市線「桑園駅」より徒歩5分）

参加対象

看護学生

20～30代の看護師・保健師・助産師

参加費

看護職 2,000円

看護学生 1,500円

※当日に現金でお支払いください

定員

15名

【お問い合わせ】

NPO法人あえりあ

代表理事 高橋亜由美

メール：contact@aeria-npo.org

ホームページ：https://aeria-hp.com/