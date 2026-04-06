paiza、「ITエンジニアが選ぶ、学びをキャリアに活かせると思うIT就活サービスNo.1」に！

paiza株式会社

ITエンジニア向け転職・就職・学習プラットフォーム「paiza（パイザ）」を運営するpaiza株式会社（東京都港区、代表取締役社長/CEO 舘康人）は、日本マーケティングリサーチ機構によるアンケート調査の結果、「ITエンジニアが選ぶ、学びをキャリアに活かせると思うIT就活サービス No.1」を獲得したことをお知らせいたします。

■ 調査結果の背景：なぜ「学びを活かせる」が重要なのか

現在、ITエンジニア採用市場では、単なる学歴や経歴だけでなく、実際に何ができるかという実戦的なスキルが重視されています。paizaは、プログラミング言語と生成AIが学べる「学習サービス」とスキルを可視化できる「paizaスキルチェック」、そして就職支援を直結させた独自のモデルを展開してまいりました。

今回の調査結果は、多くの方に「paizaで磨いたスキルが、正当に企業に評価され、キャリア形成に直結している」というイメージを持っていただいていることを裏付けるものと考えております。

■ paizaが支持される3つの理由

1．スキルチェックによる実力の可視化

独自のプログラミングテストにより、スキルをS・A・B・C・D・Eの6段階でランク付け。プログラミングスキルや学習の成果を、履歴書や自己PRだけでは企業に伝わりにくい客観的な指標で、ダイレクトに企業へアピールできます。

２．「学び」と「選考」のシームレスな仕組み

レベルに合わせて学べる動画学習サービスを通じて身につけた知識を、そのまま「paizaスキルチェック」で試し、企業が求める一定のランクを獲得すれば、書類選考なしで面接へ進める求人プラットフォームを提供しています。

３．ユーザーファーストなIT就活支援

学生一人ひとりの技術志向やキャリアパスに深く寄り添った支援で、単なるマッチングを超えた「成長し続けられる環境」との最適な出会いの機会を創出しています。

■ 今後の展望

今回の結果を受け、paizaは今後も市場やユーザーに支持される学習コンテンツの拡充と、ITエンジニアのスキルが正当に評価される採用市場の構築を推進いたします。とりわけ、新卒・若手層に向けた「学びを武器にする就活」の普及に尽力し、ひいては日本のIT産業のさらなる発展に貢献してまいります。

■調査概要

2026年2月期_ブランドのイメージ調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年11月10日～2026年2月23日/n数：100/調査方法：Webアンケート

調査対象者：https://jmro.co.jp/r0303/

備考：本調査は個人のブランドに対するイメージを元にアンケートを実施し集計しております。/本ブランドの利用有無は聴取しておりません。/効果効能等や優位性を保証するものではございません。/競合2位との差は5％以上。

「世界を変えるのは、異能だ。」と考えるpaizaでは、「異能をのばせ。」をコンセプトに「人と企業に絶え間ない成長を促す唯一無二のプラットフォーム」作りを推進しています。今後ともこのプラットフォームを通じて、IT人材を採用する企業、IT人材を育成する教育機関、IT人材として活躍する・活躍を目指す個人に役立つサービスの提供をおこなってまいります。

■paizaについて

paizaはITエンジニア向け転職・就職・学習プラットフォームです。オンラインでのプログラミングテスト「paizaスキルチェック」を受験してスキルを証明し、それを使って転職・就職する独自のサービスで、2026年3月現在、paizaの登録者数は約96万人。5,000社を超える企業が採用に利用しています。「paizaスキルチェック」の総受験回数は3,590万回（2026年3月現在）に達しています。

「paiza転職」は、ITエンジニアの“スキルを可視化“し、実力重視で企業とマッチングするITエンジニア向け転職サービスです。そのほか、学生向け就職サービス「paiza新卒」、未経験、若手エンジニア向け転職サービス「EN:TRY」、および転職・就職直結型のプログラミング学習サービス「paizaラーニング」を展開しています。現役エンジニアの転職はもちろん、「paizaラーニング」で学んだ後に「スキルを可視化」して転職、就職する例も多数生まれています。

■会社概要

・社名： paiza株式会社

・代表者： 代表取締役社長/CEO 舘 康人（たち やすと）

・資本金： 140,000千円（資本準備金含む）

・設立： 2012年2月13日

・許認可： 有料職業紹介事業許可13-ユ-305439

労働者派遣事業許可 派13-317888

・URL： https://www.paiza.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

paiza株式会社 広報部

担当 ：岸

Email：contact@paiza.co.jp

※本文中に記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標又は登録商標です。

※「paizaスキルチェック」はpaiza株式会社が特許を取得したプログラミングスキル評価システムです（特許番号 第5649148号）。オンライン上で実際にコーディングテストを行い、受験者のプログラミングスキルを6段階（S～Eのpaizaランクを付与）で客観的に可視化するものです。