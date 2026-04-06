マンヨーケン（万葉軒）人気駅弁「トンかつ弁当」のあの“ぶたさん”が飴になって登場！

株式会社リエイ

リエイグループの株式会社リエイライフ（本社：千葉県浦安市、代表取締役社長：椛澤 大樹）が展開する千葉県の老舗駅弁ブランド「マンヨーケン（万葉軒）」は、「トンかつ弁当」のパッケージで親しまれている “ぶたさん”をモチーフにした金太郎飴を、2026年4月6日（月）よりマンヨーケン ペリエ千葉エキナカ店にて販売を開始いたします。

どこかシュールで愛嬌のある“ぶたさん”の表情と、爽やかなレモンの風味が特長の、どこか懐かしい雰囲気の飴です。旅のお供やお土産に、駅弁と一緒にワクワクできるアイテムとして誕生いたします。

【ぶたさんの飴 商品化の背景】

「トンかつ弁当」は、長年多くのお客様に愛され続けているマンヨーケンの看板商品です。そのパッケージに描かれた、フライパンを手にしたコック姿の“ぶたさん”は、トンかつ弁当のシンボルとして親しまれてきました。 「駅弁とともに、より楽しい時間を過ごしていただきたい」「トンかつ弁当の“ぶたさん”をもっと多くのお客様に知っていただきたい」という想いから、この度「ぶたさんの飴」を開発いたしました。

【商品の特長】

・ぶたさんの顔の金太郎飴

金太郎飴製法で作られており、ひとつひとつ表情がわずかに異なるのが魅力です。食べる際には、飴に現れる“ぶたさん”の表情をお楽しみください。

・さっぱりとしたレモン味

甘さを控えめにし、口の中にふんわりと広がる爽やかなレモン風味に仕上げました。酸味を抑えているため、お子様から大人までどなたにも食べやすい味わいです。「トンかつ弁当」の後味をすっきりさせる、お口直しとしてもおすすめです。

・手触りにこだわったパッケージ

昭和から続く「トンかつ弁当」の懐かしさを感じていただけるよう、パッケージ素材にもこだわりました。手にしたときに温かみを感じる、和紙のような風合いが特徴です。

【マンヨーケン（万葉軒）の「トンかつ弁当」とは】

千葉駅を行き来する学生や会社員のお客様に「手軽な価格でボリュームあるお弁当を届けたい」という想いから誕生したマンヨーケンを代表する駅弁です。昭和30年代の発売以来、半世紀以上にわたり変わらない味で親しまれ、昭和43年頃には100円で販売していました。

特製ソースを浸した豚ロースカツにさらにソースをかけて味わう、どこか懐かしい「トンかつ弁当」は、長い歴史の中で育まれた“変わらないおいしさ”が多くのお客様に愛されています。

◆「駅弁味の陣2025」掛け紙賞を受賞

JR東日本主催のイベント 「駅弁味の陣2025」では、通常デザインの掛け紙が、“掛け紙賞”を受賞いたしました。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162292/table/27_1_5bad797e01e7c4b3e33fb599a29a0cbf.jpg?v=202604060551 ]

【会社概要】

【マンヨーケン（万葉軒）について】

昭和3年（1928年）千葉駅近くの要町で創業。国鉄より構内立売営業の承認を受け、駅弁の製造を開始いたしました。2013年からは、株式会社リエイ（現 株式会社リエイライフ）がその味と伝統を継承し運営。マンヨーケン（万葉軒）ブランドとして、駅弁の販売のほか、仕出し弁当やケータリングなど、幅広い食のサービスを展開しています。

【公式URL】https://riei-manyoken.jp/

■受賞歴

JR東日本主催のイベント 「駅弁味の陣」

・トンかつ弁当 ： エリア賞2回 ※2018、2019年

掛け紙賞3回 ※2018、2021、2025年

・菜の花弁当 ： そそられ将軍（食べてみたい部門第1位） ※2020年

・ジャンボかつ弁当 ： エリア賞（南関東部門） ※2022年

【株式会社リエイライフについて】

株式会社リエイライフは、株式会社リエイ（旧：株式会社リエイグループ）の100％子会社です。2026年4月の分社化に伴い、前身となる1972年創業の株式会社リエイから、ライフサービス事業を承継いたしました。祖業として長年培ってきた「食」の強みを活かし、社員寮や社員食堂運営といった企業法人向け福利厚生サービス事業、“マンヨーケン”ブランドの駅弁・弁当販売など「人のぬくもり」を根幹に据え、食を基軸に事業領域を拡げています。

【所在地】千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安14階

【公式URL】https://www.riei.co.jp/