【名古屋・中村区】近江牛ホルモン畜産すだく中村公園店がOPEN！生ホル390円＆生ビール190円、無料レセプション開催！

株式会社総合近江牛商社

株式会社総合近江牛商社（本社：滋賀県守山市／代表取締役社長：西野立寛）が運営する「焼肉すだく」は、この度ホルモンを主役にした業態として、『近江牛ホルモン畜産すだく中村公園店』（運営：株式会社Forme／本社：愛知県名古屋市／代表者：小澤慶之）を2026年5月1日にグランドオープンいたします。また、オープン前日の2026年4月30日には、無料レセプション企画を開催いたします。

名物「生ホル」390円や、生ビール190円といった高コストパフォーマンスの商品設計により、名古屋エリアに新たな焼肉体験を提供いたします。

オープン記念｜全10組40名様に当たる！名古屋市民限定“無料招待”企画を実施

今回のオープンを記念し、4月30日限定で、名古屋市民の皆さまを対象にした“レセプション無料招待企画”を実施いたします。抽選で、焼肉すだくの料理と空間を無料で体験いただける特別な機会をご用意しております。1組4名様までの当選となります。

■応募方法はとても簡単応募方法は、各店舗のInstagramをフォローするだけ。

▼近江牛ホルモン畜産すだく中村公園店

応募する！ :https://www.instagram.com/sudaku.chikusan.nakamurakouen?igsh=YmpncWgyY2w0cDdu&utm_source=qr

※応募締め切り日は、2026年4月20日(月)まで

※当選発表日は、2026年4月21日(火)

※当選者にはInstagramのDMにてご連絡いたします

「焼肉すだく」はすでに名古屋市内において、

・近江焼肉ホルモンすだく 名古屋国際センター店

・近江牛ホルモン畜産すだく 八事店

を展開しており、本店舗で名古屋エリア3店舗目の出店となります。

これまでの実績を活かし、より地域に根ざしたブランドとして展開を強化してまいります。

■業態コンセプト

「近江牛ホルモン畜産すだく」は、焼肉すだくからスピンオフしたホルモン特化型ブランドです。

日本三大和牛・近江牛の中でも流通量の少ないホルモンを、

滋賀食肉市場から当日出荷・チルド直送することで、

これまでにない鮮度と旨さを実現しました。

■圧倒的名物「生ホル」390円（商標登録済）

当店の看板商品「生ホル」は、屠殺後、一度も冷凍せずにお客様へ提供するホルモンです。

・圧倒的な鮮度

・ぷりっと弾ける食感

・脂の甘みと旨み

・臭みのないクリアな味わい

“本物のホルモン”を、誰でも気軽に楽しめる価格で。

このクオリティで390円。まずはここからご体験ください。

■最初の一杯「生ビール（小）」190円

「とりあえず一杯だけ」そんなニーズに応えるために――

生ビール（小）190円。

さらに、

生ホル390円 × 生ビール190円

合計580円で完成する最強のスタート体験

入店してすぐに“この店いいな”と感じていただける、圧倒的満足度の導線を設計しています。

鮮度に絶対的な自信があるからこそ、肉刺しやレアメニューも豊富にラインナップ。

濃厚なホルモンと相性抜群の特製ダレ、キンキンに冷えたドリンクとともに、

“背徳感のある旨さ”をお楽しみいただけます。

■人がつくる焼肉体験

焼肉すだくが大切にしているのは、料理だけではありません。

「あなたの笑顔が見たいから明日も美味しい焼肉を」という想いのもと、スタッフ一人ひとりが心を込めたサービスを提供いたします。初めての方でも安心してご来店いただける、温かい空間づくりを大切にしています。

店舗情報

■近江牛ホルモン畜産すだく中村公園店

住所：愛知県名古屋市中村区中村町7丁目39-2 アローフィールドビル1F

営業時間：17:00～23:00

店舗詳細：https://tabelog.com/aichi/A2301/A230113/23095852/

Instagram：https://www.instagram.com/sudaku.chikusan.nakamurakouen?igsh=YmpncWgyY2w0cDdu&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sudaku.chikusan.nakamurakouen?igsh=YmpncWgyY2w0cDdu&utm_source=qr)

定休日：不定休

運営会社：株式会社Forme

代表者：小澤 慶之

焼肉すだくについて

2019年1月、滋賀県・JR守山駅前に「焼肉すだく」1号店を出店。地域密着型の焼肉店としてスタートし、現在では全国48店舗（フランチャイズ店含む）、海外6店舗（シンガポール・フィリピン・インドネシア・マレーシア・中国上海・モンゴル）へと展開する、滋賀県最大の焼肉ローカルチェーンへと成長しました。

焼肉すだくの強みは、単なる焼肉店ではなく、「生産者とお客様をつなぐ焼肉ブランド」であることです。契約牧場から直送される黒毛和牛を中心に、品質と鮮度にこだわった商品を提供。また、お米についても農場から直送し、炊きたての美味しさをそのまま店舗で味わっていただける体制を整えています。

“焼肉は特別な日だけのものではなく、日常の中で楽しめるものにしたい”

その想いのもと、価格・品質・体験のバランスを徹底的に追求し、誰もが気軽に立ち寄れる焼肉店づくりを行ってきました。さらに、焼肉すだくが大切にしているのは「人」です。



「あなたの笑顔が見たいから明日も美味しい焼肉を」というコンセプトのもと、スタッフ一人ひとりが目の前のお客様に向き合い、心地よい時間を提供することを何より重視しています。

地域に根ざしながらも、国内外へと挑戦を続ける焼肉すだくは、これからも“地元で愛される焼肉店”であり続けると同時に、日本発の焼肉ブランドとしてさらなる成長を目指してまいります。

※「明日も美味しい焼肉を」は当社の登録商標です。

会社情報

社名：株式会社総合近江牛商社

代表取締役 ： 西野 立寛

本社 ：〒524-0022 滋賀県守山市守山1-4-14

事業内容 ： 食肉卸・食肉加工事業、輸出業、外食事業、フランチャイズ事業、中食事業

オンラインストア：https://www.omigyu-store.jp/

ウェブサイト ：https://omigyucorp.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku.sudaku.official/

X：https://twitter.com/sudaku0118/

Youtube：https://www.youtube.com/@Wagyuacademy