民泊M&Aは「いくらで売るか」より「どう売るか」- ゆめゆめ株式会社、民泊M&Aの出口設計サービスを開始

ゆめゆめ株式会社

ゆめゆめ株式会社（本社：東京都、代表：浅井夢）は、民泊事業者向けに、売却前の「設計」に特化した新サービス「ゆめゆめ民泊M&A設計ラボ」を開始いたしました。本サービスは、民泊M&Aにおける構造的な課題に着目し、売却前の意思決定と戦略設計を支援するサービスです。

■ 背景

近年、民泊市場の拡大に伴い、

事業売却や不動産売却を検討するホストが増加しています。

しかしながら、民泊M&Aは

不動産と事業が切り離せない 許認可や契約条件が複雑に絡む 引き継ぎ条件が個別性に依存する

といった特性から、

一般的なM&Aや不動産売却とは異なる難しさを持ちます。

その結果、

- 事業譲渡のみが先行し、不動産が整理されていない- 引き継ぎ条件の不備によりトラブルが発生- 売却機会を逃す

といったケースが多く見られます。

■ 課題

こうした背景の中で、民泊M&Aにおいて最も不足しているのは、

「何を、どう売るのか」を整理・設計する役割

です。

従来のM&A仲介や不動産仲介は、

「売ること」を前提としたマッチング機能が中心であり、

売却前の意思決定や戦略設計を担う機能は限定的でした。

■ サービス概要

「ゆめゆめ民泊M&A設計ラボ」は、

民泊M&Aを以下の3フェーズで整理し、段階的に支援します。

１. 学び

民泊M&Aの全体像や選択肢を理解し、

判断に必要な前提知識を整理します。

オンライン動画・資料・勉強会を通じて、

自ら判断できるための基礎リテラシーを構築します。

２. 設計

売却可否を含めた意思決定と、

出口戦略・譲渡条件を設計します。

「何を売るのか」「どう売るのか」「何を引き継ぐか」を明確にし、

売却判断と実行の前提となる設計資料（Exit レポート）を作成します。

※本フェーズは着手金制

３. 実行

設計内容を前提に、売り手側FAとして売却を支援します。

M&A仲介会社・不動産仲介会社・士業と連携し、

売り手主導での売却実行をサポートします。

※成功報酬（案件により変動）

■ 本サービスの特徴

本サービスの特徴は、

M&A仲介ではなく「売り手側FA（ファイナンシャルアドバイザー）」として支援を行う点にあります。

- 売却を前提としない意思決定支援- 不動産・事業・許認可を横断した設計- 仲介会社・士業と連携した実行支援

売却ありきではなく、

「売るかどうか」から判断できる状態をつくることを重視しています。

■提供価値

本サービスでは、民泊M&Aにおいて重要となる

- 不動産と事業の切り分け- 譲渡対象・非対象の明確化- 引き継ぎ条件・契約構造の設計

といった要素を整理し、

「話はあるのに決まらない」状態を解消します。

■ 開発背景

当社はこれまで、

- 住宅宿泊管理業- 民泊不動産事業- 民泊M&A支援

の3領域を横断して事業を展開してきました。

その中で、民泊M&Aにおいて「設計不在」の状態で進む取引が多く、

トラブルや機会損失が発生している実態を確認しています。

本サービスは、こうした課題を解決するために開発されました。

■ 今後の展開

ゆめゆめ株式会社は今後、

民泊M&Aにおけるリテラシー向上と市場の健全化を目的として、

教育コンテンツや支援体制の拡充を進めてまいります。

また、売却だけでなく、

事業継続・業態転換などを含めた選択肢の提供を通じて、

民泊事業の持続的な発展を支援してまいります。

本サービスの詳細と設計の考え方は、無料セミナーにて公開しています。

https://ut.yumeyume.co.jp/p/ma-seminar

■ 会社概要

ゆめゆめ株式会社

代表取締役：浅井夢

URL：https://yumeyume.co.jp/

事業内容：

・民泊不動産事業

・住宅宿泊管理業

・民泊M&A支援