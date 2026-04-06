民泊M&Aは「いくらで売るか」より「どう売るか」- ゆめゆめ株式会社、民泊M&Aの出口設計サービスを開始
ゆめゆめ株式会社（本社：東京都、代表：浅井夢）は、民泊事業者向けに、売却前の「設計」に特化した新サービス「ゆめゆめ民泊M&A設計ラボ」を開始いたしました。本サービスは、民泊M&Aにおける構造的な課題に着目し、売却前の意思決定と戦略設計を支援するサービスです。
■ 背景
近年、民泊市場の拡大に伴い、
事業売却や不動産売却を検討するホストが増加しています。
しかしながら、民泊M&Aは
不動産と事業が切り離せない 許認可や契約条件が複雑に絡む 引き継ぎ条件が個別性に依存する
といった特性から、
一般的なM&Aや不動産売却とは異なる難しさを持ちます。
その結果、
- 事業譲渡のみが先行し、不動産が整理されていない
- 引き継ぎ条件の不備によりトラブルが発生
- 売却機会を逃す
といったケースが多く見られます。
■ 課題
こうした背景の中で、民泊M&Aにおいて最も不足しているのは、
「何を、どう売るのか」を整理・設計する役割
です。
従来のM&A仲介や不動産仲介は、
「売ること」を前提としたマッチング機能が中心であり、
売却前の意思決定や戦略設計を担う機能は限定的でした。
■ サービス概要
「ゆめゆめ民泊M&A設計ラボ」は、
民泊M&Aを以下の3フェーズで整理し、段階的に支援します。
１. 学び
民泊M&Aの全体像や選択肢を理解し、
判断に必要な前提知識を整理します。
オンライン動画・資料・勉強会を通じて、
自ら判断できるための基礎リテラシーを構築します。
２. 設計
売却可否を含めた意思決定と、
出口戦略・譲渡条件を設計します。
「何を売るのか」「どう売るのか」「何を引き継ぐか」を明確にし、
売却判断と実行の前提となる設計資料（Exit レポート）を作成します。
※本フェーズは着手金制
３. 実行
設計内容を前提に、売り手側FAとして売却を支援します。
M&A仲介会社・不動産仲介会社・士業と連携し、
売り手主導での売却実行をサポートします。
※成功報酬（案件により変動）
■ 本サービスの特徴
本サービスの特徴は、
M&A仲介ではなく「売り手側FA（ファイナンシャルアドバイザー）」として支援を行う点にあります。
- 売却を前提としない意思決定支援
- 不動産・事業・許認可を横断した設計
- 仲介会社・士業と連携した実行支援
売却ありきではなく、
「売るかどうか」から判断できる状態をつくることを重視しています。
■提供価値
本サービスでは、民泊M&Aにおいて重要となる
- 不動産と事業の切り分け
- 譲渡対象・非対象の明確化
- 引き継ぎ条件・契約構造の設計
といった要素を整理し、
「話はあるのに決まらない」状態を解消します。
■ 開発背景
当社はこれまで、
- 住宅宿泊管理業
- 民泊不動産事業
- 民泊M&A支援
の3領域を横断して事業を展開してきました。
その中で、民泊M&Aにおいて「設計不在」の状態で進む取引が多く、
トラブルや機会損失が発生している実態を確認しています。
本サービスは、こうした課題を解決するために開発されました。
■ 今後の展開
ゆめゆめ株式会社は今後、
民泊M&Aにおけるリテラシー向上と市場の健全化を目的として、
教育コンテンツや支援体制の拡充を進めてまいります。
また、売却だけでなく、
事業継続・業態転換などを含めた選択肢の提供を通じて、
民泊事業の持続的な発展を支援してまいります。
本サービスの詳細と設計の考え方は、無料セミナーにて公開しています。
https://ut.yumeyume.co.jp/p/ma-seminar
■ 会社概要
ゆめゆめ株式会社
代表取締役：浅井夢
URL：https://yumeyume.co.jp/
事業内容：
・民泊不動産事業
・住宅宿泊管理業
・民泊M&A支援