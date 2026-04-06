全国にいる重症の小児患者をドクタージェットで高度専門医療施設に搬送している認定NPO法人日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク(所在地：大阪府吹田市、理事長：福嶌教偉、以下「JCCN」)は、命の地域格差をなくすことができる「救える命を、あきらめたくありません ドクタージェット存続に支援を」をクラウドファンディングサイトにて3月30日(月)に開始しました。





「救える命を、あきらめたくありません ドクタージェット存続に支援を」クラウドファンディングサイト

https://readyfor.jp/projects/JCCN-doctor-JET4





CF第4弾の概要の説明





■開発背景

小児の高度専門医療を受けられる病院は都市に集中し、高度専門医療が受けられない地域が数多く存在します。そこで、JCCNは、2024年4月1日に小児重症患者ジェット機搬送試験運航事業を開始し、21名の子どもを搬送しましたが、これまでのクラウドファンディング(CF)と直接寄附でいただいたご支援金も底をついています。しかし、助けられる命をあきらめたくありませんので、クラウドファンディング第4弾を開始しました。









■特徴

＊小児重症患者ジェット機搬送試験運航事業

ドクタージェットは、電話をすれば全国各地から、重症小児患者を機内で治療を継続しながら高度専門医療施設まで迅速に搬送します。患者のご負担はありません。2024年度7例、2025年度14例と、搬送が必要なこどもは増加しています。安定的な継続運航には資金が追い付いていませんが、助けられるはずの命を諦めることは絶対にできません。





＊ドクタージェットの継続運航に関わる費用

(1)患者搬送に関わる費用(ジェット機飛行料金。搬送チームの派遣費用を含む)

(2)患者搬送に関わる医療材料・機器の費用

(3)搬送システム運用のための諸経費。





機外でバックボードを移動

患児を機内に搬入





■プロジェクト概要

プロジェクト名： 救える命を、あきらめたくありません ドクタージェット存続に支援を

期間 ： 2026年3月30日(月)12:00～6月26日(金)23:00

URL ： https://readyfor.jp/projects/JCCN-doctor-JET4





機内の様子





■会社概要

法人 ： 認定NPO法人日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク(JCCN)

代表者 ： 理事長 福嶌教偉

所在地 ： 〒565-0873 大阪府吹田市藤白台5丁目25番1号 千里金蘭大学

設立 ： 2022年10月

事業内容： 高度専門医療の受けられない地域の重症な子供を、

ドクタージェットで小児集中治療室などのある施設に

費用の負担なく搬送する

URL ： https://n-fukushima.jimdofree.com





CFのQRコード





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

認定NPO法人日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク(JCCN)

TEL：06-6872-7869