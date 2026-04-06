東京海上ディーアール株式会社

東京海上ディーアール株式会社と一般社団法人DEEP DIVEは、2025年7月から調査研究プロジェクト「マルチモーダルインテリジェンスと地政学リスク分析」を実施してきました。このたび本プロジェクトにおける最終成果物「地政学リスクとマルチモーダルインテリジェンス ユースケースにみるインテリジェンス生成」を共同で発行いたしました。詳細は本プロジェクトの掲載ページ（最終成果物）(https://www.tokio-dr.jp/thinktank/mmi/)をご覧ください。

「マルチモーダルインテリジェンスと地政学リスク分析」研究プロジェクト概要

本プロジェクトでは、日本企業にとって影響の大きい地政学リスクに関して、企業の意思決定に資するインテリジェンス方法論を探索し、分析が有効な領域（適用範囲）を特定します。衛星画像や船舶位置情報データといった複数の異なる公開情報・一次情報を組み合わせ・統合すること（マルチモーダル）で、精度の高いインテジェンスを生成します。また本プロジェクトは安全保障分野におけるマルチモーダルな公開情報分析（OSINT）に関して東アジア屈指のノウハウを有する一般社団法人DEEP DIVEと協業します。最終成果物となる本レポートでは、上記の通り日本企業からの関心が高まる地政学リスクに関して、5つのユースケースを通して様々な企業の意思決定に資するインテリジェンス方法論を探索し、企業等の民間組織に対する高度なインテリジェンスの生成モデルを提示します。

（東京海上ディーアール株式会社）掲載ページ：https://www.tokio-dr.jp/thinktank/mmi/

（一般社団法人DEEP DIVE）掲載ページ：https://deepdive.or.jp/reports/