ロッテ　アイス　実に10年ぶりの新ブランドを、ロッテオンラインショップ限定セットとして販売します！「アジアに恋してアイスセット」

株式会社ロッテ

株式会社ロッテは4月6日(月)正午に、ロッテオンラインショップ限定で「アジアに恋してアイスセット」を販売します。爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイス4品を揃えた、新商品を堪能できるセットです。ご購入いただいた方に、ここだけしか手に入らない「CUTIE STREET」の特典が付いてきます！1,000セットの数量限定販売となります。是非この機会に、アジアな世界観を表現した「アジアに恋して」をぜひお試しください。

＜商品特長＞- アジアに恋して4種12個に、ここでしか手に入らないCUTIE STREETオリジナルポケットファイルとステッカーシールの特典付き！- フレーバーは4種類（黒糖烏龍ミルクティー、クリーミー杏仁豆腐、ジャスミンミルクティー、マンゴーラッシー）- 1,000セットの数量限定発売[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2626_1_fec7892ab19d1fc7f1b3a41df149b72a.jpg?v=202604061251 ]

株式会社ロッテ

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