株式会社Rosso(本社：東京都渋谷区、代表取締役：川畑 和成、以下 Rosso)は、中小企業でも“サクッと”導入出来る、拡張性と手軽さを両立した「サクッとCRM」を、2026年4月6日からサービスの提供を開始いたします。





「サクッとCRM」

https://crm.rosso-solution.com









【提供の背景】

近年、ビジネスのデジタル化が進む中で、顧客接点の多様化と情報管理の複雑化が課題となっています。また、CRM市場では複雑な業務にシステムを寄せようとすると初期費用が上がってしまうことが多く、なかなかCRMを導入出来ない中小企業も多い事も課題になっています。

今回、当社では、「拡張性に優れ、中小企業も導入しやすい手軽なCRM」をテーマに本サービスを開発しました。









【「サクッとCRM」のサービス概要】

＜特長＞

□名刺OCR機能を標準搭載

営業活動の中で最も手間のかかる「顧客情報の入力作業」を軽減。スマートフォンで名刺を撮影するだけで、顧客情報を自動登録。日々の業務効率を大幅に向上します。





□利用人数無制限・定額制

チーム規模にかかわらず、何人で使っても月額料金は固定。コストを気にせず全社導入が可能です。





□シンプルながら拡張性のある設計

基本機能だけにとどまらず、将来的な業務拡張にも対応可能な柔軟な構造。必要に応じてカスタマイズや外部連携も可能です。





サンプル画面(1)

サンプル画面(2)





【サービス詳細】

・月額利用料：定額プラン(月額65,000円／利用人数無制限) ※初月無料トライアルあり

・提供形式 ：クラウドサービス(SaaS) ※オンプレミスは要相談

・主な機能 ：顧客管理、案件管理、営業活動管理、名刺OCR、タスク管理、収支管理

・契約更新 ：1ヶ月毎









【今後の展望】

「サクっとCRM」は、今後もユーザーの声を取り入れながら、業種ごとのニーズに応じたテンプレート機能や、外部サービスとの連携を増やすなど、さらなる機能拡張を予定しています。中小企業の営業DXを加速させるパートナーとして、CRMの常識を変えてまいります。





＜詳細・申込＞

https://crm.rosso-solution.com









■会社概要

商号 ： 株式会社Rosso

代表者 ： 代表取締役 川畑 和成

所在地 ： 〒150-0047 東京都渋谷区神山町7-12 ユースクエア神山町5F

設立 ： 2006年

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.rosso-tokyo.co.jp/

事業内容： ・サクッとAI https://www.rosso-solution.com/ai

・サクッとクラウド https://www.rosso-solution.com/cloud

・受託開発

・AI／機械学習ソリューション提供

・システムエンジニアリングサービス(SES)