「マイナビ 正社員のワークライフ・インテグレーション調査2026年版（2025年実績）」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、20～59歳の正社員を対象に実施した「正社員のワークライフ・インテグレーション※調査2026年版（2025年実績）」の結果を発表しました。

※「ワークライフ・インテグレーション（WLI）」とは

仕事とプライベートの双方を充実させて、人生を豊かにするという考え方。

仕事と私生活を分けて考える「ワーク・ライフ・バランス（WLB）」から発展したもので、仕事と私生活をともに豊かにし、相乗効果を生むことを目指した、近年注目されつつある考え方である。【図1】

【TOPICS】

◆正社員の約7割が「私生活の充実」と「仕事の充実」はつながっていると感じている。前年より＋0.6ptで微増【図2】

◆WLIを実現できている正社員は約2割で昨年とほぼ同値。実現の要因は働く時間や場所の柔軟性など【図3、4】

◆WLIを実現している人は仕事も私生活も満足し、働くモチベーションが高い傾向【図5、6】

◆正社員の約7割が「私生活の充実」と「仕事の充実」はつながっていると感じている。前年より＋0.6ptで微増

20～50代の正社員に、私生活の充実と仕事の充実の関係性について聞いたところ、「私生活の充実と仕事の充実はつながっていると感じる（計）」は69.8％で、前年（69.2%）より微増した。

前年から大きな変化は見られなかったが、「私生活と仕事の充実がつながっていると感じる」人が多数いる状況は、今年も継続しているようだ。【図2】

【図2】

◆WLIを実現できている正社員は約2割で昨年とほぼ同値。実現の要因は働く時間や場所の柔軟性など

WLBについて「実現できている※1」と回答した割合は39.1％（前年比+3.6pt）となり、特に20代は46.7％で最多だった。

一方、WLIが「実現できている」割合は20.1％（前年比-0.9pt）で微減したものの、前年から大きな変化は見られなかった。

WLIが「実現できている」理由を見ると、「時間休の取得」や「在宅勤務」の活用など、働く時間や場所の柔軟性を挙げる声が多く見られ、「AIの活用」による業務効率化や、「資格勉強」が仕事に好影響を与えているといった回答もあった。

一方、「実現できていない」理由では、「残業の多さ」や「休日の少なさ」を挙げる回答が目立った。

また「休みの日でも連絡が入る」といった、仕事と私生活を切り分けにくい状況を挙げる回答も見られた。

WLIはWLBが実現できる柔軟な職場環境があることが前提となっているため、WLBを実現できている割合が増加していることは、今後WLIを実現できる人を増やす準備が進んでいるとも捉えられる。 【図3、4】

※1 本調査にける「WLIの実現」とは、「仕事と私生活が相互に良い影響を与え、相乗的に価値が高まるものだと本人が感じている状態」を指す。

【図3】

【図4】

◆WLIを実現している人は仕事も私生活も満足し、働くモチベーションが高い傾向

WLIの実現有無別に仕事と私生活の満足度を聞いたところ、「仕事も私生活も満足」と回答した割合は、WLIを実現できている人（55.5％）が実現できていない人（13.9％）を40pt以上も大きく上回った。

WLIを実現できていない人は、仕事も私生活も「どちらも満足ではない」割合が53.2%だった。

また、WLIを実現できている人では、働くモチベーションが「高い」割合が55.8％と半数を超えたが、実現できていない人では14.4％にとどまった。

WLIを実現できている人は、仕事と私生活の満足度や働くモチベーションが高い傾向にあることがわかる。【図5、6】

【図5】

【図6】

【調査担当者コメント】

今回の調査では、WLIを実現できている人は、その背景に働く時間や場所に柔軟性があることが、前年に引き続き確認できました。WLIの実現は仕事と私生活を常につなげることによって生じるものではなく、私生活は私生活、仕事は仕事としてそれぞれ充実させたうえで、双方が良い影響を与え合う状態になった結果です。

近年注目されている「つながらない権利※2」のように、勤務時間外に仕事から意図的に距離を取ることができる環境も、私生活の充実を支え、結果的に仕事の充実も支える可能性があります。

企業には、柔軟な働き方を可能にする環境の整備が引き続き求められると考えます。併せて、従業員の働くモチベーションを高める一つの手段として、WLIの実現を支えるために、仕事だけではなく私生活も充実させられるような支援も重要になってくるのではないでしょうか。

※2 つながらない権利：労働者が勤務時間外（休日や深夜など）に、仕事のメール・電話・チャットなどの業務連絡に対応しなくてもよいと選択できる権利のこと。（マイナビ「つながらない権利をめぐる個人の本音と企業の実態調査」(https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260216_107607/)）

マイナビキャリアリサーチラボ 研究員 朝比奈 あかり

【調査概要】

「マイナビ 正社員のワークライフ・インテグレーション調査2026年版（2025年実績）」

○調査期間／ 2025年11月18日（火）～ 11月21日（金）

○調査方法／インターネット調査

○調査対象／20～59歳の正社員の男女

○有効回答数／3,000件

※調査結果の詳細は下記からご確認いただけます。

https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260406_109028/