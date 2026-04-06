“麦茶日和”の豊洲に約300人のファン集結！SNSでも反響拡大

株式会社ウェルディッシュ

2026年3月28日（土）、ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージにて、

「#金色麦茶チャレンジ」ご褒美特典として、金色麦茶スペシャルアイドルライブを開催いたしました。

当日は『ルージュブック』『Shibu 3 project』『ティラミス』の3組が出演。

会場には多くのアイドルファンやファミリー層が来場し、海風の心地よいロケーションの中、

金色麦茶を片手に、会場一体となってライブを楽しむ熱気に包まれました。

快晴にも恵まれた当日は、まさに“麦茶日和”。

来場者へご用意した金色麦茶は360本すべて配布完了となり、

多くの方にその味わいを体験いただく機会となりました。

また、SNS上ではハッシュタグ「#金色麦茶」を中心に、

イベントの感想やライブの様子など約200件の投稿が寄せられました。

会場での体験がそのままSNS上へと広がり、

ファンの熱量とともに金色麦茶の魅力が拡散される結果となりました。

来場者からは「ライブと一緒に楽しむ麦茶が最高」「すっきりとした味わいが美味しい」といった声も多く寄せられ、

金色麦茶の飲用体験そのものが、イベントの満足度向上および商品理解の促進につながり、より多くの生活者に対し金色麦茶の魅力を伝えられるきっかけとなりました。

今後も金色麦茶では、日常に寄り添う飲料としての価値に加え、

人々の記憶に残るブランドコミュニケーションを展開してまいります。

■金色麦茶特設サイトはこちら

https://wel-dish.co.jp/products/kiniromugicha/

■「金色麦茶」とは

雑味のないすっきりとした味わいの麦茶に天然由来ミネラルを加えた「金色麦茶」

水分補給と一緒にミネラルの補給もできるノンカフェイン飲料。

ネットや一部スーパーにて販売中

■購入リンク：https://x.gd/Jd0xK

■主催者

株式会社ウェルディッシュ

〒104-0028

東京都中央区八重洲2-1-1 YANMAR TOKYO5階

TEL：03-6262-3381 FAX：03-6262-3382