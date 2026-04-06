2026年春 日本リテンション・マーケティング協会が新たに日本カスタマーエンゲージメント協会へ進化・進展

一般社団法人日本カスタマーエンゲージメント協会

旧 一般社団法人日本リテンションマーケティング協会（代表理事奥谷孝司：以下JRMA）は、2026年1月30日開催の臨時社員総会での承認決議を受けて、新たに一般社団法人日本カスタマーエンゲージメント協会（代表理事同：以下JCEA）へと生まれ変わりました。

JRMAは2014年の設立以来、会員企業様を中心とした定例会合におけるリテンション・マーケティングに関する勉強会、最新情報の共有、企業交流および日本消費行動研究学会との共同ワークショップ研究等の活動、或いは会員企業コラボによるPoC実践を通じて、知見の蓄積と学びの場の提供、そして業界に向けての情報発信、啓蒙活動を10年以上に渡り実践してまいりました。

この間を通じて、リテンション・マーケティング市場発展に関する一定の役割を果たしたとの自負と共に、時代の変化に応じて、更なる進化、発展に舵を切るべきとの判断に至りました。

今後は、顧客リテンションという状態を作り出す起源となる顧客との関係性の根源「カスタマーエンゲージメント」すなわち企業と顧客の永続的な約束、絆といった相互の情緒的な価値創出をどのように創造、構築、継続すべきか、そして実践出来るのかを追究する活動に進化、進展させて参ります。

従来の活動に加えての主な進化、進展ポイントは以下の通りです。

・ 教育プログラムの拡充と実践知の創出

・実践と共創の「Lab」としての機能強化

尚、JCEAでは、発足を記念して活動説明会およびキックオフオープンセミナーを4月22日水曜日に開催いたします。

（開催要項は以下、ご参照）

どうぞこれからの一般社団法人日本カスタマーエンゲージメント協会の活動にご期待頂くと共に、これまで同様、そしてこれまで以上のご支援、ご鞭撻をお願い致します。

※JCEA設立趣旨書を別途ご用意しております。ご入用の方はお手数ですが、以下問い合わせ先の協会事務局へご連絡下さい。

【一般社団法人日本カスタマーエンゲージメント協会（JCEA）発足記念

キックオフオープンセミナー＆活動説明会開催のお知らせ】

■開催日時：2026年4月22日水曜日 14:00～17:00

■開催場所：コニカミノルタ様 会議室/共創ルーム

〒105-0011東京都港区芝公園2丁目4番1号

芝パークビルA館3F

＜地図＞ご参照ください。(https://www.areamarker.com/konicaminolta/info/8111003?_gl=1*1322q9w*_ga*NDk3ODI1NDY3LjE3NTczOTY4NjI.*_ga_HS7MWJD5LF*czE3NjE1MjYyNjUkbzMkZzEkdDE3NjE1MjYyNzAkajU1JGwwJGgw)

■参加方法：参加費無料 事前登録制

当協会ホームページにてお申込みください

お申込みはこちら :https://www.j-cea.jp/2026/03/23/jcea0422/

＜セミナー1＞（14:00～15:00）

■タイトル：『RetentionからEngagementへ

AI時代の「オーセンティシティ（本物感）」で築く次世代の顧客体験』

■ご講演概要：企業と顧客とのつながりは「囲い込み」から「共創」へのパラダイムシフトが起こっています。 これまでの「既存顧客の維持・リピート促進」という企業視点の戦略から一歩先を目指し、顧客との双方向の絆を築き、共に価値を創造する「Customer Engagement」への転換の背景を、国内外の事例から読み解き、JCEAの未来とその役割について語ります。

■ご講演者：

一般社団法人日本カスタマーエンゲージメント協会

代表理事 奥谷 孝司 (おくたに たかし)

＜プロフィール＞

オイシックス・ラ・大地 COCO (Chief Omni-Channel Officer)、顧客時間 共同CEO取締役。1997年良品計画入社。店舗経験の後、取引先商社に出向しドイツ駐在。家具、雑貨関連の商品開発に従事。帰国後、海外のプロダクトデザイナーとのコラボレーションを手掛ける「World MUJI企画」良品計画初となるインハウスデザイナーを有する企画デザイン室の立ち上げメンバー。2005年衣服雑貨のカテゴリーマネージャー。定番商品の「足なり直角靴下」を開発、ヒット商品に。2010年WEB事業部長。「MUJI passport」をプロデュース。15年10月よりオイシックス（当時）入社。18年9月顧客時間を設立。共同CEO取締役に就任し、多くの企業のDX改革、D2C事業サポートを行っている。21年3月一橋大学大学院経営管理科博士後期課程単位取得満期退学。主な著書に『世界最先端のマーケティング 顧客とつながる企業のチャネルシフト戦略』（共著、日経BP社）がある。

～JCEA活動内容説明～（15:05～15:30） 理事 野口健介

＜セミナー２＞（15:45～17:00）

■タイトル：生成AI時代に求められるマーケティングOSのアップデートとは？

■ご講演概要：過去3回の産業革命では「労働生産性」の革命が起き、その都度、社会の在り方は急速に大きく変容していきました。今回の生成AIの登場は「知的生生産性」の革命という、これまでにない、仕事の在り方そのものを根底から覆す可能性のある「第4次産業革命」にあたります。このような世界において、個人、組織は、マーケティングの根本を改めて問い直す必要があり、まさに「マーケティングOSのアップデート」が必要になります。本講演では、個人や組織が新たにどのようにOSをアップデートすべきなのかを、中澤の経験を元にお話できればと思います。

■ご講演者：

Repro 取締役CBDO（最高事業開発責任者）

中澤 伸也様

＜プロフィール＞

家電量販店のソフマップで10年近く接客現場を経験し、2000年にECサイト「ソフマプ.com」の立ち上げに従事。GDO（ゴルフダイジェストオンライン）、IDOM（旧ガリバーインターナショナル）といった様々な事業会社で、実務担当者、またCMO（最高マーケティング責任者）として25年以上マーケティングの現場に関わる。2020年4月にはReproに取締役として参画。リアル店舗の接客経験とデジタルマーケティング、経営管理の豊富な経験を持ち、Web担当者フォーラムでの漫画原作執筆や講師活動など多数。

今年4月に「デジタルマーケティングの落とし穴」（フォレスト出版）を上梓。

【本件に関する問い合わせ先】

一般社団法人日本カスタマーエンゲージメント協会 事務局

support@j-rma.jp