【毎月ピザハットの″ハットの日″は超おトクな3日間！】新生活応援！お持ち帰りMサイズ810円～！なんと新商品「春のてりたま４」も1,100円で買えちゃう！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、ピザハットの商品をお持ち帰り810円～でご提供するキャンペーンを実施しております。

2026年4月の「ハットの日」は、いつも通りの超おトクな810円ピザ、ハーフ＆ハーフだけでなく、春限定の新商品「春のてりたま４」までラインナップした超豪華なもの！春の訪れとともに新生活が始まる4月。ひとり時間のご褒美にも、家族や友人との集まりにもぴったりな人気ピザを、今月も「ハットの日」限定の特別価格でご用意しました！さらに、ハットの日3日間限定！HUT REWARDS（ハットリワード）の会員様へ1日1回810円以上のご注文で5スライス（ポイント）プレゼントの大放出も！

何かと物入りなこの季節、ピザハットはおトクなピザで皆様の新生活スタートを応援します！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

※画像はイメージです

＜本リリースのポイント＞

１.2026年4月の「ハットの日」でいつもよりおトクに、いつもより豪華にピザを楽しもう！

２.2026年4月の「ハットの日」対象商品であるピザ＆サイドメニューのご紹介！

３.【一部店舗限定】サクッと手軽に楽しめる、4種類のSサイズピザがラインナップ！

４.2026年4月8日（水）～4月10日（金）の3日間限定！HUT REWARDS（ハットリワード）の会員様へ1日1回810円以上のご注文で5スライス（ポイント）プレゼント！

１.2026年4月の「ハットの日」でいつもよりおトクに、いつもより豪華にピザを楽しもう！

ピザハットでは、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、毎月変わる対象商品をお持ち帰り810円～でご提供しています。また、「ハットの日」対象商品をご注文いただくと、さらにサイドメニューも特別価格でお楽しみいただけるという、とってもおトクな3日間です！

2026年4月「ハットの日」のおトクなラインナップは、810円のピザが4種類、1,100円のピザが5種類、1,300円のピザが1種類ご用意しました。1,100円ラインには春限定の新商品「春のてりたま４」も1,230円OFFでラインナップなので、この機会にぜひお試しください！

何かと物入りなこの季節、ピザハットはおトクなピザで皆様の新生活スタートを応援します！

２.2026年4月の「ハットの日」対象商品であるピザ＆サイドメニューのご紹介！

【たくさん食べたいなら…】1枚810円の大人気ピザをずらっとテーブルに並べよう！

■キャンペーン内容：

定番の4種類のピザ（Mサイズ）がお持ち帰り限定で810円

■対象ピザ

・ピザハット・マルゲリータ

・ペパロニクラシック

・芳醇ベーコンマッシュルーム

・じゃがマヨコーン

■商品価格：

通常価格：1,580円～1,860円 → 810円（最大1,050円おトク！）

※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。

※ピザはMサイズ限定です。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」をお選びの場合、別途生地料金を頂きます｡

※一部店舗では対象商品が異なります。

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年4月8日（水）～4月10日（金）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4)

【新商品も超おトク！】大人気ハーフ＆ハーフと「春のてりたま４」が1,100円均一！

■ キャンペーン内容：

人気の4種類のハーフ＆ハーフ（Mサイズ）、および「春のてりたま４（Mサイズ）」がお持ち帰り限定で1,100円。さらに、店舗限定で「とろ～りたまごのせカルボナーラ／とろ～りたまごのせデラックス（Mサイズ）」のハーフ＆ハーフも販売。

■ 対象ピザ：

・ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ

・クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ

・【店舗限定】とろ～りたまごのせカルボナーラ／とろ～りたまごのせデラックスのハーフ＆ハーフ

・春のてりたま４

・ツナマイルド／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ

・海老マヨ明太ベーコン／芳醇ベーコンマッシュルームのハーフ＆ハーフ

■商品価格：

通常価格：2,205円～2,580円 → 1,100円（最大1,480円おトク！）

※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。

※ピザはMサイズ限定です。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」をお選びの場合、別途生地料金を頂きます｡

※一部店舗では対象商品が異なります。

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年4月8日（水）～4月10日（金）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4)

【迷ったらコレ一択！】大人気の贅沢ピザ「ピザハット・ベスト４」が1,890円OFF！

■キャンペーン内容：

大人気ピザ「ピザハット・ベスト４（Mサイズ）」がお持ち帰り限定で1,300円

（ほっくりポテマヨソーセージ/ピザハット・マルゲリータ/特うまプルコギ/テリマヨチキン）

■商品価格：

通常価格：3,190円 → 1,300円（1,890円おトク！）

※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。

※ピザはMサイズ限定です。

※生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べます。「ふっくら鉄鍋パンピザ」をお選びの場合、別途生地料金を頂きます｡

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年4月8日（水）～4月10日（金）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4)

【セットでおトク！】ハットの日対象ピザを買うと、セットでポテトが50%OFFに！

■キャンペーン内容：

大人気「[Mサイズ] ハットフライポテト」がピザとセットでいつもよりお安く！

■商品価格：

通常価格：500円 → 250円（250円おトク！）

※キャンペーン対象特別価格となるのはお持ち帰り、ハットの日対象ピザをお買い求めいただいた場合のみです。

■キャンペーン期間：

2026年4月8日（水）～4月10日（金）の3日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4)

３.【一部店舗限定】サクッと手軽に楽しめる、4種類のSサイズピザがラインナップ！

■キャンペーン内容：

贅沢な4種類のピザ（Sサイズ）がお持ち帰り限定で600円

※対象ピザ：「ピザハット・マルゲリータ」「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「芳醇ベーコンマッシュルーム」

■商品価格：

通常価格：1,060円～1260円→ 600円（最大660円おトク！）

※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。

※ピザはSサイズ限定です。

※生地は「ハンドトス」限定です。

※一部店舗では対象商品が異なります。

※予告なく内容変更または終了する場合があります。

■キャンペーン期間：

2026年4月8日（水）～4月10日（金）の3日間限定

■販売店舗：

一部店舗のみの販売

■詳しくはこちらから

→

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4)

４.2026年4月8日（水）～4月10日（金）の3日間限定！HUT REWARDS（ハットリワード）の会員様へ1日1回810円以上のご注文で5スライス（ポイント）プレゼント！

2026年4月8日（水）～4月10日（金）の「ハットの日」期間中は、ピザハットのメンバーシッププログラム「HUT REWARDS（ハットリワード）」でのポイントである「スライス」を会員様へ5スライスプレゼント。

3日間で1日1回810円以上のご注文で5スライス、最大15スライスまで獲得できます。

※「スライスプレゼント」には､HUT REWARDS（ハットリワード）会員登録が必要です｡

※１日に複数回または複数枚数注文頂いても特典は「5スライス」､3日間で最大「15スライス」です｡

※本キャンペーンの「スライス」の付与は4月15日（水）頃を予定しております。

※本期間中に配布するスライスの使用期限は2026年5月7日（木）までとなります。

https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4(https://www.pizzahut.jp/topic/hutday/takeout?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4)

●HUT REWARDS（ハットリワード）とは

「HUT REWARDS（ハットリワード）」とは、ピザハットが提供する、会員様向けポイントプログラムです。会員様のご注文金額に応じた「スライス（ピザハットのポイント）」を取得して、様々な商品と交換することができるようになります。カットしたピザの1ピースをイメージした言葉である「スライス」をポイントの名称・単位としており、会員様毎の専用ページで最新のスライス保有数等を確認、使用することができます。ご注文によるスライス獲得のほか、スライスを得られる様々な特典をご用意しております。

・ご注文特典：ご注文金額（税込）に対して、1,000円毎に1スライスが獲得できます。

・登録特典：「HUT REWARDS（ハットリワード）」にご登録いただくと1スライスがプレゼントされます。

・お誕生日特典：お客様のお誕生日のお祝いに3スライスがプレゼントされます。

・アニバーサリー特典：お客様が会員になっていただいた日（登録日）に、特典としてスライスがプレゼントされます。

・アプリゲーム特典：ご注文に応じて楽しめるゲームで、スライスが当たります。

さらに、過去1年間のご注文回数に応じてメンバーランクが更新されていき、ランクアップの際には特典として追加でスライスを取得することができます。

「HUT REWARDS（ハットリワード）」の詳細はこちら→

https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4(https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4)

「ハットの日」期間中に、うまーくスライスを貯めて、週末やゴールデンウィークにスライスを使ってピザを注文するととてもおトクですよ！

【企業情報】

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年4月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年4月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hut2026_4)