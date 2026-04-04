楽しく遊びながら英語に触れる。ネイティブキャンプ、キッズ向け教材「キッズ - ゲームでえいご」に第二弾「ビンゴ」を追加リリース

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、キッズ向け教材「キッズ - ゲームでえいご」において、新たに第二弾となる「ビンゴ」を追加リリースいたしました。

本教材は、第一弾として提供している「神経衰弱」に続くゲーム形式のコンテンツであり、遊びを通じて英語に親しむ新たな学習体験を提供します。

■遊びの中で自然に英語に触れる学習体験を提供

ネイティブキャンプは、学習者一人ひとりの年齢や学習目的に応じた、継続しやすい英語学習環境の提供に取り組んでいます。

特に小さなお子さまにとって、英語学習は「勉強」として取り組むだけでなく、遊びの延長として自然に触れることが重要です。楽しみながら英語に触れることで、言語への抵抗感を軽減し、学習への興味・関心を育むことが可能となります。

「キッズ - ゲームでえいご」は、講師とのコミュニケーションを通じてゲームを楽しみながら英語に触れられる教材であり、英語学習の第一歩として多くのキッズユーザーに活用されています。今回、第一弾「神経衰弱」に続き、さらに楽しみながら英語に触れる機会を広げるため、第二弾として「ビンゴ」を追加しました。

教材URL :https://nativecamp.net/textbook/series/147

■「キッズ - ゲームでえいご」教材概要

本教材は、楽しいゲームを通じて英語を学習できるキッズ向けコンテンツです。

第二弾として追加された「ビンゴ」では、講師とのやり取りを楽しみながら英単語に触れることができ、自然な形で語彙力の向上を図ることが可能です。

また、ゲーム形式で進行するため、集中力が続きにくいお子様でも無理なく取り組める設計となっており、「遊びながら学ぶ」体験を実現します。

英語学習をこれから始めるお子様はもちろん、楽しみながら語彙を増やしたい方や、レッスンの合間にリフレッシュとして活用したい方にも適した内容となっています。

ネイティブキャンプは今後も、学習者が楽しみながら継続できる教材の開発を通じて、英語学習のハードルを下げ、より多くの方に学びの機会を提供してまいります。

教材URL :https://nativecamp.net/textbook/series/147

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media