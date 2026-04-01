この度、 全国の買取専門店さすがやでは、「さすがや東京アメ横販売店 感謝を込めてリニューアルOPEN記念」として、2026年4月限定の特別キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、業界初となる直売価格100％買取をはじめ、ブランド品・高級時計の高価買取を強化。さらに、どんな状態でも対象ブランド品に対して最低10,000円以上の買取保証を実施いたします。

「使わなくなったブランドバッグをできるだけ高く売りたい」 「昔買った時計の価値を知りたい」

そんな方にとって、絶好のチャンスとなっております。

キャンペーン詳細

【キャンペーン名】

東京アメ横販売店 感謝を込めて リニューアルOPEN記念キャンペーン

【実施期間】

2026年4月1日 (水) ～4月30日（木）まで

【実施内容】

◆ ブランド品 直売価格100％買取

ルイ・ヴィトンをはじめとするブランドバッグ・財布・小物を、直売価格100％を基準とした特別査定にてお買取りいたします。 ネヴァーフル、スピーディ、アルマ、オンザゴー、ネオノエ、キーポルなどの人気モデルは特に査定を強化しております。また、シャネル、グッチ、プラダ、ロエベ、コーチ、マイケル・コース、ダンヒルなど、ルイ・ヴィトン以外のブランド品についても高額査定を実施しております。

◆ どんな状態でもOK 最低保証10,000円キャンペーン

キズ、汚れ、角スレ、型崩れ、ベタつき、カビ、破損など、状態に難のあるブランド品でもお買取り対象となります。さらに、対象ブランド品は最低10,000円以上でのお買取りを保証する特別キャンペーンを実施しております。「古くて売れないかもしれない」「傷みがあるので値段がつかないと思っていた」というお品物でも、お気軽にお持ち込みいただけます。※最低保証キャンペーンは対象商品に限ります。※商品の状態・種類・真贋確認内容によっては対象外となる場合がございます。※一部対象外店舗がございます。詳細は店舗までお問い合わせください。

◆ 高級時計 直売価格100％買取

ロレックスをはじめとする高級腕時計も、直売価格100％を基準とした特別査定にてお買取りいたします。デイトジャスト、サブマリーナー、GMTマスター、エクスプローラー、コスモグラフ デイトナなど、人気モデルは特に強化買取中です。また、オメガ、グランドセイコー、タグ・ホイヤー、ブライトリングなど、幅広い時計ブランドについても積極的にお買取りしております。

◆ 他ブランドも高価買取

【対象ブランド例】

・ルイ・ヴィトン ・シャネル ・グッチ ・プラダ ・ロエベ ・コーチ ・マイケル・コース ・ダンヒル ほか

【時計ブランド例】

・ロレックス ・オメガ ・グランドセイコー ・タグ・ホイヤー ・ブライトリング ほか

LINE査定も受付中

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会社情報

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商号：株式会社さすがや本社：〒110-0016東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6FTEL：03-5816-6362従業員数：191名（2025年4月時点）設立 ：2018年7月

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】

株式会社さすがや 広報担当TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jpURL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト）URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト）URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト）※様々なメディア様に取材を頂いております、ぜひご連絡ください。メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/

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