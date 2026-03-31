博展、都市型音楽フェス『CENTRAL』の入場無料エリア「CENTRAL FIELD」にて、一部企画に参画。同エリアに自社制作のサステナブルな企画・作品3点を設置します

博展、都市型音楽フェス『CENTRAL』の入場無料エリア「CENTRAL FIELD」にて、一部企画に参画。同エリアに自社制作のサステナブルな企画・作品3点を設置します