こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
博展、都市型音楽フェス『CENTRAL』の入場無料エリア「CENTRAL FIELD」にて、一部企画に参画。同エリアに自社制作のサステナブルな企画・作品3点を設置します
人と社会のコミュニケーションにココロ通わす体験をつくる 株式会社 博展（本社：東京都中央区）は、2026年4月3日（金）〜5日（日）に横浜の街全体で開催される新たな都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」の入場無料エリアである「CENTRAL FIELD」にて、一部企画に参画、博展が企画した、サステナブルな作品が3作品をお楽しみいただけます。
■都市型フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」とは
Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークという、「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインナップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催する都市型音楽フェス。
入場無料エリア「CENTRAL FIELD」内は、フェスや音楽を愛する方はもちろん、横浜を訪れる旅行者の皆さま、そして地元・横浜で日々の暮らしを営むすべての方に、新たな都市型フェスの楽しさを知ってほしい、という思いから生まれたエリアです。
このエリアでは、キャラクターブースやフォトスポット、アーティストとコラボレーションしたワークショップ、テクノロジーを活用した特別体験など、ここでしか出会えない多彩なコンテンツが集結。世代やジャンルを超えてどなたでもお楽しみいただけます。
■博展の出展作品
会場には、博展が企画・制作したサステナブルな作品・コンテンツが散らばっています。
いずれも自由に利用したり体験いただけます。
サーキュラーエコノミー：『Resource Hub』
ゴミ回収ステーション『Resource Hub』は、来場者にとって不要になったものが、分別という協力を経て新たな資源へと生まれ変わることを目指す場所です。イベントで発生する不用物を“資源”と捉え、回収・分別・分析するステーションです。都市型資源循環のあり方を探るとともに、「ごみを捨てる」から「資源を循環させる」への意識転換を促します。
さらに、『Resource Hub』で分別してくださった方へ、PEANUTS絵柄のオリジナルコースターをプレゼントします。このコースターは長野県佐久市春日財産区「ソニーフィナンシャルグループ 春日の森」の間伐材を活用して制作されたものです。分別後、『リソースハブ』に設置されているパネルに記載の合言葉をスタッフにお伝えいただいた方へ、先着順でお渡しいたします。
また、ここで回収された食べ残し等は堆肥となり、来年 2027年に横浜で開催される国際博覧会「GREEN×EXPO 2027」で活用される予定です。
（協力：株式会社ごみの学校）
アップサイクル×産学連携：『Ping-pong Block Project』
博展×新渡戸文化学園の中学生×卓球用品総合メーカーのバタフライの産学連携で生まれた共創プロジェクト。卓球のラケット製造過程で生まれる余材を「無駄なもの」とせず、「新しい素材（Ping-pong Block）」と
して見直し、その可能性を広げていく取り組みです。次世代を担う中学生とともに、余材の持つ価値を再発見し、遊びや学び、人と人のつながりといった新たな価値を生み出すことを目指しています。会場には、余材から生まれた卓球台が展示され、どなたでもご体験いただけます。
サーキュラーデザイン：『REYO（リヨー）横浜市再利用材プロジェクト』
横浜市建築局が推進するREYO（横浜市にある公共建築物の. 古材を新たな価値へとアップサイクルする取り組み）を活用し、体育館の床材をアップサイクルしたテーブルが置かれており、自由にご利用いただけます。
■開催概要
イベント名 CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026
会期 2026/4/3(金)、4(土)、5(日) ※エリアによって時間が異なります
会場 Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場／KT Zepp Yokohama／臨港パーク
主催 CENTRAL実行委員会
公式ホームページ https://central-fest.com
■株式会社博展について
代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO／原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__ （https://www.instagram.com/hakuten__/）
X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）
facebook：@hakutencorp （https://www.facebook.com/hakutencorp）
本件に関するお問合わせ先
株式会社 博展 広報・PR担当
E‐Mail：pr@hakuten.co.jp
関連リンク
公式ホームページ
https://central-fest.com
■都市型フェス「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」とは
Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohama、臨港パークという、「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインナップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催する都市型音楽フェス。
入場無料エリア「CENTRAL FIELD」内は、フェスや音楽を愛する方はもちろん、横浜を訪れる旅行者の皆さま、そして地元・横浜で日々の暮らしを営むすべての方に、新たな都市型フェスの楽しさを知ってほしい、という思いから生まれたエリアです。
このエリアでは、キャラクターブースやフォトスポット、アーティストとコラボレーションしたワークショップ、テクノロジーを活用した特別体験など、ここでしか出会えない多彩なコンテンツが集結。世代やジャンルを超えてどなたでもお楽しみいただけます。
■博展の出展作品
会場には、博展が企画・制作したサステナブルな作品・コンテンツが散らばっています。
いずれも自由に利用したり体験いただけます。
サーキュラーエコノミー：『Resource Hub』
ゴミ回収ステーション『Resource Hub』は、来場者にとって不要になったものが、分別という協力を経て新たな資源へと生まれ変わることを目指す場所です。イベントで発生する不用物を“資源”と捉え、回収・分別・分析するステーションです。都市型資源循環のあり方を探るとともに、「ごみを捨てる」から「資源を循環させる」への意識転換を促します。
さらに、『Resource Hub』で分別してくださった方へ、PEANUTS絵柄のオリジナルコースターをプレゼントします。このコースターは長野県佐久市春日財産区「ソニーフィナンシャルグループ 春日の森」の間伐材を活用して制作されたものです。分別後、『リソースハブ』に設置されているパネルに記載の合言葉をスタッフにお伝えいただいた方へ、先着順でお渡しいたします。
また、ここで回収された食べ残し等は堆肥となり、来年 2027年に横浜で開催される国際博覧会「GREEN×EXPO 2027」で活用される予定です。
（協力：株式会社ごみの学校）
アップサイクル×産学連携：『Ping-pong Block Project』
博展×新渡戸文化学園の中学生×卓球用品総合メーカーのバタフライの産学連携で生まれた共創プロジェクト。卓球のラケット製造過程で生まれる余材を「無駄なもの」とせず、「新しい素材（Ping-pong Block）」と
して見直し、その可能性を広げていく取り組みです。次世代を担う中学生とともに、余材の持つ価値を再発見し、遊びや学び、人と人のつながりといった新たな価値を生み出すことを目指しています。会場には、余材から生まれた卓球台が展示され、どなたでもご体験いただけます。
サーキュラーデザイン：『REYO（リヨー）横浜市再利用材プロジェクト』
横浜市建築局が推進するREYO（横浜市にある公共建築物の. 古材を新たな価値へとアップサイクルする取り組み）を活用し、体育館の床材をアップサイクルしたテーブルが置かれており、自由にご利用いただけます。
■開催概要
イベント名 CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026
会期 2026/4/3(金)、4(土)、5(日) ※エリアによって時間が異なります
会場 Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場／KT Zepp Yokohama／臨港パーク
主催 CENTRAL実行委員会
公式ホームページ https://central-fest.com
■株式会社博展について
代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO／原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__ （https://www.instagram.com/hakuten__/）
X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）
facebook：@hakutencorp （https://www.facebook.com/hakutencorp）
本件に関するお問合わせ先
株式会社 博展 広報・PR担当
E‐Mail：pr@hakuten.co.jp
関連リンク
公式ホームページ
https://central-fest.com