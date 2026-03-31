【新潟県】NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC新潟2026）を初開催します





















TGC新潟2026記者発表会（3月30日）の様子 ©NAMICS presents TGC 新潟 2026TGC新潟2026キービジュアル2026年7月18日に、「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC新潟2026）」を初開催します。新潟県は、共催としてTGC新潟2026に参画し、賑わいや交流の場を創出するとともに、自治体共催ステージ・ブース出展等を通じて、本県の魅力を県内外に発信します。TGC新潟2026における県の取組については、下記のとおり情報を随時掲載し、お知らせしていきます。１ 県の取組（１）繊維産業のPRに関する取組ステージで着物やニットを取り入れた演出を実施​※ 着物を活用した衣装制作に県内学生が参画予定（２）農林水産物のPRに関する取組花きや米粉等の魅力を紹介するブースを出展※ 米粉スイーツ開発のPRに県内学生が参画予定（３）観光地のPRに関する取組観光地の魅力を紹介するブースを出展（４）その他の取組会場内外でアニメ文化の情報発信や市町村の魅力発信を予定２ 県の取組に関する情報の掲載先下記ページに情報をとりまとめ、随時掲載します。