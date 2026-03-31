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【新潟県】NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC新潟2026）を初開催します
TGC新潟2026記者発表会（3月30日）の様子 ©NAMICS presents TGC 新潟 2026
TGC新潟2026キービジュアル
2026年7月18日に、「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC新潟2026）」を初開催します。
新潟県は、共催としてTGC新潟2026に参画し、賑わいや交流の場を創出するとともに、自治体共催ステージ・ブース出展等を通じて、本県の魅力を県内外に発信します。
１ 県の取組
（１）繊維産業のPRに関する取組
ステージで着物やニットを取り入れた演出を実施
※ 着物を活用した衣装制作に県内学生が参画予定
（２）農林水産物のPRに関する取組
花きや米粉等の魅力を紹介するブースを出展
※ 米粉スイーツ開発のPRに県内学生が参画予定
（３）観光地のPRに関する取組
観光地の魅力を紹介するブースを出展
（４）その他の取組
会場内外でアニメ文化の情報発信や市町村の魅力発信を予定
２ 県の取組に関する情報の掲載先
下記ページに情報をとりまとめ、随時掲載します。
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tgcniigata2026/
本件に関するお問合わせ先
広報広聴課広報戦略室 古俣
TEL:025-280-5708 内線:2119
※ 各取組の詳細は、各取組の情報掲載所属へお問い合わせください