【新潟県】NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC新潟2026）を初開催します

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TGC新潟2026記者発表会（3月30日）の様子　©NAMICS presents TGC 新潟 2026







TGC新潟2026キービジュアル

2026年7月18日に、「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC新潟2026）」を初開催します。

新潟県は、共催としてTGC新潟2026に参画し、賑わいや交流の場を創出するとともに、自治体共催ステージ・ブース出展等を通じて、本県の魅力を県内外に発信します。

TGC新潟2026における県の取組については、下記のとおり情報を随時掲載し、お知らせしていきます。

１　県の取組

（１）繊維産業のPRに関する取組

　　　ステージで着物やニットを取り入れた演出を実施​

　　　※ 着物を活用した衣装制作に県内学生が参画予定

（２）農林水産物のPRに関する取組

　　　花きや米粉等の魅力を紹介するブースを出展

　　　※ 米粉スイーツ開発のPRに県内学生が参画予定

（３）観光地のPRに関する取組

　　　観光地の魅力を紹介するブースを出展

（４）その他の取組

　　　会場内外でアニメ文化の情報発信や市町村の魅力発信を予定

２　県の取組に関する情報の掲載先

　　下記ページに情報をとりまとめ、随時掲載します。

　　https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tgcniigata2026/


本件に関するお問合わせ先

広報広聴課広報戦略室　古俣

TEL:025-280-5708　内線:2119

※ 各取組の詳細は、各取組の情報掲載所属へお問い合わせください