洋菓子「きのとや」（本社：北海道札幌市 代表取締役社長 中田英史）は、いちごをたっぷり使用した「贅沢いちごのフラワーケーキ（地域限定）」や、遠くにお住まいのお母さんに向けて宅配限定の冷凍ケーキや全国発送のギフトのご予約受付を開始いたしました。

札幌市内近郊地域限定ケーキ

贅沢いちごのフラワーケーキ

イチゴ風味の生クリームで一輪一輪絞ったお花を添えた、愛らしいイチゴのケーキ。スライスイチゴと生クリームをふわふわなスポンジで包み、真っ赤なベリーのグラサージュをかけて華やかに仕上げました。お母さんへ感謝の気持ちを込めて贈りたいケーキです。【販売期間】5月8日～10日直径約11.5cm 3,900円(税込)

いちごとベリーのパイタルト

旬のイチゴをふんだんに使い、ベリーを飾ったボリュームたっぷりのケーキ。ベリーのさわやかな酸味と、生クリーム、カスタードクリーム、しっとりスポンジ、パイの香ばしさが相性ぴったりのおいしさです。【販売期間】5月1日～31日[スモール] 直径約13cm 4,000円(税込)[ファミリー]直径約17cm 5,600円(税込)※写真はファミリーサイズ。

全国発送ケーキ（冷凍便）・オンラインショップ限定

苺のふんわり生フロマージュ

上品かつ濃厚なチーズムースとミルク感溢れるマスカルポーネチーズ生クリームに、旬のいちごとフランボワーズジャムの甘酸っぱさをアクセントに加えた春限定の「生食感チーズケーキ」。チーズといちごが絶妙な相性で一体となった印象的な美味しさです。【お届け期間】5月1日～10日直径約12cm 3,700円(税込)

アイスバターサンド

香り高い北海道産発酵バターに生クリームをふんわりと合わせた口どけなめらかなバタークリームを、ミルクの豊かな風味が広がるクッキーでサンド。お好きなタイミングで解凍いただき、サクサクのクッキーととろけるクリームをお楽しみいただけます。凍ったままアイスのようにもお召し上がりいただけます。【お届け期間】5月4日～8月頃[5個入] 1,750円(税込)

全国発送ギフト

バラをあしらった「母の日限定メッセージタグ」をご希望の方にお付けいたします。

タグの裏面には自由にお使いいただけるメッセージスペースを設けています。 あなたの手書きの言葉が、お母さんにとっては一番の贈り物になるはずです。 心からの感謝と愛を、真っ直ぐに届けてみませんか。

きのとやバームクーヘン

北海道産の良質な小麦粉・発酵バター・生クリーム・てんさい糖を使い、配合と製法に工夫を凝らして丁寧に焼き上げました。しっとりやわらかな口当たり、上品な甘さとコクが際立ちます。[Sサイズ] 1,750円(税込)[Mサイズ] 2,700円(税込)

きのとやクッキー

発売から、お客様に長く愛され続けているクッキーです。繊細でサクッと軽い口当たりで老若男女問わずお召し上がりいただけます。アマンド、ショコラ、マカダミア、セサミの4種類の味わいをお楽しみください。[12枚入] 1,400円(税込)[24枚入] 2,700円(税込)[36枚入] 4,000円(税込)

くるみのキャラメルサンド

香ばしくローストしたくるみと、北海道余市の赤ワインで漬けたレーズンをやわらかなキャラメルクリームと、アーモンドを入れ香ばしく焼き上げたクッキーでサンド。厚みのあるキャラメルクリームとサクサクのクッキーが絶妙です。[2個入] 700円(税込)[4個入] 1,350円(税込)[6個入] 2,000円(税込)

母の日フラワーギフトセット

おいしいお菓子と美しいボックスフラワーを組み合わせた特別なギフトセット。上質な木製ボックスの中に、色鮮やかなプリザーブドフラワーを丁寧にアレンジしました。素材の風味や食感を大切にした4種に味わいの「きのとやクッキー」、北海道産の良質な素材にこだわり、しっとりやわらかな口当たりの「きのとやバームクーヘン」の2種類のセットをご用意しております。[バームクーヘンS1個セット] 3,600円(税込)[きのとやクッキー24枚入セット] 4,550円(税込)

会社概要

https://www.kinotoya.com/special-feature/mothersday26/

名称：株式会社きのとや所在地：北海道札幌市東区東苗穂5条3丁目7-36設立：1985年12月代表：代表取締役社長 中田英史[公式サイト] https://www.kinotoya.com/[公式SNS]Instagram ：@kinotoya (https://www.instagram.com/kinotoya/)LINE ：@kinotoya (https://lin.ee/ZzKQhCP)X（旧Twitter）：@kinotoya (https://x.com/kinotoya)「きのとや」は、1983年に北海道・札幌で誕生した、40年以上続く洋菓子店です。北海道の豊かな恵みを大切にこの地でお菓子づくりを続け、美味しさで感動をお届けします。[本件に関するお問い合せ]北海道コンフェクトグループ内(株)きのとや 星・伊藤 Mail: hansoku@kinotoya.com Tel:011-786-6161