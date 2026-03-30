ミニストップは、現在販売中の、片手で手軽に食べられる本体価格１０８円※1のもち麦おにぎり商品「わかめごはん」、「梅こんぶ」、「スパイシーカレーピラフ」、「旨辛ビビンバ」を、３月３１日（火）にリニューアル新発売します。もち麦、中具の素材にこだわった、お手頃価格なおにぎりに、さらに身体に優しい食物繊維を加えました。 もち麦おにぎり４品のリニューアル新発売に先立ち、３月２４日（火）より、新しい春を感じる色彩と味覚のもち麦おにぎり新商品「小えびと枝豆」を販売中です。また、ミニストップの人気の具材の手巻おにぎり３種類、「手巻ツナマヨネーズ」、「手巻しゃけ（大麦入り）」、「手巻明太子マヨネーズ（大麦入り）」も、本体価格１４８円※1のお求めやすい価格で販売中です。 ミニストップは今後も、食感、素材にこだわった商品を開発・発売してまいります。※1 本体価格１０８円ならびに本体価格１４８円は、いずれも税抜価格です。

【商品情報① ３月３１日（火）リニューアル新発売 もち麦使用食物繊維入り商品】

⚫商品名 わかめごはん⚫ミニストップ本体価格 １０８円（税込価格１１６．６４円）※2⚫発売日 ３月３１日（火）⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※3⚫商品特長 原料を見直した旨みと風味のある白だしで炊き上げた上品なもち麦入りご飯に、わかめ、白ごまを加えた、シンプルなおにぎりです。※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※3 一部取り扱いの無い店舗がございます。

⚫商品名 梅こんぶ⚫ミニストップ本体価格 １０８円（税込価格１１６．６４円）※2⚫発売日 ３月３１日（火）⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※3⚫商品特長 原料を見直した旨みと風味のある白だしで炊き上げた上品なもち麦入りご飯に、カリカリ梅、白ごま、ゆかり、おかか入り昆布を加えた、さっぱりとした味わいのおにぎりです。※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※3 一部取り扱いの無い店舗がございます。

⚫商品名 スパイシーカレーピラフ⚫ミニストップ本体価格 １０８円（税込価格１１６．６４円）※2⚫発売日 ３月３１日（火）⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※3⚫商品特長 旨みを増すためにブイヨンを入れて炊き上げたもち麦入りごはんに、香辛料をしっかりときかせたスパイシーな味わいの、カレーピラフおにぎりです。※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※3 一部取り扱いの無い店舗がございます。

⚫商品名 旨辛ビビンバ⚫ミニストップ本体価格 １０８円（税込価格１１６．６４円）※2⚫発売日 ３月３１日（火）⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※3⚫商品特長 ピリッと辛く旨味のある韓国風もち麦入りご飯に、人参、みどり野沢菜、もやし、コチュジャン、ごま油、白ごまを混ぜ込んだ、旨味と辛味のあるおにぎりです。※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※3 一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品情報② ３月２４日（火）新発売 もち麦使用食物繊維入り商品】

⚫商品名 小えびと枝豆⚫ミニストップ本体価格 １０８円（税込価格１１６．６４円）※2⚫発売日 ３月２４日（火）⚫発売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※3⚫商品特長 白だしで炊き上げたご飯に、枝豆、えび、天かす、白だし、醤油、あおさを混ぜ込みました。食物繊維を摂れる、春の訪れを感じさせる色合いのおにぎりです。※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※3 一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品情報③ 販売中 定番の手巻おにぎり商品】

⚫商品名 手巻ツナマヨネーズ⚫ミニストップ本体価格 １４８円（税込価格１５９．８４円）※2⚫販売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※3⚫商品特長 だし醤油、うま味調味料、ほんのりとした甘みの上白糖を用いたツナマヨネーズを中具に入れた、定番の手巻おにぎりです。※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※3 一部取り扱いの無い店舗がございます。

⚫商品名 手巻しゃけ（大麦入り）⚫ミニストップ本体価格 １４８円（税込価格１５９．８４円）※2⚫販売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※3⚫商品特長 サステナブルな、アラスカ産の天然白鮭フレークを中具に入れた、定番の大麦入り手巻おにぎりです。※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※3 一部取り扱いの無い店舗がございます。

⚫商品名 手巻明太子マヨネーズ（大麦入り）⚫ミニストップ本体価格 １４８円（税込価格１５９．８４円）※2⚫販売地区 全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）※3⚫商品特長 辛子明太子、マヨネーズ、牡蠣だし醤油を混合した明太子マヨネーズを中具に入れた、定番の大麦入り手巻おにぎりです。※2 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。※3 一部取り扱いの無い店舗がございます。