タイ・バンコク発 ― バンコクを象徴するホテル「デュシタニ・バンコク」は、タイの新年を祝う水かけ祭り「ソンクラーン」にあわせ、風水においても良い“気”が流れるロケーションとして知られる同ホテルでの滞在を楽しめる期間限定宿泊プラン「ソンクラーン・エスケープ・イン・バンコク(Songkran Escape in Bangkok)」を提供いたします。





デュシタニ・バンコク ソンクラーンイメージ

デュシタニ・バンコク客室





毎年4月、タイでは精神性と祝祭性が融合した特別な新年「ソンクラーン」が祝われます。2026年4月13日から15日にかけてバンコクがこの祝祭を迎えるにあたり、デュシタニ・バンコクでは、文化との深い結びつきを大切にした、洗練された本格的な体験を提供します。





ソンクラーンで最も活気に満ちるエリアのひとつ、シーロム通りの中心に位置し、ルンピニー公園の緑を望むデュシタニ・バンコクは、都市のにぎわいと五つ星ホテルならではの静寂という、2つの魅力を同時に享受できる希少な存在です。水かけ祭りの熱気あふれる祝祭にすぐアクセスできる一方で、ホテル内では落ち着いたひとときを過ごすことができます。





また同ホテルは、2025年より段階的に開業が進む複合開発「デュシット・セントラルパーク」内に位置し、広大な緑と都市のダイナミズムが共存する環境の中で、自然と都市のエネルギーの調和を感じられる場所として知られています。風水の観点からも、ルンピニー公園を望むこのエリアは、古くから幸運とポジティブなエネルギーが集まる縁起の良い場所とされ、新しい一年の始まりを迎えるのにふさわしいロケーションといわれています。





デュシット・セントラルパーク





■タイの新年を祝うソンクラーン期間限定宿泊プラン「ソンクラーン・エスケープ・イン・バンコク」

ソンクラーンは、タイにおいて「再生」と「新しい始まり」を象徴する祝祭。街では水かけ祭りが行われ、国中が祝福ムードに包まれます。本プランでは、祝祭の精神とつながりながらも、快適性と特別な体験を両立する2泊の滞在をご提案します。





【プラン内容】

●提供期間 ：2026年4月11日～19日(予約締切：2026年4月13日)

●料金 ：2泊THB 40,060(税・サ別)～

●プラン内容：

＜プレミアルーム宿泊＞

・2泊の宿泊(朝食付き、2名様分)

・ポルシェによる片道送迎

・レストラン「Pavilion」でのタイ料理セットディナー(1回、料理のみ、2名様分)

・1970 Barでのカクテル(1名様1杯、1室最大2杯まで)

・防水ポーチやアイウェアを含むソンクラーン・サバイバルキット

●プラン詳細・ご予約・お問合せ：

公式ウェブサイト： https://www.dusit.com/dusitthani-bangkok/specialoffers/songkran-escape-in-bangkok/

電話 ： +66 2200 9000





デュシタニ・バンコクの客室は、大きな窓からルンピニー公園とバンコクのスカイラインを望む設計となっており、都市にいながら自然のエネルギーを感じられます。ホテルはシーロム地区に位置し、ソンクラーンで最も賑わうエリアのひとつにも近く、街の祝祭に参加するにも理想的なロケーションです。水かけ祭りを楽しんだ後は、ルンピニー公園を望む客室で静かなひとときを過ごし、バンコクならではの祝祭体験とラグジュアリーな滞在を同時にお楽しみいただけます。





自然のエネルギー、都市の活気、そしてタイの伝統文化が重なるソンクラーン。2026年、タイが新しい年を迎えるにあたり、デュシタニ・バンコクは、首都で最もダイナミックな祝祭への洗練されたゲートウェイとして、安らぎと本物の文化、そして心に残る体験を提供します。





風水においても“良い気”が流れるとされるこの特別なロケーションで、ルンピニー公園の景色とともに、バンコクならではの祝祭のエネルギーを感じながら、心身をリフレッシュし、新しい一年に向けて前向きなスタートを切る特別なひとときをお過ごしください。





■デュシタニ・バンコク 公式ウェブサイト： https://www.dusit.com/dusitthani-bangkok/ja/