上級者向け(使う人のあまりいない)の特殊な(微妙な)サービスを提供する、インターネットサービスプロバイダーの株式会社インターリンク(東京都豊島区、代表取締役：横山 正、以下 インターリンク)は、当社が開催した、さくらみみの「猫耳イラストコンテスト」を通じて集まった支援金99,950円を、保護猫活動団体「大阪さくらねこの会」に寄付したことをお知らせいたします。





大阪さくらねこの会





本取り組みでは、応募作品1点につき100円、投票1票につき10円として、寄付額を決定する仕組みを採用しており、今回は以下の通りとなりました。たくさんのご応募と投票をいただきましたことを、心より御礼申し上げます。





＜寄付額内訳＞

・応募作品：487作品×100円＝48,700円

・投票数 ：5,125票×10円＝51,250円

合計寄付額：99,950円





大阪さくらねこの会様領収書





さくらみみとは、管理と見守りをされている「地域猫」の目印です。屋外で過酷な環境のもとにいる猫たちを増やさないためにおこなわれた不妊手術済みの印として、耳先をさくらの花びらの形にカットされています。この印が無いと、何度も捕獲されて麻酔をかけられるリスクが生じてしまいます。インターリンクは、さくらみみを多くの人に知ってもらいたい思いから、今後も動物愛護団体・活動を支援してまいります。









■寄付先団体について

大阪さくらねこの会： https://x.com/juso_sakuraneko





大阪を中心に、地域猫活動やTNR(捕獲・不妊手術・元の場所へ戻す活動)を行い、殺処分ゼロを目指した活動を続けている団体です。地域猫の保護や医療支援など、現場に密着した活動を行っています。









■大阪さくらねこの会 代表 原田様 コメント

この度はとても高額なご支援を誠にありがとうございます。

大変嬉しく思うとともに、身が引き締まる思いでございます。





たくさんの素晴らしいイラストのご応募をありがとうございました。ご支援金はTNRや保護猫の医療費に大切に使わせていただきます。普段触れることのないオタクカルチャーの皆様の思考やユーモア、イラストの精度など、すべてのレベルの高さに驚き、視野を広げるまたとない機会となりました。





皆様の深い知識と情熱、対象に対する愛の深さに、心より敬意を表します。

また、皆が楽しい気持ちでコンテストに参加しながら、さくらみみやTNRの啓発という素敵な企画で社会貢献を続けていらっしゃる株式会社インターリンク様の外柔内剛の絶妙さにも脱帽でございます。





さくらねこや保護猫に優しい目を向けてくださる方が増える機会にもなりました。感謝の気持ちでいっぱいです。









■さくらみみの「猫耳イラストコンテスト」寄付実績

2025年

保護猫カフェ CATLOAF

寄付額：63,420円

https://note.interlink.blog/n/n80acfe3a6110





2024年

動物愛護団体 公益財団法人動物環境・福祉協会Eva

寄付額：97,560円

https://note.interlink.blog/n/n18c9deb92d4d





2023年

保護猫活動団体 特定非営利活動法人 CAIT SITH

寄付額：78,190円

https://interlink.blog/2023/04/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3









【会社概要】

株式会社インターリンク https://www.interlink.or.jp/





日本のインターネット黎明期である1995年よりサービスを開始した、今年で31年目を迎えた老舗ISP。2000年よりドメイン名登録事業を開始、2006年10月、日本で8社目のICANN公認レジストラに認定されました。2014年1月、Googleの日本におけるレジストラパートナーとして日本語初の新gTLD「.みんな」の登録受付、同年より新gTLD「.moe」や「.earth」の運営を開始。2015年10月には取扱ドメイン数が日本最大となる1,000種類を突破しています。オタク川柳大賞や、社会貢献活動として仮想世界のセカンドライフで赤い羽根共同募金を毎年実施しており、フェムトグロース・ワン投資事業有限責任組合、フェムトグロース・スリー投資事業有限責任組合にて、ベンチャー企業の支援も積極的に取り組んでいます。2020年6月1日、本社オフィスを閉鎖し、ノマドワーク(テレワーク＋WeWork)体制に移行。2022年5月16日より週休3日制度を試験導入しています。 https://www.interlink.or.jp/new/2022/0510.html