【オリックス不動産／オリックス／オリックス環境】グループ連携で杉乃井ホテル「中館」のアルミ窓を水平リサイクル









建物左：2025年1月に閉館した 別府温泉 杉乃井ホテル「中館」





















窓をガラスとアルミサッシに分離









本取り組みは、オリックスおよびオリックス環境が確立したアルミ窓全体の水平リサイクルのスキーム※1（以下「本スキーム」）を活用し、不動産事業と環境事業の連携によりサーキュラーエコノミーを実現したものです。本スキームの九州での実現は、今回が初となります。