てとてとマーケットプロジェクト事務局(株式会社ゲイン)は、親子で楽しめるワークショップやクラフト、こだわりフードが勢揃いする「てとてとマーケット vol.2」を、2026年4月25日(土)～26日(日)に愛・地球博記念公園(モリコロパーク)大芝生広場で開催いたします。全国で活動する作家によるワークショップや動物とのふれあい、こだわりのフードやキッチンカーなど、“たのしい”が詰まった週末を、入場無料でお届けいたします。ぜひ、お楽しみください。





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●開催主旨

親子で楽しめるワークショップやアイテムが揃う、親子のためのホリデーイベント『てとてとマーケット』を今年も開催します。

親子で手を繋いで会場をめぐったり、手作業のワークショップを楽しんだり、手づくりのクラフトアイテムを購入したり……親子で休日を思う存分楽しんでもらえたら。そんな想いを込めたイベントです。

また、子どもたちに手で何かをつくる楽しさや喜びを感じてもらえる場を提供したい、普段はなかなか体験できない少し特別な体験をしてもらいたい、という想いも込めたイベントです。









●「てとてとマーケット」とは？

親子でものづくりを楽しめるバリエーション豊かなワークショップを中心に、個性豊かなクラフト＆アート作家たちによるアイテムや雑貨の販売、こだわりのフードなど、親子で夢中になれる“たのしい”がいっぱいのイベントです。イベント目的でご来場いただいた親子はもちろん、ふらっとモリコロパークにご来場した親子も、手と手をつないで心豊かな休日をお過ごしください。









●開催概要

開催日： 2026年4月25日(土)～4月26日(日) ※2日間

時間 ： 10：00～17：00 ※雨天決行、荒天中止

会場 ： 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 大芝生広場

(愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1)

主催 ： てとてとマーケットプロジェクト

後援 ： 愛知県、長久手市、名古屋市教育委員会、一般社団法人愛知県観光協会、

公益財団法人名古屋観光コンベンションビューロー、

公益財団法人愛知県都市整備協会

入場料： 入場無料

URL ： https://www.instagram.com/tetotetomarket/









●コンテンツ

■スペシャルイベントゾーン

全国で活躍する作家やクリエイターによる特別なワークショップ、販売会の実施や子どもたちが大好きな動物とのふれあいを楽しめる動物園などスペシャルなイベントを開催。親子で特別な体験をお楽しみいただけます。





◆スペシャルイベント1「パッケージクラフトアーティスト高橋 和真さんのワークショップ」

「パッケージクラフト」とは、市販されているお菓子などの空箱を使った紙工作のこと。パッケージクラフトアーティスト・高橋 和真さんによるワークショップを開催。今回はお菓子の「ビスコ」の箱を使ってお花やランタン、ロボットを作ります。身近なお菓子の箱を使った美味しくて楽しい工作を体験できます。





開催時間：10：00～17：00 ※最終受付16：00

定員 ：1日70名限定 ※随時受付。なくなり次第終了

参加費 ：1人1,000円(ビスコ1箱付き)

対象年齢：小学生以下

所要時間：30分～50分





スペシャルイベント_パッケージクラフトWS





◆スペシャルイベント2「粘土作家ぽぼっと。さんの粘土ワークショップ＆作品販売会」

ジンベエ餅や柴犬ぱんをはじめとしたオリジナルキャラクターの「食べられそうで食べられない、不思議でかわいい粘土細工」を作る粘土作家ぽぼっと。さんによるワークショップ＆販売会を開催。子供のころから粘土細工作りに励んできたぽぼっと。さんの想いが子どもたちにも伝わり、豊かな時間を過ごせます。





開催時間：10：00～17：00 ※最終受付16：00

定員 ：ワークショップ：1日20名限定

※随時受付。なくなり次第終了。販売会は終日開催

参加費 ：1人1,000円 ※ワークショップの参加費

対象年齢：小学生以下 ※ワークショップは小学生以下のお子様限定となります。

所要時間：約60分





スペシャルイベント_粘土作家ぽぼっと。さん





◆スペシャルイベント3「Joy Candle ジェルキャンドルワークショップ」

グラスの中に色鮮やかな砂を敷き詰めてガラス細工を配置すれば、世界に一つだけのキャンドルが完成するジェルキャンドルのワークショップ。会場には、大人気キャラクター「すみっコぐらし」のガラス細工もご用意！思い思いにガラス細工をならべて自分だけのジェルキャンドルを作ろう！





開催時間：10：00～17：00 ※最終受付16：00

定員 ：1日100名限定 ※随時受付。なくなり次第終了

参加費 ：1人2,090円～

対象年齢：3歳以上

所要時間：約20分 ※作品のお渡しまで別途40分





スペシャルイベント_ジェルキャンドルWS





◆スペシャルイベント4「体感！ふれあい動物園」

もふもふのウサギやモルモットにリクガメにフクロウなど9種類の動物とふれあえる動物園がやってくる。動物たちとふれあえて・インパクトがあって・思い出に残る楽しい時間を動物の専門家が演出。子どもはもちろん、大人も一緒に楽しいひと時をお過ごしください。

【株式会社 青空/体感！ふれあい動物園/愛知県長久手市茨ケ廻問乙1533-1/展示/動本第1744号/R8.3.10/R13.3.9/森 亮介】





開催時間：10：00～17：00

※「体感！ふれあい動物園」の参加費、定員はありません。12時～13時はお昼休憩になります。





スペシャルイベント_ふれあい動物園





■ワークショップゾーン

足形ワークショップや染物の体験など親子で物作り体験ができるバラエティ豊かなワークショップのゾーン。





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■お買いものゾーン

作り手の想いが詰まった、かわいらしい手作りクラフトアイテムがいっぱいのお買いものゾーン。





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■おやつゾーン

地元愛知県の食材を使ったこだわりのスイーツやパンにジュースなどを集めたおやつのゾーン





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■キッチンカーゾーン

おしゃれなキッチンカーから味もボリュームも満点の親子で食事を楽しむことができるゾーン





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●アクセス ※愛・地球博記念公園(モリコロパーク)

当日は公園駐車場が大変混雑いたします。公共交通機関でのご来場をお願いします。

その際は、混雑を避け、時間に余裕を持ってご来場ください。





■電車・バス

・地下鉄「藤が丘」→東部丘陵線(リニモ)「愛・地球博記念公園」下車

・愛知環状鉄道「八草」→東部丘陵線(リニモ)「愛・地球博記念公園」下車

・名古屋駅、中部国際空港、豊田市(ホテルトヨタキャッスル発、新豊田駅経由)、

尾張瀬戸駅、岐阜県西濃地方(道の駅「パレットピアおおの」発、名神大垣、安八経由)

→名鉄バス「愛・地球博記念公園」下車





■自動車

・東名高速道路・日進JCTから分岐して名古屋瀬戸道路へ、

長久手ICから東へ約5分

・東名高速道路・名古屋ICから東へ約20分