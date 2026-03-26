医療法人社団 鴻愛会（所在地：埼玉県鴻巣市）は、2026年3月17日、「鴻愛会 Social Goodプロジェクト アニュアルレポート2025」を公開いたしました。本レポートは、2025年2月に実施したクラウドファンディングへのご支援に対するご報告であるとともに、その後の実践と、地域の中で生まれた変化、そして今後の展望をまとめたものです。

クラウドファンディングから始まった挑戦

本プロジェクトは、医療の枠を超え、地域の中で人と人とのつながりを生み出すことを目的に、クラウドファンディングを通じてスタートしました。ご支援いただいた多くの皆さまに、心より御礼申し上げます。皆さまの応援があったからこそ、私たちの取り組みは病院の外へと広がり、地域の中で新たな関係性が生まれています。

数字で見る、地域への広がり

https://readyfor.jp/projects/communitynurse-gogo

本レポートでは、取り組みの成果を以下の通り可視化しています。■出会った住民：3,142人■院外おせっかい協力者・団体：86■引き出したウェルビーイングプラン（WP）：150件■実現したウェルビーイングプラン：88件■イベント開催数：61件これらの数字は、単なる活動量ではなく、地域の中に新しいつながりや役割が生まれていることを示しています。※WP（ウェルビーイングプラン）とは、住民一人ひとりの「やりたい」「好き」を起点とした願いのこと

見どころ｜“病院の外”で生まれる医療のかたち

本レポートでは、医療機関の枠を超えた取り組みを紹介しています。

● 地域に出向く実践「MEET＋」

医療者が地域に出向き、日常の中に健康との接点を創出。「病院に来る前の関係づくり」を実現しています。

● 畑を起点としたコミュニティ「こうのすえん」

畑という共通の場を通じて、人が自然に集まり、役割とつながりが生まれるプロセスを構築しています。

● 病院の外へ広がる地域医療

医療機関が地域のハブとなり、人と人をつなぐ“新しい地域医療モデル”を実践しています。

目指す社会「共に生きる」地域共生社会へ

鴻愛会は、「共に生きる」地域共生社会の実現を目指しています。医療や介護が必要になっても、その人らしく地域で暮らし続けられる社会へ。人とヒトが自然につながり合い、支え合う関係性が日常の中にある社会の実現に取り組んでいます。

今後も鴻愛会は、医療と地域をつなぐ取り組みをさらに深化させ、地域の中で「つながり」が自然に生まれる仕組みづくりを進めてまいります。

アニュアルレポートについて

本レポートには、数字だけではなく、現場で生まれている変化や温かいエピソードも多数掲載しています。数字だけでなく、現場で生まれている変化や具体的なエピソードも収録しており、これからの地域医療のあり方を考える一冊となっています。ぜひご覧いただけますと幸いです。▼ 2025年度アニュアルレポート（PDF）https://kouaikai.net/report/261/

本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み

医療法人社団鴻愛会こうのす共生病院 広報室電話：048-541-1131メール：info@kouaikai.jp公式サイト：https://kouaikai.jp/Social Goodプロジェクトページ：https://kouaikai.net/sgpj/見学をご希望の病院関係者様、取材をご希望のメディア関係者様は、広報室までお気軽にご連絡ください。