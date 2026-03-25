渋谷サクラステージで「しぶやさくらまつり」開催

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下、「東急不動産」）は、渋谷サクラステージ（東京都渋谷区）を含む桜丘エリアにおいて、渋谷駅前共栄会とともに、「しぶやさくらまつり」を2026年3月27日(金)から開催することをお知らせいたします。

渋谷サクラステージ内の屋外スペース「にぎわいSTAGE」やイベントスペース「BLOOM GATE」を中心に、エリアの象徴である桜の季節ならではのイベントを開催します。

施設を象徴する季節のイベントとして、渋谷サクラステージのイベントスペース「BLOOM GATE」、「にぎわいSTAGE」において、キャラクター「桜ミク」のイベントや「さくらパンまつり」などを開催します。

さくら坂では3月27日(金)18時から桜並木の点灯、渋谷サクラステージの桜丘広場では提灯のライトアップを行います。また、4月5日(日)14時15分から1時間30分の間、「GMO渋谷さくら散歩」と題し、さくら坂の車道部分を歩行者専用とし、桜並木の中を歩きながら満喫いただけます。

■ 各種イベント概要（一部）

▼桜ミク×Shibuya Sakura Stage

バーチャルシンガー「初音ミク」の派生キャラクター「桜ミク」のイベントをブルームゲートで実施します。グッズ・コラボドリンクのほか、館内各所を巡るスタンプラリーを実施し、施設全体で春の訪れを演出します。さらに館内店舗での購入特典（マストバイキャンペーン）も実施し、ショッピングやお食事とともに桜ミクの世界観をお楽しみいただける10日間です。

日時：4月3日(金) ～4月12日(日)

場所：渋谷サクラステージ 3階イベントスペース「BLOOM GATE」

▼さくらパンまつり2026

パンの研究所「パンラボ」を主宰する池田浩明氏が厳選した、至極のベーカリーが今年も渋谷に集結します。東京各地の名店のほか、関西・九州の店舗もお楽しみいただけます。

日時：4月4日(土)、4月5日(日) 11:00～17:00

場所：渋谷サクラステージ 屋外スペース「にぎわいSTAGE」

WEBサイト： https://panfes.404shibuya.tokyo/

※出店の詳細はWEBサイトをご確認ください。

▼Jember Fashion Carnaval

渋谷サクラステージ内にキャンパスがある日本経済大学による誘致で、インドンドネシアが誇る世界的カーニバル「Jember Fashion Carnaval」が渋谷に登場します。インドネシア・東ジャワ州ジェンベル市で毎年開催される「Jember Fashion Carnaval」は、2003年の創設以来、壮麗な衣装と圧巻のパレードで世界的な注目を集めてきました。フランスやシンガポールでの巡演を経て、このたび日本とインドネシアの文化交流、日本での披露の場として、しぶやさくらまつりに特別出演します。

[パレード]

日時：3月27日（金）11:45~13:00 及び3月27日(金)、28日(土)午後に複数回実施

場所：渋谷サクラステージ イベントスペース「BLOOM GATE」及び「にぎわいSTAGE」間

[インドネシア交流ステージ]

日時： 3月28日（土）

12:30～13:00 インドネシア・バリ舞踊「サマディーバリ」

14:30～15:00 インドネシア・バリ音楽パフォーマンス「Bli Bagus」

17:30～18:00 インドネシア・バリ舞踏「ナタラジャ・バリ」

場所：渋谷サクラステージ イベントスペース「BLOOM GATE」

※内容、コスチューム等は予告なく変更となる場合があります

▼日本のいいお酒～桜の章～（ポップアップショップ）

日本の名酒、よりすぐり。サクラ色や新鮮さをイメージした「春の到来・新天地」をテーマとした、国産ワイン・国産のお酒を多数ご用意します。

日時：4月2日(木)～10日(金) 11:00～22:00

場所：渋谷サクラステージ 2階東急ストア横スペース

▼まちの美化運動についての展示

渋谷駅前共栄会が取り組むまちの美化運動について、その活動の歴史や、関連する展示を行います。

日時：3月27日(土)、28日(日) 11:00～17:00

場所：MABLs SHIBUYA BASE 東京都渋谷区桜丘町16-2 サクラブルーム 1 階（https://mabls.jp/）

共催：渋谷駅前共栄会・東京大学渋谷まちづくりゼミ・東京大学 DLX Design Lab・東京大学 獣医動物行動学研究室・街ネズミ写真家 原啓義氏

協力：東急不動産株式会社(MABLs)

■春アイテム・メニューを提供

渋谷サクラステージ内の飲食店においても、春を感じるメニューを提供します。一部を紹介します。

▼スターバックスコーヒー（3階）

商品：ストロベリーダブルティーフローズン

提供期間：～3月31日（火）

価格：To Go 776円、For Here 790円（税込）

春の風物詩であるさくらアリュールティーとピーチトランクイリティーにストロベリー果肉を合わせたTea＆Cafe限定のフローズンビバレッジです。

▼Stand Pho You（4階）

商品：冷やし白胡麻坦々フォー レモングラスの薫り

提供期間：3月27（金）～4月5日(日)

価格：1,400円（税込）

定番の香ばしい白胡麻坦々の味付けに、高温で揚げたレモングラスが華やかに薫ります。香りの掛け算が食欲をそそる、思わずすすりたくなる逸品です。

■しぶやさくらまつり概要

・各種イベント

日時：3月27日(金)～4月5日(日)

場所：渋谷サクラステージ、その他周辺の桜丘エリア

・GMO桜ライトアップ

日時：3月27日(金)～4月5日(日) 18時～21時 ※3月27日(金)18時点灯

場所：さくら坂

・GMO渋谷さくら散歩

日時：4月5日(日) 14:15~15:45

場所：さくら坂

・スタンプラリー

日時：3月27日(金)・28日(土)

場所：桜丘全域(ラリースポット8か所)

※渋谷サクラステージ各所・MABLs SHBUYA BASE(東京都渋谷区桜丘町16-2 サクラブルーム)にもスポットを設置します。

・提灯

日時：3月23日(月)～4月5日(日)

場所：渋谷サクラステージ2階 桜丘広場

主催：しぶやさくらまつり実行委員会（渋谷駅前共栄会・東急不動産株式会社）

イベント情報：http://shibuyakyoueikai.com/

■施設概要

名称：Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）

所在地：東京都渋谷区桜丘町1-1ほか

HP：https://www.shibuya-sakura-stage.com/

■広域渋谷圏における東急不動産の取り組み「LIFE LAND SHIBUYA」

東急グループでは、渋谷駅を中心とした半径約 2.5km のエリアを広域渋谷圏とし注力しています。

「LIFE LAND SHIBUYA」は、東急不動産ホールディングスグループによる広域渋谷圏のまちづくりコンセプトです。渋谷、原宿、表参道、代々木、代官山、恵比寿など、個性豊かな街々が隣り合うエリアで「人」起点のまちづくりを進め、「新しい」が生まれ続けるワクワクを届けます。

LIFE LAND SHIBUYA HP：

https://life-land-shibuya.com

広域渋谷圏のまちづくり HP：

https://www.tokyuland.co.jp/urban/area/shibuya.html(https://www.tokyu-land.co.jp/urban/area/shibuya.html)