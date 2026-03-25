キャノピーbyヒルトン大阪梅田 キャンプをテーマにした「キャンパーノ・ビアガーデン」を期間限定開催

UKホテルマネジメント合同会社キャンパーノ・ビアガーデン イメージ

【2026年3月25日】キャノピーbyヒルトン大阪梅田（大阪市北区大深町、総支配人スリジャン・ヴァデラ）は、2026年4月24日（金）より期間限定で、ホテル11階のバー＆ラウンジ「!JaJa!Bar（ジャジャバー）」にて、大阪発のアウトドアブランド「DOD」とコラボレーションした「キャンパーノ・ビアガーデン」を開催いたします。

「キャンパーノ・ビアガーデン」という名称は、DODが実際の商品名でも展開している独自のネーミングスタイルをヒントに誕生したもので、「“キャンパーの”ビアガーデン」を表現しています。

DODは「Stay Crazy」をコンセプトに掲げる、ユニークで自由な発想に満ちたアウトドアブランドです。遊び心あるデザインで多くの著名人からも愛され、キャンプの楽しさを日常へと広げてきました。オンライン販売を中心としたブランドのため、実物を手に取れる機会が少なく、今回のようにDODのアイテムで彩られた空間を体験できる場は貴重です。キャノピーbyヒルトン大阪梅田もまた、遊び心ある館内デザインや、アート・ファッション・ローカルカルチャーなどを通して “今の大阪” の多様な魅力をホテル全体で表現してきた、地域に根差すプレミアムライフスタイルホテルです。

「自由を楽しむ大人のライフスタイル」という共通する価値観、そして遊び心を大切にする両者の想いが共鳴し、このコラボレーションが誕生しました。DODのアウトドア用品で装飾された空間で、キャンプ飯から着想を得た料理やドリンクとともに、まるで「“キャンパーの”ビアガーデン」で過ごすような特別なひとときをお楽しみいただけます。

◆人気のキャンプ飯も！キャンプ気分を盛り上げるアウトドアフード

串焼き各種イメージ海鮮アヒージョ 海老、ホタテ、イカ、ドライトマト、ガーリック（サワードゥブレッド付き）ベーコン巻き団子串のグリル はちみつ梅ソース添えグリルド ホットドッグ 大阪風牛すじ煮込み、七味、フライドオニオン

キャンプの高揚感やワクワク感を都会のホテルで気軽に楽しんでいただけるよう、「キャンパーノ・ビアガーデン」ではアウトドアらしさを感じるメニューをご用意しました。フードは 4品・5品・6品から選べるセットプラン（90分飲み放題付き、6,000円～） のほか、すべてのお料理をアラカルトでもお楽しみいただけます。テラス席と屋内のどちらでもご利用いただけ、雨天時は屋内でお楽しみいただけます。お仕事帰りやご友人との集まりに、シーンに合わせて幅広くご利用いただけます。

今回のメニューには、DODのアプリ会員を中心としたファンコミュニティに向けて実施した「キャンプ飯アンケート」で寄せられた声を反映したメニューも含まれています。なかでも、アンケートで支持を集めた海鮮アヒージョは、海老、ホタテ、イカにドライトマトとガーリックを効かせ、キャンプで人気の定番メニューをホテルならではのバランスで贅沢に再現しました。まさに、ユーザーの声を取り入れたキャンプ飯です。他にも、スモーキートマトソースの香ばしい風味が楽しめるチーズガーリックブレッド、ジューシーなグリルチキン串や牛串、素材の旨みを引き出したグリル野菜、キャンプの遊び心を感じるベーコン巻き団子のグリル（はちみつ梅ソース添え）、そしてキャンプスイーツとしておなじみのスモアスキレットなど、焚き火料理を思わせるキャンプ気分満載のラインナップをご用意しました。

◆好評のオリジナルクラフトビール『DOYASA!』も！ウェルカムクラフトビール付きの90分フリーフロー

セットプランにはすべて 90分の飲み放題が付き、最初の1杯は以下から選べるウェルカムクラフトビールをご用意しています。

- ホテルオリジナルクラフトビール『DOYASA!』ジンジャー・フレーバー・ビア- 【大阪・淡路】上方ビール- 【大阪・高槻】國乃長ビール（壽酒造）

『DOYASA!』ジンジャー・フレーバー・ビアは、大阪・淡路のクラフトビールブランド「上方ビール」のセゾンスタイル「セントセゾン」をベースに、大阪名物・紅生姜に着想を得て、生姜をきかせた爽やかなクラフトビールに仕上げた一杯です。昨年の初登場時にも大好評で、今年も継続して提供いたします。

ウェルカムクラフトビールの後は、会場内のビバレッジステーションで、生ビール、ワイン、スピリッツ、カクテル、ノンアルコールドリンクなどをご自由にお楽しみいただけます。お好きなリキュールやソフトドリンクを組み合わせて、自分だけのオリジナルカクテルをお作りいただくこともできます。カクテルの割合も自分好みに調整できる、キャンプらしい自由度の高い飲み放題が特徴です。

■「キャンパーノ・ビアガーデン」概要

販売期間： 2026年4月24日（金）～10月31日（土）

営業時間： 平日…17:30～22:00（ラストエントリー 20:00）

土日祝日…14:00～ / 16:00～ / 18:00～ / 20:00～ の 4部制（各回2時間制）

場 所： 11階 バー＆ラウンジ「!JaJa!Bar（ジャジャバー）」

※前日18時時点で翌日の降水確率が60％以上の場合は屋内開催となります。

当日の天候回復が見込まれる場合は、屋外での開催に切り替える場合があります。

予約方法： 本日3月25日（水）より受付開始。

公式ホームページ、もしくはお電話 06-7658-5300 （代表）にて承ります。

ご予約はこちら :https://canopy-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/jaja-beer-garden

セットメニュー：

「キャンパーノ・ビアガーデン」 4品の厳選フード＋飲み放題（90分制） 6,000円

チーズガーリックブレッド スモーキートマトソース添え

豚バラ肉串焼きの炭火焼き風、グリルチキン串焼き、グリル野菜の串焼き（各1本）

「キャンパーノ・ビアガーデン」 5品の厳選フード＋飲み放題（90分制） 8,000円

チーズガーリックブレッド スモーキートマトソース添え

海鮮アヒージョ - 海老、ホタテ、イカ、ドライトマト、ガーリック（サワードゥブレッド付き）

豚バラ肉串焼きの炭火焼き風、グリルチキン串焼き、グリル野菜の串焼き（各1本）

「キャンパーノ・ビアガーデン」 6品の厳選フード＋飲み放題（90分制） 10,000円

チーズガーリックブレッド スモーキートマトソース添え

海鮮アヒージョ - 海老、ホタテ、イカ、ドライトマト、ガーリック（サワードゥブレッド付き）

豚バラ肉串焼きの炭火焼き風、グリルチキン串焼き、グリル野菜の串焼き（各1本）

グリルド ホットドッグ 大阪風 牛すじ煮込み、七味、フライドオニオン



アラカルト（メニュー例）：

ベーコン巻き団子串のグリル はちみつ梅ソース添え 1,300円

牛串焼き（2本） 2,400円

スモアスキレット、ダークチョコレート ＆ ビスコフ 1,600円



飲み放題 メニュー

ウェルカム・クラフトビール：飲み放題付きのすべてのプランに、お一人様につき1杯クラフトビールが含まれています。下記より1種類お選びください。

ホテルオリジナルクラフトビール『DOYASA!』ジンジャー・フレーバー・ビア、または【大阪・淡路】上方ビール、または【大阪・高槻】壽酒造 國乃長ビール

ビバレッジ・ステーション

アルコールドリンク：生ビール（ホテルオリジナルクラフトビール『DOYASA!』ジンジャー・フレーバー・ビア、アサヒスーパードライ）、リキュール・ウィルキー、赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン

ノンアルコール・ソフトドリンク：アペリティーボ、モヒート、パイン ＆ ハーブ、オレンジジュース、アップルジュース、ジンジャーエール、ソーダ、コカ・コーラ ゼロ、トニックウォーター

※価格はすべて税込価格です。

DOD（ディーオーディー）DOD（ディーオーディー）

◆ブランド紹介

「Stay Crazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開する大阪発のアウトドアブランドです。子供のように圧倒的な遊び心を持ち続け、良い意味で“クレイジーな大人”を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

公式ページ：https://www.dod.camp/

キャノピーby ヒルトン大阪梅田について

2024 年 9 月 6 日に開業した、ヒルトンの日本初進出となるライフスタイルブランド「キャノピーby ヒルトン大阪梅田」は、JR大阪駅前の複合商業施設「グラングリーン大阪」北館（1階、10階～25階）に位置します。大阪の文化や歴史から着想を得た館内デザインには、たこ焼き器をイメージしたエントランスや、串カツをモチーフにした照明など、大胆で情熱的なエレメントを随所に取り入れており、ホテルにいながら、大阪ならではの活気ある雰囲気をお楽しみいただけます。当ホテルはJR大阪駅から徒歩約7分という優れたアクセスを誇り、ビジネスの中心地である梅田エリアに位置しています。道頓堀や難波などの人気観光地へのアクセスも良く、観光はもちろん、ビジネスでご利用のお客様にも非常に便利な立地です。53 室のスイートルーム、19 室のコネクティングルームを含む全 308 室の客室をはじめ、オールデイダイニング「CC：CARBON COPY（シーシーカーボンコピー）」、バー&ラウンジ「!JaJa!Bar（ジャジャバー）」、カフェ「Bean there, UMEDA（ビーンゼアうめだ）」の3 つの料飲施設、24時間利用可能なフィットネスセンター、最新鋭の設備を備える3つのミーティング施設、サステナブルな旅をサポートするレンタサイクル「キャノピー・バイク」、大切な家族と過ごす「ペットフレンドリールーム」など、充実した設備とサービスをご提供します。キャノピーby ヒルトン大阪梅田に関する詳細は canopyosaka.jp(https://canopy-osaka.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。また、フェイスブック(https://www.facebook.com/canopybyhiltonosakaumeda/)やインスタグラム(https://www.instagram.com/canopyosakaumeda/)、LINE(https://lin.ee/5ENLzDS)でも最新情報を配信しています。

キャノピーbyヒルトンについて

キャノピーbyヒルトン(https://www.hilton.com/ja/brands/canopy-by-hilton/)は、地元の魅力を最大限に引き出したワンランク上のブティックホテル体験を提供しています。魅力的で洗練されたデザイン、お客様の嗜好に合わせたお食事やお飲み物、地元にインスピレーションを得たタッチポイントが、ハイエンドで温かみのある滞在をお客様にお届けします。現在、世界14の国と地域で約50軒展開し、今後40軒以上の開業を予定しています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/canopy-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。最新情報はstories.hilton.com/canopybyhilton(https://stories.hilton.com/brands/canopy-by-hilton)、 Facebook(https://www.facebook.com/CanopybyHilton/)、Instagram(https://www.instagram.com/canopybyhilton)、X(https://x.com/canopybyhilton)をご覧ください。